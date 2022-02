Ukrainernes spådom

Krigen kan starte når som helst, sier USA. Men dette tror ukrainerne selv vil skje.

– Jeg er egentlig ikke så redd for situasjonen, sier Davyd Barchuk (15).

Den gule luen sitter stramt. Kjæresten Olga ser opp på ham.

– Jeg bryr meg heller ikke. Men vi diskuterer hvor vi skal flykte hvis noe skjer. Jeg skal til Spania for vi har en tante der, forteller hun.

Det er lørdag 12. februar i hovedstaden Kiev. Været er så surt som bare Øst-Europa kan levere.

VG er i Kievs gater for å snakke med ukrainere om det storpolitiske spillet som foregår i og om landet deres.

Og ikke minst: Tror de det blir krig?

Dagen før ba flere vestlige myndigheter alle sine borgere om å forlate Ukraina.

USA frykter at en krig er nært forestående.

Det er ventet at hvis Russland invaderer kan millioner av ukrainere bli drevet på flukt.

– Jeg skal til Georgia. Der bor morfaren min, sier Davyd.

Så griper de hendene til hverandre og går langs de tunge blokkene som stammer fra sovjettiden.

– Jeg hater Russland!

Pavel Synzhenkov (41) går i en stram, svart joggebukse.

– I to år var jeg soldat. Skarpskytter. Jeg har drept ni pro-russere.

Kjæresten står like ved, mens hun drikker en smoothie. Pavel drar frem et ID-kort og viser et bilde av seg selv i uniform.

– Hver dag forsøkte russerne å drepe meg.

I snart åtte år har det ukrainske militæret kriget mot russiskstøttede opprørere i Øst-Ukraina. Krigen har krevd over 13 000 liv, ifølge FN.

– Det hender at jeg våkner og tenker at jeg må tilbake og kjempe. For hvis ikke det er meg, hvem skal det da være?

Pavel har enn så lenge lagt våpenet på hyllen og jobber nå som ingeniør.

Hobbyen er å være på gymmen, og i dag er han på vei hjem etter en lang runde med bicepsene.

– Kiev er min by, og dette er mitt land. Jeg vil kjempe hvis de prøver å ta dette fra meg.

Satellittbilder viser hvordan Russland stadig bygger opp troppene sine langs grensen til Ukraina.

Etterretningskilder anslår at det er opptil 150 000 russiske soldater, og at en mulig invasjon av Ukraina kan starte når som helst.

USA har uttalt at det er ikke er usannsynlig det kan bli krig. Russland avviser at de planlegger å invadere nabolandet.

Konflikten har skapt overskrifter verden over, men i Ukraina har myndighetene forsøkt å mane til ro.

I Kievs gater er det mange som mener mediene og USA overdriver, og at det nok ikke blir krig.

Men mange er fremdeles redde.

– Jeg prøver å ikke se på nyhetene. De sier så mye grusomme ting hver gang.

Elena Dozhenova (33) stryker sønnen sin som leker med en oransje fløyte.

– Jeg har ikke klart å si til ham enda. Vi har vurdert om vi skal flykte, men dette er vårt land. Vårt hjem.

– Vi har også mange andre problemer som ikke nevnes, som dyr bensin og dårlig livskvalitet. Folk snakker bare om en mulig krig og covid, sier hun.

– Jeg tror ikke det blir krig.

Femten år gamle Yehor Zadorozhnyy tar seg et trekk av sigaretten.

Det er ikke noe problem å røyke. Foreldrene bryr seg ikke, sier han.

– Og jeg bryr meg ikke så mye om politikk. Min mor er redd for hva som kan skje, men ikke pappa.

– Uansett bryr jeg meg ikke. Dette distriktet er så kjedelig, det er så grått her, sier Yehor.

Mange av de høye blokkene i nabolaget stammer fra sovjettiden på 60- og 70- tallet da målet var å bygge billig, raskt og effektivt.

Etter sovjet ble oppløst i 1991 ble Russland og Ukraina to egne land.

– Jeg kan ikke flytte eller endre livet mitt til noe bedre. Jeg er så melankolsk for tiden, forteller han.

– Jeg har bodd her i 20 år. Det er her jeg har mitt liv, og det er komfortabelt.

38 år gamle Oksana jobber som barnehagelærer.

– Jeg forsøker å ikke diskutere politikken, for det er så mange ulike meninger. Vi har slektninger i Russland og jeg vil ikke havne i konflikt med dem.

Samtidig som VG snakker med Oksana i et nabolag i utkanten av byen, demonstrerer flere tusen i sentrum av hovedstaden. De demonstrerer mot frykt og krig.

Selv om Oksana mener som mange andre at det ikke vil bli en invasjon, frykter hun det verste.

– Selvfølgelig kan noe skje. Det er ikke røyk uten ild.

Et par kommer hånd i hånd nedover fortauet. Solen er så smått begynt å trenge gjennom skylaget.

– Det er en nervøs spenning i luften, forteller den 25 år gamle designeren Nadia zelerova.

– Jeg mener Russland har mest skyld, men alle sidene har svin på skogen. Dette handler om penger og politikk, mener hun.

Kjæresten Vlad bryter inn og forklarer at krig tross alt ikke er noe nytt for dem. De har jo krigen mot opprørerne øst i landet.

– Hvis det blir en invasjon er jeg klar. Jeg har dokumenter, penger og klær klar så jeg kan flykte, forteller Nadia.

I det VGs utsendte sier «ha det» på russisk, avbryter Vlad og lærer det ukrainske ordet isteden.

Selv om en høy andel av befolkningen snakker russisk, er det blitt mer og mer faset ut av hverdagslivet og skolepensum de siste året.

Den ukrainske stoltheten må gjenreises, mener mange.

Den falske pelsen blafrer i vinden i det 81 år gamle Galiana Vladko kommer ruslende i sin vinterkåpe.

– Jeg er redd.

Galiana ble født inn i en krig. I 1940, da under tysk styre, kom hun til live. Fødselen skjedde i en bunker hvor familien hadde søkt tilflukt.

– USA forsøker å få en konflikt mellom to nasjoner. Det er bra for dem, de vil tjene på det, tror jeg. Bare se på Syria og Afghanistan.

Eksperter og analytikere mener de neste dagene vil være avgjørende for å se om Putin faktisk velger å invadere Ukraina.

Den 20. februar er vinter-OL ferdig i Kina, og den store militærøvelsen Russland som har startet i Hviterussland, skal være ferdig.

Hvis Russland da ikke trekker troppene tilbake, mener mange eksperter at det er et ytterligere faretegn.

Biden skal ifølge kilder Politico har snakket med, ha uttalt at en invasjon kan starte den 16. februar, med både konvensjonell krig og cyberangrep.

– Jeg er gammel, så jeg har ikke noe sted å flykte hvis de kommer. Alle mine slektninger er døde, sier Galiana.

Hun er enke, og hennes avdøde ektemann jobbet i militæret.

Det er mange russere som bor i Ukraina forteller hun. Derfor er det viktig å bevare et godt forhold mellom de to nabolandene.

– Jeg tror på det gode i folk, jeg vil bare ha fred.

VG I KIEV: Kyrre Lien er VGs reporter i Ukraina.