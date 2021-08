DEN SOM AVGJØR: Hvis USAs president Joe Biden vil forlenge evakueringen fra Afghanistan, må beslutningen tas raskt. Det hvite hus har lagt ut dette bildet av tirsdagens G7-møte.

CNN og Reuters: Joe Biden vil ikke forskyve uttrekningen fra Afghanistan

Tross store protester fra flere allierte land, vil USAs president Joe Biden fortsatt trekke amerikanerne ut av Afghanistan 31. august, melder CNN og Reuters.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Reuters siterer en anonym myndighetsperson på at USAs president Joe Biden har støttet Pentagons anbefaling om ikke å forlenge oppholdet. Også CNN melder at Biden vil holde seg til fristen 31. august, tross protester fra USAs allierte. Begrunnelsen skal være bekymringer for sikkerheten til de som eventuelt blir igjen over fristen.

Nyheten er ennå ikke bekreftet offisielt fra Det hvite hus.

Reuters og CNN skriver skriver begge at Biden likevel har bedt Pentagon om å lage beredskapsplaner i tilfelle de likevel beslutter å bli lenger.

Oppsummert - dramaet om evakueringen: