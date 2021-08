RYKKER FREM: Taliban-soldater med et væpnet kjøretøy dypt inne i bykjerne i Kunduz mandag denne uken. Foto: Abdullah Sahil / AP

Slik vinner Taliban: Fare for full kollaps i Afghanistan

Mens den afghanske regjeringshæren legger ned våpnene og flykter, inntar Taliban stadig nye storbyer. Faren for total kollaps er overhengende, forklarer militærekspert.

Av Nilas Johnsen

Provins etter provins har falt, men frem til forrige uke var Talibans fremrykking primært rettet mot rurale områder, mens de holdt seg unna byene.

Så kom et raskt skifte: Ni provinshovedsteder er erobret, fire andre er beleiret og står for fall. Taliban kontrollerer nå over 60 prosent av Afghanistan.

Blant byene der Taliban raskt har fått overtaket er storbyer som Kunduz og Kandahar. Natt til onsdag kom beskjeden om at Faizabad, hovedstaden i Badakshan-provinsen nord i Afghanistan, også er under Talibans kontroll.

Mazar-e-Sharif, der det norske Forsvaret lenge hadde et sterkt militært nærvær, er blant storbyene som kan falle når som helst.

– Seirene til Taliban har gått raskere enn ventet. Det styrker den psykologiske faktoren i krigføringen, og øker faren for et kollektivt sammenbrudd blant regjeringsstyrkene, forklarer Orlogskaptein Thomas Slensvik, hovedlærer i strategi og doktrine ved Forsvarets høgskole.

SISTE: Taliban kan omringe Afghanistans hovedstad Kabul på 30 dager, og kan være i stand til å ta kontroll over byen innen 90 dager. Det opplyser en tjenesteperson i det amerikanske forsvaret til Reuters, som siterer en etterretningsrapport.

I KUNDUZ: Talibankrigere ved en vaktpost i storbyen Kunduz denne uken. Foto: Abdullah Sahil / AP

Moralen svikter

Slensvik påpeker at Taliban ikke lenger bør ses på som en geriljastyrke, men som en ordinær hær som benytter geriljakrigens metoder.

– Den afghanske hæren er på papiret sterk nok til å forsvare seg mot Taliban. Men den har vært vant til et sikkerhetsnett gjennom NATOs tilstedeværelse, som har skapt et rammeverk for kampen mot Taliban, forklarer Slensvik.

– Taliban på sin side har en mer etablert struktur, og mer stridsvillige soldater. De har moralen og motivasjonen på sin side. Det hjelper ikke for regjeringshæren å ha bedre utstyr, dersom soldatene ikke ønsker å kjempe, fortsetter han.

Slensvik sammenligner med den irakiske regjeringshæren som flyktet hals over hode fra Mosul da IS-krigere inntok byen i 2014. Nå skjer noe lignende i deler av Afghanistan.

Militæreksperten mener Taliban i lang tid har kunnet legge sin strategi, siden den amerikanske tilbaketrekkingen, har vært kjent lenge.

– Taliban har tatt områder i Nord-Afghanistan der de ikke hadde kontroll sist de hadde makten i landet. Det store spørsmålet nå er om det er en spiral mot total kollaps, eller om det stabiliserer seg en effektiv og varig motstand i noen områder, sier Slensvik.

Slensvik advarer mot sjokkeffekten av den hurtige fremrykkingen, som får regjeringssoldater til å frykte for sine familiers fremtid og miste troen på seier. Det samme peker PRIO-forsker og Afghanistan-ekspert Kristian Berg Harpviken på.

– Offensiven har vært et sjokk. At Taliban ville ta nye områder visste man, men at det skulle skje så fort, og være rettet mot så store og viktige byer, hadde man ikke trodd, sier Harpviken.

Fakta: Talibans fremrykking * USA og Nato begynte sin tilbaketrekking fra Afghanistan i mai. * Taliban innledet samtidig en stor offensiv og hevdet i juli å ha kontroll over 85 prosent av landet. Opplysninger om hvor mange distrikter de kontrollerer, spriker. * I juli tok opprørerne kontroll over strategisk viktige grenseoverganger til nabolandene Tadsjikistan, Usbekistan, Turkmenistan, Iran og Pakistan. * Deretter sto administrasjonssentre i landets 34 provinser for tur. * Taliban har i august tatt kontroll over syv provinshovedsteder: Zaranj i Nimroz, Sheberghan i Jowzjan, Sar-e-Pol i Sar-e-Pol, Taloqan i Takhar, Kunduz i Kunduz og Aybak i Samangan. I tillegg skal Faizabad, hovedstaden i Badakshan-provinsen nord i Afghanistan, være erobret av den ekstreme gruppa. * Opprørerne har også beleiret og angriper nå også flere andre provinshovedsteder, blant dem Kandahar i Kandahar, Lashkar Gah i Helmand, Herat i Herat og Mazar-e-Sharif i Balkh. * I flere av disse byene er Taliban-krigere alt tungt til stede og kontrollerer en rekke distrikter. Kilde: NTB Vis mer

