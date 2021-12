NYTT ROMTELESKOP: Slik tenker ekspertene i ESA og NASA at romteleskopet James Webb skal fungere etter hvert.

Det nye romteleskopet skal revolusjonere vår viten om universet

Det nye romteleskopet kan se lenger tilbake i tid og skal kunne revolusjonere vår viten om universet. Et svært og avansert speil skal fange opp lyset fra de første stjernene og galaksene som ble dannet etter Big Bang.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Forskerne garanterer at James Webb – som det nye romteleskopet er døpt – vil ta enda mer spektakulære bilder enn Hubble-teleskopet, som ble skutt opp for drøyt 30 år siden og har hatt imponerende lang levetid.

Utviklingen av James Webb har foregått omtrent like lenge.

Nå er det meningen at teleskopet endelig skal skytes opp – etter planen 1. juledag.

– Oppskytingen av James Webb er blitt 14 år forsinket og prosjektet er blitt 28 ganger dyrere enn opprinnelig pris, forteller Pål Brekke ved Norsk romsenter.

– Utviklingen av teleskopet ble startet på slutten av 1990-tallet og var planlagt skutt opp i 2007 med en totalkostnad på 500 millioner dollar. Flere tekniske utfordringer og problemer med å få finansiert byggingen har forsinket oppskytingen. Hele prosjektet var nær ved å bli kansellert i 2011.

FOLDES UT: Slik skal speilet og selve teleskopet foldes ut. For å få plass i raketten, har det blitt «pakket sammen» for turen ut i verdensrommet. Det kommer til å bli spennende å se om James Webb-teleskopet folder seg ut som det skal.

James Webb (navnet kommer for resten fra NASAs tidligere toppsjef) skal kunne gi oss «nyhetene» langt raskere enn Hubble-teleskopet, fordi det har et speil med en diameter på ikke mindre enn 6,5 meter, mens Hubble har et 2,4 meter stort speil.

– James Webb vil revolusjonere astronomien og vår kunnskap om universet. Teleskopet vil se lenger ut i verdensrommet enn noen gang tidligere, ta bilder og analysere eksoplaneter, stjerner og galakser, sier Pål Brekke.

Studiet av universets begynnelse blir en hovedoppgave for det nye teleskopet. Etter som universet er 13,8 milliarder år gammelt, kan vi bare lære noe om det ved å studere galakser der lyset har vært 10–13 milliarder år underveis.

ILLUSTRASJON: Slik tenker en kunstner seg at Ariane 5-raketten åpner seg, og det sammenfoldede romteleskopet kommer til syne.

Det er ei lang reise for lyset, så de aller første galakser ses i selv store teleskoper bare som noen svært svake lysflekker.

Fordi James Webb Space Telescope (JWST) har et mye større speil, skal dette teleskopet kunne samle lys til å vise disse første galakser langt hurtigere enn Hubble.

Men først skal det nye teleskopet gjøre seg klart til bruk. Pål Brekke forklarer:

– Teleskopet er foldet sammen, fordi det ellers ikke ville fått plass i raketten. Når alle de ulike delene skal foldes ut igjen, er det mye som kan gå galt. Det er ingen mulighet for å reparere ting hvis feil skulle oppstå – i motsetning til romteleskopet Hubble.

Brekke forteller at mer enn tusen mennesker fra 17 forskjellige land har deltatt i konstruksjonen, byggingen, testingen og oppskytingen av teleskopet.

Men ikke minst er det tusenvis av forskere som har ventet i mange år på bildene fra det nye romteleskopet.

– Det er derfor mange som vil puste lettet ut den dagen teleskopet har foldet seg ut og ankommet sitt nye hjem i bane rundt Lagrangepunkt nummer 2. Dette punktet ligger ca. 1.5 millioner km fra Jorden, hele tiden på motsatt side i forhold til Solen. Her vil James Webb gå i en noenlunde stabil bane uten å måtte bruke veldig mye drivstoff, forteller Pål Brekke.

