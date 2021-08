RYSTET: Terje Watterdal, direktør i Afghanistankomiteen, var på flyplassen i Kabul på tirsdag. Han var en av flere som forsøkte å evakuere uten hell. Foto: Nigel Walker, Afghanistankomiteen

Nordmenn forsøkte å evakuere fra Kabul: − Helt umulig situasjon

Talibans kapring av Kabul har drastisk endret virkeligheten for de som befinner seg i hovedstaden. Norske statsborgere forteller om kaotiske tilstander.

Publisert: Nå nettopp

Direktør i Afghanistankomiteen Terje Watterdal skulle egentlig vært på vei hjem til Norge tirsdag kveld. Han var en av flere som fikk beskjed om at de kunne evakueres fra Kabul. Det viste seg å bli vanskelig.

– Problemet er at man komme til flyplassen på egenhånd. Der er det et utrolig kaos, sier han til VG.

Sammen med følget sitt ble han dirigert frem til en tre meter høy metallport på flyplassen, og foran den sto de som sild i tønne i en stor folkemengde. Kaisa Markhus som var der sammen med Watterdal har fortalt om lignende scener til NRK.

Det ble en ubehagelig opplevelse, forteller han.

– Folk forsøkte å stjele alt i fra mobiler, til pass, til lommebøker, og tok på steder der de ikke skulle.

STORE STYRKER: Taliban sitt nærvær i Kabul er i følge nordmennene VG har vært i kontakt med sterkt. Foto: STRINGER / EPA

– En invitasjon til seksuell trakassering

Etter flere forsøk på å komme i kontakt med amerikanske soldater på den andre siden av porten fikk de beskjed om å prøve å klatre over, forteller han.

– Men det er klart at du trenger hjelp av andre for å bli løftet opp. Og for de som prøvde, spesielt kvinnene som vi så, ble det bare en invitasjon til seksuell trakassering.

Ifølge Watterdal eskalerte situasjonen – og etter hvert ble det løsnet skarpe skudd og røykgranater fra begge sider av porten - mest sannsynlig for å bryte opp folkemengden.

UMULIG SITUASJON: Terje Watterdal, direktør i Afghanistankomiteen, forteller VG om det dramatiske evakueringsforsøket fra flyplassen i Kabul. Foto: Nigel Walker, Afghanistankomiteen

– Det kom til et punkt hvor vi ikke så noen annen utvei enn å trekke oss tilbake. Det var en helt umulig situasjon.

Dagene etter Talibans kapring har vært hektiske for nordmannen, men han forteller at evakueringsforsøket gikk mer inn på han.

– Selv om de siste dagene ikke har vært optimale følte jeg egentlig at veien til evakueringen var det farligste av alt.

Watterdal forteller at han har passert utallige veisperringer kontrollert av Taliban de siste dagene. Han opplevde ikke de bevæpnede mennene som truende, men bestemte og høflige.

– Det er klart at det ikke er hyggelig å bli stoppet av ti tungt bevæpnede menn.

– Plutselig var det totalt kaos

VG har vært i kontakt med flere nordmenn som forteller om en fortvilet situasjon. Blant dem er norske Patman, som også var på flyplassen i Kabul på tirsdag i et forsøk på å evakuere landet, men uten hell.

– Det var ingen som skjønte at det skulle bli så ille, sier han.

VG kjenner hans identitet, men velger å kun omtale hans fornavn av sikkerhetshensyn. Patman er pilot og har jobbet ut av Kabul i ett og et halvt år. Da det ble rapportert at byen var kapret var han var på jobb på flyplassen.

Etter det snudde situasjonen fort.

– Plutselig var det totalt kaos, sier han.

– Folk løp inn og ut av flyplassen, i håp om å enten komme seg hjem eller evakuere ut av byen. Jeg turte faktisk ikke ta frem mobilen og filme, så ekstrem som situasjonen var.

Tolken «Azim» forteller VG om frykten han kjenner og en følelse av å være forlatt:

Han forteller at flere familiemedlemmer har jobbet i det afghanske militæret. Siden de har hørt at Taliban går fra dør til dør i jakt etter eks-militære og utenlandske borgere kan ikke familien holde seg på samme sted lenge.

– Vi må flytte på oss jevnlig for å være trygge, og bo hos folk vi kan stole på. Nå sitter vi her og venter i håp om at den norske staten skal ta kontakt og få oss trygt ut herfra.

Uoversiktlig situasjon

Utenriksdepartementet peker på at det fremdeles er en uoversiktlig situasjon i Kabul, og at de er i kontakt med flere norske borgere i en vanskelig situasjon, slik de har gjort i tidligere saker i VG.

De vil ikke kommentere de konkrete påstandene i denne saken, men skriver følgende i en e-post til VG:

«Norske myndigheter har siden 23. mars 2018 frarådet alle reiser og opphold i Afghanistan på grunn av sikkerhetssituasjonen. Siden 4. august i år har vi også oppfordret alle norske borgere til å forlate landet. Vi oppfordrer norske borgere som likevel er i Afghanistan til å registrere seg i reiseregistreing.no for å få informasjon fra Utenriksdepertementet».

Foto: AFP

Kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Simenstad legger til at så lenge ambassaden i Kabul er stengt, kan ikke UD yte konsulær bistand til norske borgere i landet.

Hun skriver videre at alle som kontakter ambassaden i Kabul på e-post eller telefon blir rutet videre til Utenriksdepartementets operative senter. Det er døgnbemannet alle dager i uken og svarer på henvendelser både på telefon og e-post. Akkurat nå følger de opp flere henvendelser fra norsk-afghanere.