I RETTEN: Alex Jones forklarte seg i retten onsdag.

Alex Jones dømt til å betale minst 4,1 millioner dollar

Den amerikanske konspirasjonsteoretikeren Alex Jones må betale minst 4,1 millioner dollar i erstatning til foreldrene til Sandy Hook som ble drept i 2012.

Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Foreldrene til en seks år gammel gutt som ble drept i massakren har saksøkt Jones og medieselskapet hans for påstandene han fremmet på nettsiden InfoWars etter massakren, som kostet 20 førsteklassinger og seks lærere livet.

Jones har tidligere hevdet at Sandy Hook-skolemassakren i 2012 var iscenesatt av skuespillere.

I retten har foreldrene fortalt hvordan de i årevis har blitt trakassert og truet av fanatiske tilhengere av Jones og hans konspirasjonsteori, og at de har opplevd både overfall og at det har blitt skutt mot huset og bilen deres.

FORELDRE: Neil Heslin, faren til den seks år gamle gutten, var tydelig berørt da han vitnet under rettsaken tirsdag 2. august.

Krevde 150 millioner

Jones forklarte seg i retten onsdag. Da medga han at det var uansvarlig av ham å påstå at skolemassakren var en bløff. Han forsikret at han nå er overbevist om at massakren virkelig skjedde.

Foreldrene til den seks år gamle gutten krevde i forkant 150 millioner dollar i erstatning og oppreising for lidelsene Jones og hans tilhengere påførte dem i tillegg til tapet av sønnen.

Rettssaken har vart i to uker.

Kan bli langt høyere

Juryen skal også ta stilling til kravet om 75 millioner dollar i «punitive damages», som er en ekstra straff dersom retten finner den tiltaltes handlinger eller oppførsel for spesielt skadelig.