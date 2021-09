IKONISK BILDE: Angela Merkel i et tilsynelatende intenst møte med USAs daværende president Donald Trump på G7-møtet utenfor Quebec i Canada sommeren 2018. Andre verdensledere som Japans Shinzo Abe og Frankrikes Emmanuel Macron er også på bildet.

Farvel til Mor Merkel: − Går inn i historien som krisekansleren

I 16 år har stødige Angela Merkel (67) styrt Tyskland og Europa gjennom den ene krisen etter den andre. Men nå er det slutt for «Mutti».

Tyskerne har frem til kl 18 søndag på å stemme frem ny forbundskansler, etter 16 år med Angela Merkel ved roret.

Et av de mest symboltunge bildene fra moderne internasjonal politikk, viser Angela Merkel som lener seg på et bord og stirrer hardt ned mot Donald Trump. Han med armene i kors og et tilsynelatende unnvikende blikk.

Bildet er tatt under en spontan samling i en pause under G7-møtet i Canada i 2018.

Andre verdensledere, som Shinzo Abe fra Japan, Emmanuel Macron fra Frankrike og Theresa May fra Storbritannia står ved siden. Det kan virke som at de har bestemt seg for å ta en alvorsprat med den daværende amerikanske presidenten, men at det er Merkel som er den som tar ansvaret. Det er hun som er den mektige. Den som sier fra til Trump.

– Det bildet er veldig sterkt. Det er symbolikken ved at her står Angela Merkel opp som en forsvarer av den frie verdensorden mot en amerikansk president som er vilkårlig i sin opptreden, sier Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Den Norske Atlanterhavskomite og styreleder for Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

EKSPERT: Kate Hansen Bundt er ekspert på Tysklands politiske utvikling og rolle i Europa.

Tyskland-eksperten minner riktignok om at det finnes flere bilder fra denne situasjonen, som gir litt ulike inntrykk. Ikke alle utstråler samme symbolikk som bildet tatt av Merkels egen fotograf.

Men det forhindrer uansett ikke at akkurat dette bildet utstråler det Barack Obama skal ha gitt uttrykk for under sitt siste møte med Merkel mens han var USAs president. Da hadde Trump nettopp vunnet valget, britene var godt i gang med sitt Brexit-kaos, og flere land i Europa så ut til å trekkes mot ytre høyre:

«Nå er det bare du som kan stå opp for den frie verden», skal Obama ha sagt til Merkel.

VENNER: Angela Merkel i samtale med Barack Obama under et G7-møte i Tyskland i 2015.

Om det ikke var med de nøyaktige ordene, så skal det ha vært essensen i hva Obama forsøkte formidle til Tysklands første kvinnelige forbundskansler. Et høytstående medlem av Obamas administrasjon har hevdet at det var den avtroppende presidenten som klarte å overtale henne til å stille til valg for en fjerde periode.

– Merkel har stått opp for den verdensordenen som Tyskland har tjent på i etterkrigstiden; Frihandel, rettsstat og demokrati, slår Hansen Bundt fast.

Men nå er det slutt. Det blir ikke flere perioder. 16 år får holde har «verdens mektigste kvinne» bestemt. Søndag velges en ny kansler i Tyskland.

Det er tid for å ta farvel med «Mutti».

UNG KVINNE: Angela Merkel sitter nede i midten på dette bildet tatt under en matematikk-olympiade i 1971. Hun var da 17 år gammel.

I badstu da muren falt

Men før hun ble hele Tysklands mamma var hun en ung jente i Øst-Tyskland. Angela Dorothea Kasner ble født sommeren 1954. Hun vokste opp i den lille byen Templin, bak jernteppet. Der var faren Horst prest.

Etter hvert startet den unge kvinnen å studere fysikk ved universitetet i Leipzig, før hun senere tok en doktorgrad i kvantekjemi i Berlin. I mellomtiden hadde hun både giftet seg med og skilt seg fra medstudenten Ulrich Merkel. Navnet beholdt hun.

Tre år etter doktorgraden kom dagen som skulle forandre både Merkel og alle andre tyskeres liv. 9. november 1989 falt Berlin-muren. Men Merkel slang seg ikke umiddelbart med i feiringen. Hun hedret i stedet sin faste torsdagsavtale med en venninne.

– Torsdager var badstu-dag, så det var der jeg dro. I den samme kommunisthøyblokka hvor vi alltid var, har hun fortalt.

