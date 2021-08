DEN SOM AVGJØR: Hvis USAs president Joe Biden vil forlenge evakueringen fra Afghanistan, må beslutningen tas raskt. Det hvite hus har lagt ut dette bildet av tirsdagens G7-møte.

Amerikanske medier: Joe Biden vil ikke forskyve uttrekningen fra Afghanistan

Tross store protester fra flere allierte land, vil USAs president Joe Biden fortsatt trekke amerikanerne ut av Afghanistan 31. august, melder CNN, Reuters og AP.

Dette vil også få konsekvenser for norske myndigheters evakuering, og det er kalt inn til norsk pressekonferanse klokken 19.

Reuters siterer en anonym myndighetsperson på at USAs president Joe Biden har støttet en anbefaling fra Pentagon om ikke å forlenge oppholdet i Afghanistan. Også CNN melder at Biden vil holde seg til fristen 31. august, tross protester fra USAs allierte. Begrunnelsen skal være bekymringer for sikkerheten til dem som eventuelt blir igjen over fristen.

Nyheten er ennå ikke bekreftet offisielt fra Det hvite hus.

Reuters, CNN og AP skriver alle at Biden samtidig har bedt Pentagon om å lage beredskapsplaner i tilfelle de likevel beslutter å bli lenger. Og at overholdelse av fristen 31. august er avhengig av at Taliban samarbeider om evakueringene.

I etterkant av tirsdagens G7-møte har EU-president Charles Michel uttalt at de er bekymret for EU-borgere og andres mulighet til å komme seg til flyplassen. Michel ber USA og andre allierte om å «sikre flyplassen så lenge det er nødvendig» for å fortsette evakueringen.

