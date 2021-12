forrige

fullskjerm neste 1 av 2 Foto: JACOB GARCIA / Reuters

Trailertragedien i Mexico: Vet ikke om familiemedlemmer er blant de døde

I hjemlandene venter familier fremdeles i frykt på beskjed om hvordan det gikk med sine kjære, etter at en lastebil med over 160 migranter veltet i Mexico. Minst 55 er døde, og nå presses pårørende for penger.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

De la på vei med håp om nye muligheter i USA – langt unna vanskelighetene i hjemland som Guatemala, Honduras, Ecuador og Den dominikanske republikk.

Men så langt kom de ikke.

Det er bare syv dager siden 18 år gamle Domingo Yobani Raymundo Mateo forlot den lille Maya-landsbyen Chajul i Guatemala.

Han var én av de titalls migrantene fra Latin-Amerika som aldri kom frem, men som heller aldri kom hjem – fra forsøket på å nå «mulighetenes land». De fleste som døde, var fra Guatemala.

Dette var hans andre forsøk på å nå USA, skriver Reuters.

Men forsøket fikk en brå slutt da lastebilen han var presset inn i, veltet på motorveien i den tropiske delstaten Chiapas, helt sør i Mexico, ved grensen til Guatemala.

Her skjedde ulykken:

Klikk for å aktivere kartet

Denne gangen hadde familien hans solgt et hus slik at de kunne betale for reisen. Målet var å sikre seg en jobb når han hadde krysset grensen.

Men dagen etter velten, fikk familien den knusende beskjeden.

– En venn av sønnen min, som reiste sammen med ham, overlevde, og han informerte oss om at Domingo var død, sier faren hans, Pedro Raymundo Caba.

Han fortsetter:

– Kameraten hans sa at han lukket øyenlokkene hans og dekket ansiktet med et håndkle som han hadde brakt med seg i ryggsekken sin.

OMKOM: Teresa Mateo (48) viser frem et bilde av sønnen Domingo (18) som mistet livet i trailervelten i Mexico.

Farlige migrasjonsruter

Ulykken har satt søkelyset på farene som migranter utsetter seg for, på vei fra Latin-Amerika til USA.

På veien legger de ofte skjebnen sin i hendene på menneskesmuglere med kallenavnet «coyotes». Coyotene tar dyrt betalt, men de er ikke en garanti for at man kommer frem.

Gjennom det siste tiåret har flere tusener migranter fra Karibia og Sør- og Mellom-Amerika omkommet på veien mot USA.

Bare i år har FNs migrasjonsbyrå (IOM) registrert over 1100 slike dødsfall eller forsvinninger.

Stener Ekern er professor i antropologi ved Norsk senter for menneskerettigheter, med Latin-Amerika som spesialområde.

Til VG sier han at for de fleste går denne reisen bra, og at kanskje så mange som opp mot ni av ti migranter lykkes i å komme seg til USA.

– Hvis det hadde vært så ille som de verste historiene forteller, så ville det ikke kommet gjennom så mange titusener til USA.

– Men hvor farlige er disse rutene?

– De er farlige. Når du har ti prosent sjanse for å dø, når dødsraten er slik ... Den norske stat går jo i lockdown før den raten når én prosent.

– Hvis du har en coyote, så har du i hvert fall en beskytter. Da er den store skrekken grensen mellom Mexico og USA – den har stadig blitt farligere.

Det viser også tall fra IOM – seks av ti migranter som har forsvunnet eller omkommet siden FN-byrået startet å føre statistikk over dette i 2014, har forsvunnet eller omkommet ved denne siste barrieren.

VRAK: Slik så ulykkesstedet ut da den ødelagte lastebilen skulle bli fjernet.

Savner svar

I Maya-landsbyen i Guatemala savner familien til Mateo informasjon og svar fra myndighetene.

– Det vi trenger, er hjelp slik at Domingos lik kan komme hjem for å bli gravlagt her i Chajul. Regjeringen forteller oss fremdeles ingenting. De svarer ikke når vi ringer, sier moren til Domingo, Teresa Mateo Mendoza.

En annen familie som lever i usikkerhet, er familien til Elias Salvador Mateo Tiniguar. De bor rundt 2,5 timer utenfor hovedstaden, Guatemala by.

Tiniguar skulle til Chicago for å jobbe, slik at han kunne kjøpe jord og bygge et hus i hjemlandet, sier moren hans, Dominga Tiniguar.

Se flere bilder i galleriet:

forrige



fullskjerm neste I UVISSTHET: Moren til Elias Salvador Mateo Tiniguar venter på en beskjed om sønnen er i live eller ikke. 1 av 3 Foto: LUIS ECHEVERRIA / Reuters

Siden ulykken har hun ventet i angst på nyheter om sønnen. Han skal ha betalt 3800 dollar til en coyote, nesten 35.000 norske kroner, for å komme seg til USA.

