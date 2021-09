Taliban: Har tatt kontroll over siste provins i Afghanistan

Organisasjonen hevder at den siste del av motstand i landet er nedkjempet.

Publisert: Nå nettopp

Panjshirdalen er «fullstendig erobret», heter det i uttalelsen fra Taliban mandag morgen norsk tid.

– Med denne seieren er landet vårt fullstendig brakt ut av krigens hengemyr, sier Talibans talsperson Zabihullah Mujahid.

Området, som ligger i nordøstlige Afghanistan, har frem til nå klart å holde seg utenfor Talibans kontroll.

Nå viser bilder i sosiale medier Taliban-krigere som poserer foran det som skal være guvernørbygningen i Panjshir, ifølge Reuters.

Regjeringsstyrkene i regionen ba natt til mandag om våpenhvile, ifølge AFP.

Forslaget om våpenhvile kommer ifølge nyhetsbyrået frem i en melding fra lederen av den lokale motstandsgruppen.

Dette skjer etter at de lokale regjeringsstyrkene har blitt påført store tap i harde kamper med Taliban gjennom helgen.

Regjeringsstyrkenes forslag til en avtale går ifølge AFP ut på at Taliban trekker seg ut av Panjshir.

– Til gjengjeld vil vi be våre styrker om å avstå fra væpnede handlinger, opplyser motstandsgruppen etter meldinger om store tapstall i kamphandlingene.

Allerede fredag hevdet Taliban at de hadde erobret Panjshir, etter at de hadde satt i gang et stort angrep mot provinsen. Dalen er det siste tilholdsstedet for de gjenværende regjeringsstyrkene i landet, samt for geriljagrupper som også motsetter seg Talibans styre.