PÅ VEI: Her sykler miljøpolitiker Julie Anne Genter til sykehuset for å føde sitt andre barn.

Politiker syklet til sykehus for å føde - for andre gang

Da fødselen startet kastet New Zealand-politikeren Julie Anne Genter seg på sykkelen.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Publisert: Nå nettopp

Det var andre gangen miljøpolitikeren syklet til sykehuset for å føde, melder The Guardian.

«Store nyheter! Klokken 03.04 i dag tidlig fikk vi det nyeste medlemmet i vår familie. Jeg planla faktisk ikke å sykle hit under fødselen, men det skjedde », postet hun på Facebook bare én time senere.

LYKKELIG: Julie Anne Genter sammen med menn og deres nyfødte barn.

Genter er politiker i det grønne partiet Party of Aotearoa New Zealand. Hun er født i USA, men flyttet til New Zealand og ble med i partiet i 2011.

Genter, som er talsperson for blant annet transportspørsmål i landet – syklet også til sykehuset i 2018 for å føde sin førstefødte.

«Vakker søndagsmorgen for en sykkeltur, til sykehuset, for en induksjon for å endelig få denne babyen,» la Genter ut på Instagram den gang, sammen med bilder av henne som sykler da hun var gravid i uke 42. Hun la også til emnefeltet #bicyclesarethebest.