Utenfor den siste abortklinikken: − Om anti-folkene vinner? Hell yeah

JACKSON (VG) Klinikken står midt i rettssaken som kan endre aborttilgangen i USA. Hit kommer nå kvinner fra Texas, hvor abort er forbudt fra uke seks.

Kim Gibson (52) holder en stor høyttaler over hodet mens Metallica-låten gjaller ut.

Gibson med i en gruppe frivillige som forsøker å skjerme kvinner som ankommer Jackson Woman’s Health Organization (JWHO), Mississippis eneste abortklinikk.

Ute på gaten, på den andre siden av et gjerde, står pastor, lege og tolvbarnsfar Coleman Boyd, med sin egen høyttaler. Han preker og nøder kvinner til til ikke å ta abort.

– Vi er mange som har bedt for mødrene som denne uken vil komme hit med mord på hjertet, sier han.

«FRENEMIES»: Abortmotstander Coleman Boyd forsøker å få kontakt med en kvinne som forlater JWHO, mens klinikkeskorte Derenda Hancock vinker ut. Når det er rolig småprater og kjekler Boyd og Hancock om smått og stort i aktivistmiljøet, som møtes på fortauet her hver uke, år etter år. Boyd sier de er «frenemies».

To stater – to høyesterettsaker

Abortspørsmålet er nok en gang brennhett i et polarisert USA.

I høst trådte en ny lov i Texas i kraft. Aborter etter uke seks ble forbudt, og alle som bistår en kvinne i å få en abort etter dette kan saksøkes.

Mandag skal Høyesterett høre argumenter for og mot Texas-loven.

En høyesterettssak som springer ut av Mississippi og klinikken VG besøker har fått mindre oppmerksomhet.

Den har likevel potensiale til å ha langt større konsekvenser enn Texas-loven.

LANGVEISFRA: VG møter denne kvinnen fra Texas kort tid etter at hun har vært inne til sin aborttime i Jackson-klinikken. Hun rakk ikke den lovlige fristen i Texas og måtte dra til en annen stat.

Texas-kvinne: – Brøt litt sammen da jeg kom hit

På asfalten utenfor det rosa huset i republikanske Mississippi står en ung, afroamerikansk trebarnsmor fra Texas.

Hun har akkurat tatt abort. Syv uker og fire dager ute i graviditeten, var hun for langt på vei til å gjøre dette i sin hjemstat.

– Jeg har vært følelsesmessig hele tiden ... Det å lete etter forskjellige steder utenfor Texas, med lange ventetider, før jeg fant dette stedet. Jeg brøt litt sammen da jeg kom hit i dag. Jeg var trist for jeg har tre barn fra før av, som jeg elsker og forguder, men omstendighetene var annerledes denne gangen, sier hun til VG.

Kvinnen hadde en avtale i hjemstaten sin, i et kort tidsvindu hvor loven i begynnelsen av oktober var satt på pause.

Så trådte den i kraft igjen.

– Et kvarter før avtalen ringte de meg, sier hun.

Avtalen var avlyst. Hun har derfor kjørt over 600 kilometer med to nærstående for å komme hit. Etter en første konsultasjon på JWHO, måtte hun vente i 24 timer før hun kunne sette igang prosessen.

– Jeg føler meg bedre nå, fordi jeg gjorde det jeg måtte gjøre, sier hun.

FRIVILLIG: Derenda Hancock (62) har stilt opp som frivillig klinikkeskorte utenfor JWHO siden 2013. Ellers jobber hun som servitør.

Kommer opp i desember

– Alt, sier Derenda Hancock (62), klinikkeskorte ved JWHO, om hva som står på spill med Høyesteretts behandling av Mississippi-saken.

Hør Derenda Hancocks personlige historie i videoen øverst i saken.

Texas-loven er særegen på grunn av måten den håndheves på – et slags smutthull – noe som gjør at spørsmålet om bryter grunnlovsfestede rettigheter så langt har blitt unngått.

Mississippi-saken handler derimot om hvorvidt alle abortforbud før fosterets levedyktighet – typisk rundt uke 22 – er grunnlovsstridige eller ikke.

JWHOs motpart, Mississippis helsemyndigheter, vil at abort etter uke 15 skal forbys.