SPEILET: Eksperter tar en siste sjekk på speilet før det foldes sammen og puttes inn i raketten som det skytes ut med.

– En av de første tingene som skjer etter at teleskopet er kommet opp i rommet, er at den enorme solskjermen foldes ut. Den skal hjelpe til med å holde teleskopet superkaldt siden instrumentene i teleskopet ikke vil kunne observere om det ikke er veldig kaldt.

– Solskjermen måler 21 x 14 meter – omtrent som en tennisbane – og består av fem lag atskilte lag med fabrikkert kapton, et meget tynt, sterkt plastmateriale. Hvert lag er belagt med en sterkt reflekterende metalloverflate. Hvert enkelt lag er tynnere enn halvparten av et papirark.

Det er selvfølgelig en ingeniørbragd å få pakket ut en slik enorm solskjerm – laget av ultratynne lag – ved av teleskopstenger. Derfor vil ingeniørene holde pusten når den blir «pakket ut».

– Temperaturen på skyggesiden av solskjermen vil ligge på minus 225 C. For ett av instrumentene er dette også for «varmt» og det skal kjøles ytterligere ned ved hjelp av flytende helium til minus 266 C, bare syv grader over det absolutte nullpunktet, forteller Pål Brekke.

Den neste kritiske fasen er når selve teleskopet skal foldes ut.

– Hovedspeilet består av 18 sekskantede segmenter som hver har et tverrmål på 1.32 meter. De er laget av beryllium som er sterkt og lett – hvert segment veier bare 20 kg. De er videre belagt med et tynt lag med rent gull, som effektivt reflekterer infrarødt lys.

Totalt har speilet et oppsamlingsareal på cirka 25 kvadratmeter. Det er omtrent syv ganger større enn speilet på Hubble.

– Hvert segment av speilet kan finjusteres ved hjelp av små stempler bak speilene og kan justeres med en nøyaktighet på en titusendedel av et menneskehårs tykkelse, forteller Pål Brekke.

Han forteller også at teleskopet er så følsomt at det skal kunne observere varmestrålingen fra en bie på Månens avstand eller oppdage et stearinlys på en av Jupiters måner – cirka 800 millioner km unna.

Teleskopet vil følge med jordens bane rundt solen og skal hele tiden vende baksiden av solskjermen mot solen. Selv den svake varmestrålingen fra jorden eller månen vil forstyrre målingene av fjerne himmellegemer uten en slik solskjerm.

Pål Brekke ved Norsk romsenter er klar på at James Webb er mye mer enn en oppgradering av romteleskopet Hubble.

– Det mye større speilet vil samle mer lys slik at fjernere objekter kan observeres og gi oss skarpere bilder. Vel så viktig er det at James Webb vil observere infrarødt lys fra universet – stråling vi ikke kan se med våre øyne. Dette er det vi ofte kaller varmestråling. Mange har sikkert sett bilder tatt med varmekameraer. Når en skal observere infrarød stråling kan en ikke gjøre dette i bane rundt Jorden slik som Hubble, men en må være langt vekk fra jorden og andre lyskilder.

Poenget med det? Jo, at vi skal kunne se inn tåker og støvskyer der nye stjerner – med tilhørende planeter – blir født.

Pål Brekke tror også at James Webb vil kunne gi oss bedre svar på om noen av de tusenvis av eksoplaneter vi har oppdaget de siste årene, kan være hjem for levende organismer.

– Med andre ord, vi kan komme et skritt nærmere til å finne ut om vi er alene i universet.

– James Webb kan også se lenger tilbake i tid. Lyset fra de første stjernene og galaksene som ble dannet etter Big Bang finnes ikke lenger som synlig lys. Siden universet utvider seg har dette lyset blitt strukket ut og er nå bare synlig som infrarød stråling. James Webb blir dermed nærmest som en tidsmaskin å regne og vil gi forskerne tilgang til hele universets historie, mener Pål Brekke ved Norsk romsenter.