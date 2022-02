HOLDT AVSTANDEN: Da Emmanuel Macron og Vladimir Putin møttes 7. februar, var det med mange meters avstand. Søndag snakket de sammen på telefon.

Putin og Macron enige om å trappe opp forsøk på diplomatisk løsning

OSLO/KYIV (VG) Frankrikes president Emmanuel Macron har gjort nok et forsøk på å nå gjennom til Russlands president Vladimir Putin. Samtidig varsles det at de russiske styrkene i Hviterussland blir i landet på ubestemt tid.

Av NTB , Runa Fjellanger og Kyrre Lien

De diplomatiske forsøkene på å stanse en mulig russisk invasjon av Ukraina fortsetter tross den svært spente situasjonen.

Frankrikes president Emmanuel Macron ringte nok en gang Russlands president Vladimir Putin søndag, to uker etter at de to lederne møttes i Moskva. De snakket i 105 minutter, og Macron fulgte opp med en telefon til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Franske myndigheter sier nå at Putin og Macron er enige om et møte i Den trilaterale kontaktgruppe (TCG) i løpet av de neste timene. Gruppen består av Ukraina, Russland og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Både franske og russiske offisielle kilder melder etter telefonsamtalen at de to ble enige om at man skulle fortsette å søke diplomatiske veier ut av krisen.

De ble også enige om å forsøke å få på plass en ny våpenhvile i Donbass-regionen, noe Zelenskyj ba om umiddelbart etter sin telefonsamtale med Macron.

Uenige om årsak

Nyhetsbyrået Reuters oppgir en fransk embetsmann som kilde, og skriver at Putin gjentok overfor Macron at russiske styrker skal forlate Hviterussland etter militærøvelsen.

I samtalen var de to statslederne uenige om hva som er årsaken til konflikten, ifølge Reuters.

Biden vil møte Putin

Samtidig uttrykker Kreml at de mener Kyiv har ansvaret for at situasjonen har eskalert i Donbas, og at USA og Nato må ta Russlands krav om sikkerhetsgarantier på alvor.

Også Tysklands statsminister Olaf Scholz har vært i Moskva i løpet av de siste ukene for å forsøke å stanse en mulig krig. De amerikanske og russiske forsvarssjefene snakket sammen fredag, og utenriksministrene skal møtes i kommende uke.

USAs president Joe Biden har uttalt at han tror en invasjon er nær forestående, men sier også at han er villig til å møte Putin når som helst og hvor som helst.

TRENER: I sentrum av Kyiv var det forrige søndag fult av kvinner og menn som trente, slik som 65 år gamle Aleksy.

– Jeg er redd en krig kan komme, og at de skal angripe Kyiv med bomber. Det er så mange som kan dø, og det er jeg så redd for, fortalte 65 år gamle Aleksy til VG forrige søndag.

Kona til Aleksy har kjøpt seg våpen og er forberedt på å kjempe mot de russiske soldatene i tilfelle de kommer.

– Jeg ønsker å flykte, men min kone vil bli.

Stoltenberg: Alt peker på russisk angrep

Separatistene i Donbas-regionen, som støttes av Moskva, hevder at Ukraina planlegger en offensiv for å innta regionen, noe Ukraina benekter. Samtidig har Russland bygd opp enorme styrker i grenseregionen.

– Alle tegn tyder på at Russland planlegger et fullskalaangrep mot Ukraina, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg til den tyske statlige kringkasteren ARD lørdag.

Ukraina frykter provokasjoner

Nato-land og Ukraina mener anklagene om en offensiv i Donbas er et forsøk på å provosere Ukraina og å skape et bilde som gir Russland et påskudd for å gripe inn.

Av de mer enn 150.000 russiske soldatene som USA og Nato anslår befinner seg i grenseregionene, befinner 30.000 seg i Hviterussland. De skulle egentlig reise hjem i helgen, men søndag bekrefter Hviterussland at de forblir i landet. Avgjørelsen skal være grunnet økt militær aktivitet langs landenes grenser og «eskalering» øst i Ukraina.

Ifølge Russland skulle soldatene foreta øvelser i fellesskap med sine hviterussiske allierte, men frykten er at disse skal brukes til et angrep på Ukrainas hovedstad Kyiv. Når de nå lar være å trekke seg tilbake etter planen, anses dette som en videre eskalering av invasjonstrusselen.