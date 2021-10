MÅ SVARE FOR SEG: Italias tidligere innenriksminister Matteo Salvini (t.h.) ankommer rettssalen i Palermo lørdag morgen.

Salvini i retten etter å ha nektet migranter å gå i land

Italias tidligere innenriksminister Matteo Salvini møtte lørdag i retten i Palermo, tiltalt for å ha nektet et redningsskip med 147 mennesker å legge til kai.

Av NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Høyreorienterte Salvini deltok selv på rettsmøtet og tvitret et bilde av seg selv inne i rettssalen.

– Dette er rettssalen til Palermo fengsel. Rettssaken som venstresiden og innvandringstilhengere vil ha, har begynt. Hvor mye vil den koste italienske borgere? skriver han.

Salvini, som leder ytre høyrepartiet Ligaen, er tiltalt for bortføring og maktmisbruk etter at han i august 2019 brukte sin stilling til å holde 147 migranter og flyktninger fanget til sjøs på et overfylt skip med elendige sanitære forhold.

Selv mener han at det eneste han har gjort, er å forsvare Italia.

DEMONSTRANTER: Aktivister utenfor rettsbygningen i Palermo. På plakaten står det: «Herr Salvini, er det slik du redder uskyldige liv?»

Ønsker å innkalle Conti som vitne

Salvini har oppgitt at avgjørelsen ikke bare var hans, men at resten av regjeringen var enig, deriblant daværende statsminister Giuseppe Conti.

Påtalemyndigheten ønsker å kalle inn Conti som vitne, så vel som Italias nåværende innenriksminister Luciana Lamorgese og utenriksminister Luigi Di Maio.

Lørdagens rettsmøte er stort sett ventet å handle om formaliteter. Dommeren Roberto Murgia skal blant annet vurdere vitnelistene til både aktoratet og forsvarerne.

– En plikt å redde mennesker

Blant dem som hadde møtt fram utenfor rettsbygningen, var grunnleggeren og lederen av den spanske organisasjonen Open Arms, som hadde ansvar for skipet.

– Å redde mennesker er ingen forbrytelse, men en plikt ikke bare for kapteiner, men for hele landet, sa Oscar Camps til pressen.

De 147 migrantene og flyktningene fikk lov til å forlate redningsfartøyet etter seks dager som følge av en rettslig ordre.

Rettssaken mot Salvini innledes samtidig som et tysk redningsskip har ankommet Pozzallo på Sicilia med 406 migranter og flyktninger om bord. De er reddet i ulike operasjoner utenfor kysten av Libya.

