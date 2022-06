NORSK VÅPEN: Her er missilsystemet NASAMS oppstilt på Festningsplassen i Oslo i 2016.

Ukrainas desperate bønn om våpen: Venstre ber Norge sende NASAMS-luftvern

BRUSSEL (VG) Ukraina ber igjen om flere tyngre og langtrekkende våpen. Tiden er inne for Norge til å tilby NASAMS luftvernbatterier og NSM-missiler, ifølge Venstre-leder Guri Melby.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Krigen er nå en krevende fase for Ukraina, hvor Russland vinner fram øst i landet. Det synliggjør behovet for mer avanserte våpen. Jeg tenker at Norge må nå forsøke å bidra med det som Ukraina ønsker seg aller mest fra oss, sier Melby til VG.

Dermed tar hun opp igjen ønsket som president Volodymyr Zelenskyj kom med da han talte på videolink til Stortinget 30.mars.

– I den fasen krigen er i nå, kan vi fra norsk side støtte Ukraina med NASAMS luftvernbatterier, og NSM missiler, sier Melby.

Ukraina-pakke fra Nato

Venstre-lederen merket seg uttalelsen fra Natos generalsekretær Jens Stoltenberg tidligere onsdag, om både akutt våpenhjelp til Ukraina og mer støtte i fremtiden:

– På toppmøtet vil medlemslandene vedta en omfattende hjelpepakke til Ukrainas militære for å hjelpe dem på lang sikt, slik at de kan gå fra våpen fra Sovjet-tiden og til moderne Nato-utstyr, sa Stoltenberg på en pressekonferanse i Brussel.

– Natos ledere forstår at det haster, la han til.

NASAMS er et norsk-utviklet bakke til luft-system, som er i bruk i en rekke Nato-land. NSM, Norsk Sjømålsmissil, er også utviklet av Kongsberg-gruppen, og kan i tillegg brukes mot mål på land.

Les også Jens Stoltenberg før toppmøtet: Slik skal Nato svare Putin NÅDENDAL/HARPSUND (VG) Flere soldater i øst. Flere forhåndslagre. Militære avdelinger på høyere beredskap.

MER VÅPEN: Guri Melby (V) mener tiden er inne for å sende norsk-utviklede missilsystemer til Ukraina, slik presidenten har bedt om.

Tar tid å levere

Guri Melby erkjenner at det vil ta tid å levere NASAMS til Ukraina. Derfor mener hun at det haster med beslutningen:

– Dette kan ikke hjelpe Ukraina i morgen, for her trengs det opplæring og den må skje utenfor Ukrainas grenset. Men nettopp fordi det tar tid, haster det for Norge å ta en slik beslutning, På kort sikt har de behov for ammunisjon til det de har. Men mye tyder på at krigen vil trekke ut i tid. Da er det denne typen våpensystemer som de trenger, sier Venstre-lederen.

Tidligere i vår foreslo Melby at Norge må bidra med en Ukraina-milliard til de væpnede styrkene. Det forslaget ligger an til å få bare Venstres stemmer i Stortinget senere denne uken.

10 prosent

Ifølge Ukrainas viseforsvarsminister Anna Malyar har Ukraina bare mottatt 10 prosent av våpnene som er gitt fra vesten.

– Uansett hvor hardt Ukraina prøver, og uansett hvor profesjonelle våre styrker er, så er vi ikke i stand til å vinne denne krigen uten hjelp fra vestlige partnere, sa Malyar tirsdag, ifølge BBC.

FORSVARSMINISTERMØTE: Jens Stoltenberg hadde en pressekonferanse i Brussel onsdag formiddag.

Varslet nyheter

Onsdag ettermiddag kommer forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til Brussel. Han skal på forsvarsministermøte i Nato torsdag. Men allerede onsdag møter han i den USA-ledede kontaktgruppen for Ukraina med om lag 50 deltagerland.

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov skal delta.

Stoltenberg varslet at det trolig vil komme nyheter etter møtet:

– Vi er ekstremt fokusert på å øke støtten, sa han på sin pressekonferanse i Nato onsdag.

– Jeg kan ikke si nøyaktig hva som kommer i dag, men Nato-land har levert ulike former for støtte, på et historisk nivå. Når vi ser den brutale krigen er det viktig å støtte dem enda mer, og hva som kan nå fram så snart som mulig, sa Nato-sjefen.