MURENS FALL: Bildet fra november 1989 viser unge østberlinere som feirer det som da er i ferd med å igjen bli et forent Tyskland.

Hun hadde heller ikke noe hastverk med å umiddelbart komme seg over til Vest-Berlin.

– Jeg antok at dersom muren nå var åpent, så ville den neppe stenge igjen.

Da hun først dro over brukte hun ikke de 100 tyske markene folk fra Øst fikk i velkomstpenger på å kjøpe spennende ting som ikke var mulig å få kjøpe i Øst. Nei, Merkel brukte dem på praktiske ting, som å betale seg inn på offentlige toalett og en varm kopp med te.

– Det var november og det var kaldt, har hun sagt.

Hennes væremåte disse novemberdagene er illustrerende også for politikeren Merkel. Stabil, avventende og pragmatisk.

Som en god mor.

I REGJERING: I 1991 ble Angela Merkel en for alvor kjent politiker, da hun trådte inn i Helmut Kohls regjering som kvinne- og barneminister.

– Ikke noe tant og fjas

Det er blitt sagt at hun fikk kallenavnet «Mutti», altså tysk for «Mor», av partifeller som snakket nedlatende om henne, men med årene har det endt opp som en æresbetegnelse. En tysk kommentator har sagt at Merkel er som en mamma du kan stole på:

«Iblant ber hun deg kanskje rydde på rommet, men hun er der alltid for deg når du trenger henne».

Kate Hansen Bundt deler oppfatningen av at kallenavnet har bitt seg fast fordi Merkel gir tyskerne en trygghetsfølelse.

– Det er noe med hennes litt beskjedne, tilbaketrukne figur. Det er ikke noe tant og fjas. Hun har stått der i sine lave sko, svarte bukser og like jakker med ulike farger, mens disse alfahannene har sprettet rundt henne. Alt fra Berlusconi til Trump og Putin. Hennes ro og stabilitet er noe av grunnen til hennes popularitet, mener Tysklandseksperten.

ANGELA OG GUTTA: Angela Merkel har i mange sammenhenger vært en enslig kvinne i et hav av mannlige statsledere. Her fra et G8-møte i 2007 med blant andre Vladimir Putin, George W. Bush og Nicolas Sarkozy.

Dette er typiske beskrivelser som ofte går igjen. Enten det er hennes politiske innsats på hjemmebane eller på den internasjonale arenaen.

– Ja, hun er kjennetegnet for en politisk metode der hun bruker tid og bryter opp problemene til mindre deler, som den forskeren hun jo er. Det er faktabasert, nøkternt og rolig krisehåndtering, sier Hansen Bundt, og legger til at noen mener det kan gå i tregeste laget.

De lærde strides

Og nettopp «krisehåndtering» er et annet nøkkelord når man skal snakke om Merkels 16 år ved roret. Krisene har kommet på løpende bånd.

– Hun går inn i historien som «krisekansleren par excellence», mener Hansen Bundt.

MUNNBINDKANSLER: Angela Merkel har ledet Tyskland – og Europa – gjennom mange kriser. Coronapandemien den seneste. Her fra Merkels siste regjeringsmøte onsdag denne uken.

Det er særlig finanskrisen i 2008, eurokrisen i 2011, flyktningkrisen i 2015 og pandemien fra 2020 som blir husket – i alle fall i et internasjonalt perspektiv. Men de lærde strides om hvor godt hun faktisk har håndtert alle krisene.

– Noen mener hun forsterket eurokrisen og flyktningkrisen. Andre mener hun var avgjørende for at Europa holdt sammen og kom seg gjennom dem. Hun har skapt en tillit til en økt tysk nøkkelrolle i Europa. Det var ikke noen selvfølge da hun trådte inn i politikken like etter murens fall, sier Tysklands-eksperten.

– Jeg tror Merkels viktigste ettermæle rett og slett vil være at hun sørget for stabilitet i en tid med globale kriser. De har stått i kø, og hennes bragd er at hun styrte Tyskland og Europa – og til en viss grad verden – trygt gjennom dette, sier Merkel-biograf Ralph Bollmann, ifølge NTB.

NYTTÅRSTALER: Et bilde for hver tale gjennom 16 år.

Erna Solberg: Har humor

En som har opplevd flere av disse krisene sammen med Merkel er vår egen avtroppende statsminister Erna Solberg. Hun forteller til VG at de hadde det som trolig er deres siste samtale med hverandre som statsledere på mandag.

