NY HVERDAG: Utsikten fra røde «stugor» på Gotland søndag er militære kjøretøy og soldater.

Derfor ruster Sverige opp på Gotland

I løpet av søndagen har svenske stridsvogner blitt et vanlig syn rundt omkring på strategisk plasserte Gotland. Sveriges utenriksminister mener at landet ikke er i umiddelbar fare, men utelukker ikke at det kan skje i fremtiden.

Av Kari Spets

Publisert: Nå nettopp

– At Forsvaret bare skulle sitte og se på under nåværende tidspunkt, hadde vært nærmest tjenestefeil.

Det sier det svenske forsvarets pressesekretær, Therese Fagerstedt, til SVT om den stadig økende militære beredskapen på Gotland.

Bakgrunnen er den spente sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa som følge av Russlands mobilisering ved Ukraina-grensen. Natt til onsdag seilte russiske krigsskip inn i Østersjøen. Svenske styrker overvåket deres ferd fra jagerfly som ble sendt ut.

Forstå mer av saken: Russland krever garanti mot ukrainsk Nato-medlemskap

I løpet av søndagen har militære kjøretøy blitt et vanlig syn rundt omkring på Gotland, ifølge svenske medier. Samtidig fortsetter soldater å patruljere utvalgte steder, som havnen i den verdensarv-erklærte byen Visby.

NEDTONER ALVORET: Bildene ser dramatiske ut, men regimentssjef Mattias Ardin nyanserer inntrykket de gir: – Risikoen for krig er lav, og jeg er rolig, sier han til Expressen.

Sveriges utenriksminister, Ann Linde, sier til Aftonbladet at den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og nærme Sverige er «ekstremt alvorlig».

– Jeg vil ikke si at vi er i umiddelbar fare, men det går ikke an å utelukke at vi kan bli det i fremtiden, sier hun.

Gjennomfører øvelser

Gotland ligger strategisk til i Østersjøen og gir det svenske forsvaret god oversikt og muligheten til å ha kontroll med hva som foregår i området.

Klikk for å aktivere kartet

– Vi har en spent verdenssituasjon, og vi har hatt en forverret verdenssituasjon over lang tid, sier regimentssjef ved Gotlands regiment P18, Mattias Ardin, til Expressen.

Det er ut ifra det perspektivet Forsvaret har valgt å overføre en del ekstra ressurser til Gotland, forklarer han. At flere regiment nå er samlet, gjør det mulig å gjennomføre øvelser.

– Det vi gjør nå, er å skape handlingsfrihet for hva som kanskje kan skje, sier Ardin.

Radar og automatkanon

Den tredje militære forsterkningen på ett døgn ankom lørdag ettermiddag. Om bord på fergen fantes et større antall stridsvogner og soldater, ifølge SVT.

Et militært beredskapsfly har også transportert det svenske forsvarets utrykningsstyrke til Gotland. Hvor store ressurser som nå er på plass, er uklart, ifølge svenske aviser.

les også Ukrainere om frykten for invasjon: – Føler vi lever i krig allerede

Forsvaret er ifølge Expressen fortsatt tilbakeholdne om øvelsene som skjer, men viser søndag frem et av midlene de har til rådighet:

En stridsvogn som ved hjelp av radar kan oppdage, identifisere og skyte ned trusler fra oven med automatkanon.

Troppssjef Kristoffer Rahlskog har vært stasjonert på Gotland over lengre tid. Han sier til avisen at «dette er et av kjøretøyene som vi kommer til å bruke for å se om det finnes noe her».

– Akkurat nå er det ingenting å rapportere, men vi vil beholde en beredskap.