1. desember kommer saken opp for Høyesterett.

«HIGHWAY TO YELL»: Kim Gibson (52), en av «the Pink House defenders» bak abortmotstander Doug Lane. Når Lane går nedover langs gjerdet bak i bildet for å overtale kvinner på vei inn i klinikken på den andre siden, spiller hun høyt fra spillelisten «Highway to yell».

– Roe vs. Wade kan bli omgjort

I 1973 falt Roe vs. Wade-avgjørelsen i Høyesterett – et vannskille som grunnlovsfestet en føderal rett til abort før levedyktighet.

Altså: Delstatene kunne ikke lage egne lover som forbyr abort før levedyktighet.

Siden da har det pågått en kamp om hvor grensene skal gå i delstatens lovforsamlinger og i rettssalene. En gang iblant finner sakene veien helt opp til Høyesterett – slik som nå.

– Det som står på spill er tilgangen til abort over hele Amerika. Roe vs. Wade kan bli omgjort. Da vil spørsmålet om abort bli gitt tilbake til delstatene, og da er det deres lover som vil gjelde, sier Kim Gibson, som sammen med Hancock driver organisasjonen We Engage.

HØYLYTT: Det siste tiåret har aktivister for og mot abort møttes utenfor Jackson Woman's Health Organization i Jackson, Mississippi.

– Vil skade de fattigste

JWHO-klinikken tilbyr ikke abort lenger enn til og med uke 16, altså èn uke mer enn det Mississippi-loven Høyesterett skal behandle slår fast.

De frivillige utenfor Jackson-klinikken tror likevel en eventuell omgjørelse av Roe vs. Wade vil ha større konsekvenser. Faller den historiske avgjørelsen, kan Mississippi i praksis forby abort helt, frykter de.

– Det vil skade de fattigste blant oss. De med midler vil alltid ha måter å få tak i det de trenger. Det er de som er uten midler som vil miste den lille tilgangen de hadde, sier Gibson.

LEGE: Coleman Boyd jobber til vanlig på et akuttmottak. Denne morgenen kommer han rett fra nattevakt til klinikken for å forkynne og demonstrere.

– Ingen aldersgrense for mord

Abortmotstander Coleman Boyd er også imot Mississippi-loven. I hans øyne forbyr den ikke abort etter uke 16 – den tillater abort frem til uke 15.

Av samme grunn mener han at Texas-loven også er forkastelig.

– Vår verdi kommer ikke ved uke seks når hjertet begynner å slå, vi får verdi fordi vi er skapt i Guds bilde, sier Boyd, som forøvrig ikke stemte på Trump ved siste valg.

Han kaller den tidligere presidenten for en «arrogant og stolt mann.»

– Så hva er din løsning?

– Den korrekte loven er at du ikke har rett til å drepe et barn på noe som helst tidspunkt. Det finnes ingen aldersgrense for mord, svarer han og mener straffeloven for drap dermed er den eneste loven som trengs.

FORSKJELL: Disse aktivistene står lenger ned i gaten fra klinikken fra Coleman Boyd og hans familie. Den ene av kvinnene kom opprørt bort til VG for å fortelle at hun tok sterk avstand fra Boyds retorikk og plakater med døde fostre. Selv deler de ut «goodie bags» med sjokolade, potetgull og brosjyrer som skal overbevise kvinner om å ikke ta abort.

Pessimistisk

– Om anti-folkene vinner? Hell yeah, sier Derenda Hancock.

– Og det har de gjort det siste tiåret, sier hun.

Hancock mener de blir feid over av konservative motstandere når det gjelder pengestøtte. Republikanske majoriteter i delstatsforsamlinger innfører stadig mindre, reguerende lover som gjør det litt vanskeligere å få tatt abort.

Under Trump fikk landets høyeste domstol et konservativt flertall. Noen måneder senere besluttet Høyesterett til manges overraskelse å ta inn Mississippi-saken.

Kim Gibson er pessimistisk.

– De ville ikke tatt den opp om de ikke ønsket å gjøre noe annerledes, sier hun.

Høyesteretts avgjørelser i både Texas-saken og Mississippi-saken er ventet i juni neste år.