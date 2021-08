Joe Biden vil ikke forlenge evakueringen fra Afghanistan

Tross store protester fra flere allierte land, vil USAs president Joe Biden fortsatt trekke amerikanerne ut av Afghanistan 31. august.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

USAs oppdrag i Afghanistan vil ta slutt når de har oppnådd sine mål og USA er i rute til å bli ferdige til 31. august, var beskjeden Biden ga da han møtte topplederne fra G7-landene tirsdag.

Selv om blant annet Storbritannia, Frankrike, Spania og Nato-leder Jens Stoltenberg har bedt amerikanerne om å bli lenger, fordi det fortsatt er folk som må evakueres, ser det altså ut som USA trekker seg ut innen 31. august er omme.

Dette vil også få konsekvenser for norske myndigheters evakuering.

For hver dag med soldater på bakken, vil risikoen for dem øke, skriver Det hvite hus i en pressemelding.

– Ferdigstilling av oppdraget innen 31. august er avhengig av fortsatt koordinering med Taliban, derunder at evakuerte får tilgang til flyplassen, skriver Bidens pressetalskvinne Jen Psaki.

Hun bekrefter at Biden har bedt Pentagon om å lage beredskapsplaner for et annet uttrekningstidspunkt «i tilfelle det skulle bli nødvendig».

Biden skulle egentlig ha et pressemøte for mange timer siden, men siste beskjed er at det blir klokken 22.30.

Oppsummert – dette er dramaet om evakueringen:

Med en knapp uke igjen til det amerikanske militæret skal være ute av Afghanistan, har det vært frenetisk aktivitet rundt evakueringen fra Kabul.

Topplederne fra USA, Storbritannia, Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, EU, FN og NATO satt i et møte tirsdag ettermiddag, frem til rundt 17.30.

Både Frankrike og Tyskland gikk inn i møtet med et ønske om at amerikanerne skal bli lenger. Det samme vil Norge, for når amerikanerne skal ut, må også det norske feltsykehuset legges ned og de norske evakueringene stoppe