Moren sier til Reuters at familien så et bilde fra ulykkesstedet og gjenkjente Tiniguar som lå på bakken i blå skjorte. Men de er fremdeles ikke sikre på om han er omkommet eller lever.

Guatemala har så langt ikke kunngjort identiteten på de 55 omkomne. Ulykken førte også til at over 100 mennesker ble skadet.

– De gir meg ingen informasjon. De svarer ikke på telefonen. Hjelp meg med å finne sønnen min, sier moren til Tiniguar.

Info Fakta om Guatemala Guatemala har en befolkning på nesten 17 millioner og er den største økonomien i Mellom-Amerika.

Det er også blant landene i regionen med høyest fattigdom, underernæring og barnedødelighet, ifølge Verdensbanken.

47 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. De fleste av dem bor på landsbygda.

Landet har blant de høyeste drapsratene i verden selv om det har vært betydelig nedgang det siste tiåret.

Det anslås at rundt halvparten av drapene er knyttet til narkotikatrafikk og gjengkriminalitet.

Myndighetene anslår at det bor hele 1,5 millioner guatemalanere i USA og at hundretusener av dem ikke har oppholdstillatelse. Kilder: Verdensbanken, NTB Vis mer

Pårørende presses for penger

Behovet for informasjon er stort, og nettopp det vet kriminelle nå å utnytte seg av.

De krever nå penger fra pårørende for å gi dem informasjon om savnede familiemedlemmer, skriver nyhetsbyrået AP.

I desperasjon publiserte en guatemalansk familie telefonnummeret sitt på sosiale medier i håp om å få informasjon om et savnet familiemedlem.

Familien fikk så en melding fra en person som krevde 3000 dollar, tilsvarende 27.000 norske kroner, for at de skulle få se vedkommende igjen.

Avsenderen la ifølge AP til og med det som så ut som et redigert bilde der hodet til den savnede hadde blitt klippet inn på kroppen til en annen migrant.

– Vi er redde, sier broren til den savnede, som vil være anonym, til tross for at han lever i USA.

OBS! Svært sterke bilder i galleriet – slik så det ut ved ulykkesstedet:

forrige



fullskjerm neste AKUTTHJELP: Skadede mennesker ligger på et rødt teppe mens de behandling på ulykkesstedet. 1 av 3 Foto: JACOB GARCIA / Reuters

– Ser ingen fremtid hjemme

Tross farene som lurer på veien mot en fremtid i USA, fortsetter personer fra Karibien, Sør- og Mellom-Amerika å migrere. Ifølge AP drar mellom 300 og 500 personer daglig fra bare Guatemala.

Gjennomsnittsprisen de betaler menneskesmuglerne, er ifølge nyhetsbyrået 10.000 dollar, i overkant av 90.000 norske kroner.

Ekern ved Norsk senter for menneskerettigheter sier det i hovedsak er to faktorer som får folk til å ta denne risikoen – en som trekker og en som skyver.

– Det som trekker, er at det i hvert fall er muligheter i USA. Man må forsøke når alt annet ikke går. Og så er USA et samfunn som i det store og hele, fungerer mye bedre enn deres eget, sier han og fortsetter:

– Mens det som skyver dem, er selvsagt fattigdommen, men også usikkerheten i et samfunn som ikke fungerer – politivesenet fungerer ikke, heller ikke rettsvesenet.

forrige

fullskjerm neste ULYKKESSTEDET: På veggen like ved der tragedien inntraff, har noen nå skrevet: «Chiapas er i sorg – migrantsvingen». Like over er det skrevet flere Sør- og Mellom-Amerikanske land. 1 av 2 Foto: ISAAC GUZMAN / AFP

Ekern sier at folk ikke lenger kan stole på at staten stiller opp for dem i land som Guatemala, Honduras og El Salvador.

– De ser ingen fremtid hjemme, så de drar.

– Flere av familiene til ofrene og overlevende etterlyser hjelp og informasjon fra myndighetene. Hvorfor får de ikke det?

– Når det gjelder Guatemala og Honduras, så bryr ikke myndighetene seg. Det finnes sikkert folk nedover i politiet og immigrasjonsmyndigheter som gjør det de kan, men de har ikke støtte av systemet.

Ekern kategoriserer dette som en del av statens forfall i disse landene.

– De siste ti-femten årene har man sett at staten har blitt overtatt av mafia, spesielt i Guatemala. I El Salvador er også den unge, kjekke presidenten på vei til å bli en fullstendig diktator – av den gamle skolen. Mens Honduras er en narkostat, like ille som Guatemala.