FORNØYDE FORSKERE: Paleontologene fra Lisboa og Spania avbildet etter det unike funnet.

Fant dinosaur-skjelett i hagen

En portugisisk mann skulle bare bygge på huset sitt. Så oppdaget han det som nå kan vise seg å være skjelettet av den største dinosauren som er oppdaget i Europa.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

De siste ukene har eksperter jobbet med utgravingen av et dinosaur-skjelett.

Det er derfor først nå at paleontologene fra Portugal og Spania trolig har avdekket det store funnet: Levningene av en Brachiosaurus, tilhørende dinosaurgruppen saurpoder – etter å ha avdekket deler av ryggraden og ribbeina, skriver BBC.

Det var i 2017 at en mann kom over det mildt sagt overraskende og sjeldne funnet i hagen sin, i bykommunen Pombal i Portugal.

Det antas at dinosauren var omtrent 12 meter høy og 25 meter lang.

Paleontologer jobber nå med å grave ut skjelettet fra hagen.

Sauropoda er en gruppe planteetende dinosaurer med fire bein, og blir ofte omtalt som såkalte «langhalsdinosaurer». Sauropoda-dinosaurer omfatter de største landdyrene som noen gang har eksistert, ifølge Store Norske Leksikon.

GREI STØRRELSE: Paleontologene undersøker dinosaur-skjelettet.

Eksperter antar at skjelettet er rundt 150 millioner år gammelt, og det er trolig blitt funnet i samme posisjon som dinosauren døde i.

Nå studeres skjelettet av et internasjonalt forskerteam.

– Det er ikke vanlig å finne alle ribbeinene til et dyr som dette, for å ikke snakke om i denne posisjonen, og at den anatomiske posisjonen fortsatt har blitt opprettholdt, uttalte Elisabete Malafia ved Det naturvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Lisboa, til nettstedet phys.org.