FAMILIEBILDET: Natos forsvarsministere stilte opp til fotografering torsdag ettermiddag, Odd Roger Enoksen står bak Nato-sjef Jens Stoltenberg, som er midt i en samtale med USAs forsvarsminister Lloyd Austin.

Atomvåpen-kritikken fra Nato: Frykter at flere skal følge Norge

BRUSSEL (VG) Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) måtte ta spørsmål og kritikk fra flere Nato-allierte for Norges nye atomvåpen-linje. Etter møtet sier han at det er bekymring for at andre medlemsland skal følge Norges eksempel.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Støre-regjeringen har altså bestemt seg for å sende observatører til FNs konferanse om atomvåpen-forbudet, foreløpig som eneste Nato-land.

Nato har i flere uttalelser avvist dette sporet og argumentert for at det ikke fremmer nedrustning. USA var det første landet som reagerte på dette punktet i Ap/Sp-regjeringens plattform fra Hurdal og ba om en forklaring fra den nye regjeringen.

Dermed kom også det nye norske synet på dagsorden da Natos forsvarsministere diskuterte alliansens kjernefysiske strategi i den interne «Nuclear Power Group» fredag formiddag.

Frykt for større bevegelse

– Det ble adressert fra flere, men på en høflig og diplomatisk måte, sa Enoksen til VG etter møtet i Brussel.

– Hva handler kritikken konkret om?

– Det går først og fremst på at det kan skape en bevegelse og at flere land legger seg på samme linje som Norge – og at det over tid kan få betydning for Natos strategi, sier den norske forsvarsministeren.

Enoksen sier også at han i møtet slo fast at Norge ikke har til hensikt å slutte seg til FN-traktaten om atomvåpenforbudet.

– Det som er viktig for oss å slå fast, er at vi står helt og fullt bak Natos strategi, sier han.

Viktig å konsultere

Onsdag varslet Natos generalsekretær Jens Stoltenberg overfor VG at den nye norske tilnærmingen til atomforbudet ville bli tema på møtet.

Etter møtet var han svært forsiktig i sin uttalelse, på VGs spørsmål om hva som skjedde bak lukkede dører i Nato:

– Jeg vil ikke gå i detalj om interne diskusjoner. Men vi hadde et godt og konstruktiv diskusjon om mange temaer innenfor kjernevåpen-strategien og også om forbudstraktaten, sa Stoltenberg på en pressekonferanse i Brussel fredag ettermiddag.

– Det er viktig at allierte konsulterer hverandre, spesielt om disse temaene fordi de er av så stor viktighet for alliansen. Det ble også understreket i møtet, sa Stoltenberg.

Fikk støtte også

Overfor VG fastholder Odd Roger Enoksen at den nye regjeringen vil sende observatører til konferansen i Wien i januar, for de som har sluttet seg til atomvåpenforbudet.

– Fikk du støtte fra noen Nato-land?

– Ja absolutt. Det er mange som snakker om nedrustning, og det skulle jo bare mangle. Det er også i Natos strategi, men det må skje gjensidig. Det er en sterk ambisjon fra den norske regjeringen å styrke arbeidet med nedrustning, også på andre arenaer, slik blant annet Belgia har tatt til orde for, sier forsvarsministeren.

Fikk reaksjoner

Den forrige utenriksministeren Ine Eriksen Søreide (H) sier til NTB at den nye regjeringen har tatt «et helt uforståelig valg».

Den tidligere utenriksministeren forteller at reaksjonene begynte å strømme inn til Utenriksdepartementet allerede dagen før regjeringsskiftet, da Hurdalsplattformen ble lagt fram.

Dermed var det Eriksen Søreide selv som måtte ta imot.

– Det skapte umiddelbart reaksjoner, sier hun.

– Og det er ikke så rart, for det både bryter med Natos linje. Norge vil være eneste Nato-land som deltar som observatør, sier Eriksen Søreide, som nå er utenriks- og forsvarspolitisk talsperson for Høyre på Stortinget.