– Hun ringte og takket for samarbeidet. Vi ble enige om å holde kontakten, sier Solberg, som forteller om en tett og god relasjon de siste åtte årene.

Solberg mener Merkel har vært veldig viktig for både Tyskland og Europa, og trekker frem hennes «utrolige» evne til å både lytte og snakke med folk. Til hele tiden lete etter løsninger for å bygge konsensus.

– Hun har vært ekstremt populær fordi hun er pragmatisk og løsningsorientert, mener Norges statsminister.

GOD STEMNING: Det ble latter da Erna Solberg fortalte blant annet Emmanuel Macron og Angela Merkel om marsj-reglene fra Haukeland skolekorps under et Nato-toppmøte i -England i 2019.

Hun sier også at Merkel, til tross for sitt seriøse image, har mer humor enn mange tillegger henne. Et eksempel er fra den gangen de to satt bakerst i bussen på vei til en middag under et møte med flere statsledere. Det meste hadde gått skeis med logistikken og følget var sent ute.

– Da sa hun humoristisk at «jeg tror vi tyskere hadde vært mer presise», smiler Solberg.

Stoltenberg: – En av verdens mest innflytelsesrike

En annen nordmann som kjenner Merkel godt er Jens Stoltenberg. De to var begge nyvalgte statsministre da hans første offisielle statsbesøk gikk til Tyskland i 2005. I åtte år ledet de hver sin regjering.

– Merkel har vært en av verdens mest innflytelsesrike ledere i vår tid. Hun er høyt respektert og vil bli dypt savnet, sier Stoltenberg til VG, og forteller at de samarbeidet spesielt tett under finanskrisen, men også om klima- og globale helsespørsmål.

GAMLE KJENTE: Angela Merkel og Jens Stoltenberg har kjent hverandre siden de begge ble statsledere i 2005. Her er hun på besøk hos ham i Oslo under den offisielle åpningen av operaen i Bjørvika i 2008.

Selv om han ikke klarte å bli gjenvalgt like ofte som henne skulle samarbeidet fortsette helt opp til i dag. Siden 2014 har han ledet Nato.

– Hun var den første som kontaktet meg om jobben som generalsekretær. Merkel var en viktig støttespiller for samarbeidet mellom Nord-Amerika og Europa i Nato. Alltid konstruktiv og god til å finne løsninger, forteller han.

Hennes ellevte Nato-toppmøte nå i juni ble også hennes siste som Stoltenbergs «kollega».

– Jeg ser frem til å fortsette vennskapet vårt, selv om vi ikke lenger vil være kolleger, sier han.

Ikke normalt

Men det er selvsagt ikke bare hennes internasjonale innsats som har gjort at hun er blitt gjenvalgt gang på gang. Hun etterlater seg et Tyskland som har halvert arbeidsledigheten siden hun overtok, og som økonomisk går som det griner.

DEN GANG DA: Angela Merkel da hun ble tatt i ed som Tysklands forbundskansler etter sin første valgseier i 2005.

Kate Hansen Bundt tror Merkel kunne vunnet en femte periode, og enda fire nye år, dersom hun hadde ønsket det.

– Og jeg er langt fra den eneste som tror det. Det er ikke normalt å bli valgt fire ganger på rad. Men det har hun blitt, fordi hun hele tiden har vært mer populær enn sitt parti, mener eksperten.

Hansen Bundt peker likevel på at heller ikke alt er perfekt i Merkels Tyskland. Landet har opplevd økte sosiale forskjeller, et høyreekstremt parti har vokst frem og landet er preget av en viss stillstand.

NY LEDER: Angela Merkel applauderte denne uken for sin arvtager som leder av CDU, Armin Laschet. Lite tyder på at han arver jobben som regjeringssjef.

– Hun har regjert hjemme like gjerrig som hun var i Europa under eurokrisen. Det har forhindret en modernisering av landet. Pandemien har for eksempel avslørt en manglende digitalisering og infrastruktur. Det samme gjelder endringene til fornybare energi.

De utfordringene blir nå en annens problem. Angela Merkel har andre planer:

– Jeg skal få meg litt søvn, gå turer utendørs og tenke på hva jeg vil gjøre nå. Jeg gleder meg til det, uttale hun før sommeren.

Endelig skal mor få slappe av.

PS! Det er ventet at valgresultatet vil være klart en gang i løpet av natt til mandag.

