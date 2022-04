TOTAL ØDELEGGELSE: Store deler av sentrum av byen er lagt i ruiner.

Zelenskyj: Borodjanka blir mye verre enn Butsja

Myndighetene har såvidt begynt på jobben med å grave i ruinene i den utbombede Kyiv-forstaden Borodjanka.

Torsdag kveld sa Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj at situasjonen i Borodjanka er «betydelig verre» enn i Butsja, hvor hundrevis av sivile har blitt funnet drept i gatene.

26 døde mennesker er hentet ut av ruinene av to ødelagte leilighetsbygg i byen Borodjanka nordvest for Kyiv, ifølge NTB.

-- Bare den sivile befolkningen ble angrepet. Det er ikke noe militært her, skriver Ukrainas riksadvokat Iryna Venediktova på Facebook torsdag.

Hun legger til at det er umulig å anslå hvor mange flere døde som befinner seg i området.

Venediktova anklager russiske styrker for å ha brukt blant annet klasevåpen og sier ukrainsk politi samler inn beviser fra Borodjanka for lokale og internasjonale domstoler.

I Facebook-talen sier Zelenskyj at man har begynt å lete i ruinene i Borodjanka.

– Det er enda flere ofre for de russiske okkupantene, sier han med referanse til grusomhetene i Butsja.

Begge småbyene er forsteder til hovedstaden Kyiv og det var kraftige kamper og bombardement før russerne trakk seg ut uten å ha oppnådd målet om å ta storbyen.

ABC sin reporter i Borodjanka forteller om høyblokker som er delt i to, og bygninger som er bombet så hardt at man kan se rett inn i det som var noens hjem. i

SPRENGT BRO: . Broen over elven sprengte ukrainerne i en av krigens første dager for å hindre russernes fremgang. 65 år gamle Nicolai og barnebarnet Diana 11 triller tar tak i syklene, løfter de opp og forsøker å forsere vridd armeringsjern, betong og broen som har knukket over elven. – Hun er min prinsesse, sier Nicolai og ser på barnebarnet. – I hele mitt liv har jeg lært henne opp til å være en optimist. Og det var hun de første 10 dagene av krigen. Men på den 11. dagen av krigen begynte hun å gråte, forteller bestefaren.

Guvernør i Kyiv-regionen, Oleksyi Kuleba, sa tidligere tirsdag at byen nesten er totalt ødelagt.

Vesten fordømte i forrige uke grusomhetene i Butsja, hvor lokale myndigheter sier mer enn 300 ble drept av russiske styrker. Bildene av sivile som ligger døde i gatene har opprørt mange. Statsminister Jonas Gahr Støre, og mange andre vestlige ledere har omtalt dette som krigsforbrytelser.

Torsdag kveld fikk Sky News et sjeldent intervju med Vladimir Putins talsmann. Han avviste kategorisk at Russland står bak ugjerningene og gjentok de absurde påstandene om at bildene derfra er falske.

– Vi nekter for at det russiske militæret kan ha noe med disse grusomhetene å gjøre og at døde mennesker ble ble vist i gatene i Butsja, sier han ifølge Sky News.

Han omtaler hele situasjonen i Butsja som «velregisserte insinuasjoner, ingenting annet».