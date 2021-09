POLITIVIDEO: Instagram-eventyreren Gabby Petito ble sammen med kjæresten stanset av politiet etter en voldsom krangel den 12. august i år. Nå er begge savnet.

Instagram-eventyrer meldt savnet – nå er også kjæresten hennes forsvunnet

På Instagram dokumenterte Gabby Petito (22) hvordan hun og kjæresten krysset USA på bileventyr. Kjæresten, Brian Laundrie (23) kom hjem uten henne. Nå har også han forsvunnet.

Spektakulære landskap, åpen himmel og friluftsliv på amerikansk preger Instagram-kontoen til 22 år gamle Gabby Petito. Fram til slutten av august, la hun ut flere innlegg i uken til sine mange tusen følgere.

Sammen med kjæresten reiste de over land og strand i USA i det Petito selv beskriver som «en liten varebil».

Nå har reisedagboken brått stanset – og er erstattet av et forsvinningsmysterium. Siden 26. august har det vært stille fra Petito.

1. september kom kjæresten Brian Laundrie tilbake til deres hjem i North Port i Florida – uten Petito. Ti dager senere, blir hun meldt savnet.

I sitt siste innlegg før forsvinningen, delte Petito et bildet hvor hun poserer med et miniatyr-gresskar:

Nå er også han forsvunnet, ifølge Laundries familie, som har tatt kontakt med FBI etter forsvinningen. De har ikke fått kontakt med ham siden tirsdag.

– Familiens advokat ringte FBI på fredag, og sa de ønsket å fortelle om sønnens forsvinning. De hevder nå at de ikke har sett Brian siden tirsdag denne uken, skriver politiet i North Port i en uttalelse ifølge Reuters.

Politiet leter med store styrker etter Laundrie etter forsvinningen.

STORT SØK: Politiet i North Port i Florida søker etter Brian Laundrie i Carlton-reservatet. Foto: North Port Police Department

Petito-familien har ifølge deres advokat, Richard Stafford, et helt annet syn på saken:

– Hele Gabbys familie vil at verden skal vite at Brian ikke er forsvunnet, men at han har gått i skjul. Gabby er savnet, hevder advokat Stafford.

Ifølge CNN leder FBI et søk etter Petito i nasjonalparken Grand Teton, hvor hun sist ble sett. Bilen de reiste i, ble funnet hjemme hos paret i Florida – hvor de bodde sammen med Laundries foreldre.

Politiet frigir video

19. august delte paret en video på Youtube med tittelen «Starten på vår van-livsreise». I videoen får publikum bli med paret fra San Fransisco-landemerket Golden Gate Bridge, til langstrakte strenger og utrolige fjellformasjoner.

Paret smiler, kysser og spiser sushi sammen gjennom videoen.

Fredag slapp politiet en video, som viser at paret den 12. august ble stanset av politiet i delstaten Utah – én uke før den idylliske videobloggen ble lastet opp. Politiet hadde fått melding fra et vitne om en mulig familievoldsepisode i bilen.

I bilen skal Petito ha grått ukontrollerbart, men politiet fikk opplyst at han ikke hadde slått henne. Begge skal ha sagt til politiet at de var «forelsket, forlovet og ikke ønsket å se noen siktet for noe kriminelt».

STANSET: Gabby Petito snakker med en polititjenestemann etter at hun og kjæresten ble stoppet i Moab i Utah 12. august.

Samtidig skal Brian Laundrie ha sagt til politiet at det var følelsesmessig belastende for paret å ha reist sammen over så lang tid. På daværende tidspunkt hadde de vært på reisefot i fire-fem måneder.

Politiet i Moab i Utah, hvor hendelsen fant sted, konkluderte med at det sannsynligvis ikke hadde eskalert til vold i nære relasjoner, melder Reuters.

Ikke status som mistenkt

Laundrie er ifølge BBC ikke mistenkt for noe kriminelt, men regnes likevel av politiet som interessant person i saken. De beskriver i en uttalelse den seneste utviklingen som «frustrerende».

– I seks dager, har politiet og FBI tryglet familien om å ta kontakt med etterforskere om Brians forlovede Gabby Petito. Fredag snakket de for første gang med etterforskere i detalj, heter det i politiets uttalelse.

– Vi arbeider ikke per nå med krimetterforskning. Nå etterforsker vi en sak med flere savnede personer.