VIDEO: Forskere skriver at flere av pasientene som opplever fenomenet funksjonell tics-lignende atferd har sett på videoer av andre som sliter med tics.

Tror TikTok står for økning av tics

Flere klinikker i utlandet opplever en økning av unge som har tics. Forskere mener utbruddet skyldes at unge har sett videoer på TikTok av andre med tics.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I løpet av pandemien har det vært en økning av unge i Canada som oppsøker klinikker etter å ha fått kraftige tics. Forskere ser nå en sammenheng mellom utbruddet og unge som har sett på profiler av andre som har tics på TikTok eller YouTube, ifølge en studie publisert i tidsskriftet Movements Disorders.

Forskerne mener isolasjon under pandemien og en økning i bruken av sosiale medier kan ha vært med på å utløse ticsene. Behandlere varsler nå om økningen, skriver Forskning.no som først omtalte studien i Norge.

De skriver at forskere kaller fenomenet «funksjonell tics-lignende atferd».

Tics er plutselige og ufrivillige bevegelser eller lyder som ofte kobles med Tourettes syndrom. Totalt har det vært en økning i unge med tics-problemer ved åtte klinikker i Tyskland, USA, Australia og Canada.

Tall fra et utvalg av klinikkene viser at andelen av personer med henvisning av «funksjonell tics-lignende atferd» har økt fra 1–5 prosent til mellom 20 og 35 prosent under coronapandemien.

I studien skriver forskerne at ticsene hos en del av pasientene er tydeligere og mer intense, enn ticsene som er mest vanlig ved Tourettes.

I Tyskland har Kirsten Müller-Vahl, leder for Tourettes-klinikken ved Hannover Medical School, merket at pasientene som kommer med uvanlige tics ofte har hatt identiske tics som Youtuber Jan Zimmermann. Han er en kjent influencer som med Tourettes syndrome.

Så langt er det ikke kommet rapporter om fenomenet i Norge, ifølge en psykologspesialist Forskning.no har snakket med.