I SIKTE: Russiske og Hviterussiske tanks øver i fellesskap i Brestsky.

Russland-ekspert om Putin: − Kapabel til å gjøre hva som helst

USA hevder russerne har en plan om å lage en falsk video der Ukraina angriper dem. Historikeren David Satter frykter virkeligheten kan bli verre.

Av Ronny Berg

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Før helgen hevdet amerikanske myndigheter at Russland planla å lage en svært grafisk propagandavideo, med skuespillere, ødelagte hus – og militært utstyr i hendene på ukrainske soldater på russisk territorium.

Hensikten skulle være å fabrikkere et påskudd til starte invasjonen av Ukraina, ifølge høytstående kilder i det amerikanske regjeringsapparatet.

Den amerikanske forfatteren, historikeren og Russland-eksperten David Satter tror etterretningsinformasjonen er korrekt. Men han forstår ikke hvorfor den russiske presidenten skulle nøye seg med å lage en falsk video.

– Filmen kunne skapt et krigshysteri som ville destabilisert den psykologiske atmosfæren. Men hvorfor bruke skuespillere? sier Satter til VG.

– Hvis Putin ville, kunne han drept virkelige mennesker og filmet det.

Russlands utenriksminister Sergei Lavrov har avfeid påstandene om en falsk video som «tullball», og omtaler det hele som «vrangforestillinger». Han har tidligere sagt at Russland ikke ønsker krig med Ukraina.

Ukraina omringet

Ukraina er nå omringet av russiske styrker fra tre sider. De siste ukene har vestlige diplomater og statsoverhoder drevet hektisk møtevirksomhet om og med Russland og Ukraina.

VG har fortalt hvordan Russland bruker sosiale medier som TikTok og Telegram for å destabilisere Ukraina.

På spørsmål om hvorfor Vladimir Putin vil dette, svarer Satter:

– Han vil demonstrere for omverdenen at Russland er en stormakt, fordi det gir ham oppslutning i eget land.

EKSPERT: David Satter

300 uskyldige drept

David Satter har jobbet som korrespondent i Moskva for Financial Times og som ekspert på Sovjet for The Wall Street Journal.

Han mener Putin har vært involvert i drap på uskyldige før. I boken Darkness at Dawn anklager han Vladimir Putin og den føderale sikkerhetstjenesten i Russland for å ha bombet fire leilighetskomplekser i tre russiske byer i september 1999.

Nesten 300 mennesker døde. Militante tsjetsjenere fikk skylden for angrepene, som førte til at russiske soldater rykket inn i Tsjetsjenia. Ved å fremstå som en sterk ledertype i kjølvannet av dette, steg Putins oppslutning hos det russiske folket kraftig, etter å ha vært helt nede i to prosent, forklarer Satter i et innlegg hos Hudson Institute.

Noen måneder senere ble Putin Russlands president.

Satter mener hendelsen ligner urovekkende mye på situasjonen i Ukraina i dag.

– En person som er villig til å myrde 300 tilfeldige mennesker ... sitt eget folk. Han er kapabel til å gjøre hva som helst, mener han.

Han sier hendelsen fra 1999 beskriver hvor langt Putin er villig til å gå.

– Jeg tror ikke det vil skje. Men han kan utføre et angrep på Ukraina som kan drepe titusener av mennesker, sier Satter og utdyper hvorfor han ikke tror det vil skje:

– Det vil påføre Russland store tap. Og det vil destabilisere den politiske situasjonen, også i Russland. Dette kan føre til at Putin mister makt.