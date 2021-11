TÅREGASS: En person skal ha blitt skadet under demonstrasjonen i Istanbul. Flere skal ha blitt sprayet med tåregass.

Protesterte mot kvinnevold: Møtt med gummikuler og tåregass

Tyrkias kvinner tok til gatene i tusentall for å demonstrere mot vold mot kvinner – der sto politiet klare med pepperspray og våpen med gummikuler i.

Av Camilla Svennæs Bergland

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

– Vi er ikke stille, ikke redde, ikke lystrende, ropte en gruppe demonstranter, ifølge Reuters.

Demonstrasjonen som fant sted i Istanbul i Tyrkia samlet flere tusen, flest av dem kvinner, og skulle være en markering på Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner.

– Som kvinne føler jeg meg ikke trygg i Tyrkia, sier Cansu Ozkan til australske ABC.

– Jeg føler meg ikke trygg når jeg går ut når som helst på dagen, det spiller ingen rolle om det er dag eller natt, la hun til.

TOK TIL GATENE: En kvinne har klatret opp på gjerdet av politisperringen.

Tidligere i år trakk Tyrkia seg ut av den internasjonale konvensjonen om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Beslutningen har vakt sterke reaksjoner, og i mars kommenterte den tidligere norske regjeringen at de var «dypt skuffet» over Tyrkias avgjørelse.

Konvensjonen har sitt navn fra den tyrkiske storbyen Istanbul, og Tyrkia var først ute blant Europarådets medlemmer til å vedta den i 2011. Istanbul-konvensjonen er et omfattende, juridisk bindende rammeverk som har til formål å beskytte kvinner fra alle former for vold og overgrep.

Uttrekningen ble formelt godkjent i juli i år, og ble begrunnet med at Tyrkia vil bruke egne lokale lover for å beskytte kvinners rettigheter.

VG MENER: Et alvorlig tilbakeskritt

DELTOK: Flere tusen tok til gatene i Tyrkia.

Ifølge menneskerettsorganisasjon We Will Stop Femicide, har 353 tyrkiske kvinner blitt drept så langt i år. Tallet i 2020 var 409. Bare i oktober skal 18 kvinner ha blitt drept av menn, skriver ABC News.

Da demonstrantene torsdag skal ha forsøkt å ta seg forbi sperringene som politiet hadde satt opp, for å hindre at demonstrasjonen skulle komme seg videre, skal de ha svart med å bruke tåregass og gummikuler, skriver ABC Australia.

En person skal ha kommet til skade under sammenstøtet.

Lignende protester skal også ha funnet sted i andre Tyrkiske byer.

LES REPORTASJEN: Kvinnedrap øker i Tyrkia: Helin (17) skutt utenfor skolen

forrige

fullskjerm neste REV NED: Sperringene som politiet hadde satt opp ble revet ned av demonstrantene. 1 av 2 Foto: Kemal Aslan / AP

Stor kampanje i sosiale medier

Drapet på 27 år gamle Pinar Gültekin fra Mugla-provinsen sommeren 2020 utløste et voldsomt internasjonalt engasjement.

Gültekin ble drept av en mann hun hadde avvist, som først forsøkte å brenne liket, før han kastet henne i en søppelbøtte og fylte på med sement. Han ble avslørt av et overvåkningskamera da han fylte bensin på en kanne.

Etter drapet ble på sosiale medier lastet opp flere portretter av kvinner i sort/hvitt verden rundt. Kampanjen ble misforstått i begynnelsen, men økte i styrke etter hvert som det svært alvorlige bakteppet ble kjent:

Kampanjen hadde sitt utspring i Tyrkia og tok utgangspunkt i at bilder av drepte kvinner blir vist i svart-hvitt i nyhetssendinger på TV i landet.

LES REPORTASJEN: #metoo i Tyrkia: Machokultur struper kvinnene

«Global krise»

Nesten hver tredje kvinne i verden har opplevd fysisk eller seksuell vold, de aller fleste av noen de kjente, ifølge UN Women, FNs organisasjon for likestilling.

– Vold mot kvinner er en global krise. I alle nabolag lever det kvinner som er i fare, sier organisasjonens leder Sima Bahous.

Det var ikke bare i Tyrkia kvinner tok til gatene.

Storbyer som Paris, Madrid, Barcelona og London ble det holdt markeringer, og også i latinamerikanske land som Chile, Venezuela, Mexico, Guatemala og Honduras var det demonstrasjoner torsdag.