MOTSTAND: En soldat fra regjeringshæren i Herat i forrige uke, da det var harde kamper mot Taliban. Foto: JALIL REZAYEE / EPA

Ble lovet fritt leide

En stor del av regjeringshæren har rett og slett raknet, og lagt ned sine våpen mot løfte om fritt leide, påpeker han. Men det finnes også mer motiverte enheter, ikke minst blant spesialsoldatene, forklarer Harpviken.

Afghanske og amerikanske kampfly har forsøkt å forsvare provinshovedsteder, og bombing av tettbebygde områder fra lufta har krevd mange sivile ofre.

– Det blir avgjørende om USA fortsetter å gi regjeringshæren luftstøtte. Det vil gjøre Talibans fremrykking vanskeligere militært. Men samtidig vil det bety at flere sivile afghanere dør, noe som igjen vil øke støtten til Taliban, påpeker Harpviken.

Taliban rystet i forrige uke hovedstaden Kabul med to voldsomme angrep, der terrorbomber, attentater og krigere som kjempet til døden var blant virkemidlene.

President Ashraf Ghani har måttet ble lokale krigsherrer om støtte i flere byer. Men disse militsene beskyldes for overgrep mot lokalbefolkningen, beskriver Foreign Policy.

Ghani fløy onsdag fra Kabul til Mazar-e-Sharif for å støtte regjeringsstyrkene der.

MILITSSOLDAT: En militssoldat som kjemper for en lokal krigsherre, mot Taliban, på et bilde fra Herat i forrige uke. Foto: JALIL REZAYEE / EPA

Fakta: Krigen i Afghanistan * I oktober 2001, få uker etter 11. september-angrepet, hjalp USA og andre vestlige land en allianse av krigsherrer og opprørere til makten i Kabul. * Bakgrunnen var at al-Qaida, som sto bak terrorangrepet, hadde sin base i det da Taliban-kontrollerte landet. * USA og Nato hadde på det meste over 150.000 soldater i Afghanistan. De avsluttet sine kampoperasjoner i 2014, og de siste utenlandske soldatene skal være ute innen september i år. * Norge bidro den siste tiden med i underkant av 100 personer i den Nato-ledede styrken. Alle norske styrker er nå trukket ut. * 34 prosent av afghanerne levde i 2012 under fattigdomsgrensen, men Verdensbanken anslår at andelen i dag er 72 prosent. * Krigen anslås å ha kostet minst 160.000 mennesker livet siden 2001, blant dem minst 43.000 sivile. * Nesten 2,5 millioner afghanere er ifølge FN registrert som flyktninger, men det antas at ytterligere 1,5 millioner afghanere lever som uregistrerte flyktninger i Pakistan. * Taliban har de siste månedene tatt kontroll over store deler av den afghanske landsbygda og grenseoverganger til naboland. * De siste dagene har Taliban også inntatt seks provinshovedsteder og beleiret flere andre. Kilde: NTB Vis mer

Varsku fra NATO

NATO er dypt bekymret over Talibans fremmarsj i Afghanistan og betegner situasjonen i landet som «vanskelig og krevende», melder NTB.

– Vi deler Sikkerhetsrådets dype bekymring over det høye voldsnivået forårsaket av Talibans militæroffensiv, inkludert angrep på sivile og rapporter om andre alvorlige menneskerettsbrudd, sier en NATO-tjenestemann.

– Det økte tempoet i Talibans militære offensiv er svært bekymringsfull. En fremforhandlet fred er den eneste løsningen på denne krigen, heter det i en uttalelse fra amerikansk UD.

PS: Talibans fremrykking, og regjeringsstyrkenes flyangrep har siden mai drevet minst 244.000 afghanere på flukt fra sine hjem, ifølge FNs nødhjelpskontor (OCHA).