DEBATTLEDER: Chris Wallace som moderator for Fox News, under debatten mellom Donald Trump og Joe Biden, 29. september 2020.

Journalist Chris Wallace om tiden i Fox News: − Det ble uholdbart

I et intervju med sin nye arbeidsplass CNN, kritiserer den tidligere Fox News-journalisten Chris Wallece sin gamle arbeidsplass for å stille spørsmål ved sannheten.

Av Silje Lien Sveen

Publisert: Nå nettopp

I et intervju med New York Times, forteller den amerikanske journalisten Chris Wallace om bakgrunnen for forlate den konservative kanalen Fox News.

Etter 18 år som politisk journalist i Fox News, ble det i desember kjent at den anerkjente politiske journalisten avslo å fornye kontrakten i det konservative nyhetsmediet, til fordel for den mer liberale kanalen CNN.

– Det går bra å ha meninger, konservative meninger eller liberale meninger. Men da folk begynte å stille spørsmål ved sannheten – hvem vant 2020-valget? Var 6. januar et opprør? Det så jeg på som uholdbart.

Fox News har ikke kommentert Wallaces uttalelser.

Kritiserte høyreorienterte kolleger

Wallace har ved flere anledninger tatt til motmæle mot sine høyreorienterte kolleger i Fox News. Under et intervju med Associated Press i 2017, uttrykte Wallace at han ikke var særlig begeistret for sine kollegers omfavnelse av begrepet «fake news». Han kritiserte samtidig kanalens politiske kommentatorer for å lange ut mot media.

– Det plager meg. Hvis de vil si at de liker Trump, eller at de er opprørt på demokratene, er det greit, sa han til avisen.

– Jeg liker ikke at de langer ut om media, for ofte langer de ut mot det vi på nyhetssiden gjør.

Til New York Times sier Wallace at han brukte mye av 2021 på å se om det var et annet sted for ham å gjøre jobben sin. Han forteller at han følte et «skifte» i Fox News, etter at tidligere president Donald Trump tapte valget i 2020.

Etter at valgresultatet ble kjent, fikk en politisk redaktør sparken etter at han bidro til å estimere et valgresultat der Trump ville tape delstaten Arizona. Samtidig forfremmet de profiler som Tucker Carlson, som i en sending bagatelliserte stormingen av kongressen 6. januar.

– Før tenkte jeg at det var et miljø hvor jeg kunne gjøre jobben min og føle meg bra om min involvering i Fox. Siden november 2020, ble det bare mer og mer uholdbart ettersom tiden gikk, forteller han.

Han sier at han forstår at noen seere kan ha stilt spørsmål ved hvorfor han ikke sluttet tidligere.

– Jeg tror Fox har endret seg det siste halvannet året. Men jeg kan forstå at noen kan tenke «wow, du lærer sakte, Chris».

Har ikke angret

Wallace har denne våren premiere på sin nye serie på CNNs strømmetjeneste CNN+. Mens mange er vant til å se Wallace i politiske settinger, vil hans nye talkshow også ta opp andre tema som sport og kultur.

– Jeg ville gjøre noe annet enn politikk, sier han.

I intervjuet ble Wallace også spurt om sine tidligere kollegers uttalelser om krigen i Ukraina. Da Russland invaderte Ukraina i februar, spurte programleder i Fox News Tucker Carlson om hvorfor så mange amerikanere hatet Russlands president Vladimir Putin.

– En av grunnene til at jeg sluttet, var at jeg ville legge alt dette bak meg. Det har ikke vært et øyeblikk hvor jeg har angret på den avgjørelsen.