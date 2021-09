Justisminister i USA, Merrick Garland

Omstridt abortlov: USAs justisdepartement saksøker Texas

President Bidens justisdepartement saksøkte torsdag Texas torsdag for deres strenge abortlovgivning.

Det melder Washington Post.

Justisminister Merrick Garland sier ifølge Reuters torsdag at abortloven er blitt innført «i åpen strid med grunnloven», og at en delstat ikke kan hindre en kvinne fra å ta avgjørelsen om å avslutte svangerskapet

Texas’ lokale lov sier at det ikke er lov til å forta en abort etter seks uker ut i svangerskapet. Det eneste unntaket er når en kvinnes helse eller liv står på spill.

Privatpersoner kan ta rettslige skritt mot alle som hjelper en kvinne med å avbryte graviditeten etter seks uker er gått.

Nå vil justisminister Garland at loven stanses. Han lover samtidig støtte til abortklinikker og helsesentre som blir utsatt for trusler som følge av den opphetede debatten i delstaten.

– Vi vil ikke tolerere vold mot de som forsøker å få eller gi helsetjenester knyttet til reproduksjon, sier justisministeren.

I USA har retten til selvbestemt abort vært føderalt lovfestet siden saken Roe mot Wade i 1973. Den slår fast at kvinner har rett til selvbestemt abort fram til fosteret er levedyktig – rundt uke 22–24.

Loven til Texas, med navn Senate Bill 8, forbyr abort etter at man kan registrere fosterets hjertelyd, altså rundt uke 6 i svangerskapet. Veldig mange kvinner er på dette tidspunktet ikke klar over at de er gravide.

DEMONSTRERTE: Den lokale abortloven mye har møtt kritikk.

