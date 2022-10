HELSEHJELP: En klinikk drevet av Leger uten grenser behandler personer med symptomer på kolera i det fattige og tettbefolkede området Cite Soleil i hovedstaden Port-au-Prince.

FN om utbrudd av kolera på Haiti: Frykter eksplosiv økning

Sykdommen har allerede krevd et titalls liv. Samtidig legger flere sykehus ned driften. Mangel på vann, energi og kriminelle gjenger forsterker krisen.

Publisert: Nå nettopp

Krisene tårner seg opp for den folkerike øystaten Haiti. Nå er en ny katastrofe i emning, idet FN slår alarm om en mulig ny koleraepidemi.

Onsdag er det registrert 19 dødsfall som følge av den vannbårne bakteriesykdommen, melder Reuters.

Ytterligere 32 smittetilfeller er registrert, mens 260 personer avventer svar på prøver.

I det forrige store kolerautbruddet, som strakte seg fra 2010 til det siste registrerte smittetilfellet i januar 2019, døde 9800 mennesker og 820.000 ble smittet av sykdommen.

– Situasjonen utvikler seg raskt, uttalte WHO-talsperson Christian Lindmeier under et pressemøte i Genève forrige uke.

– Det er mulig at tidligere tilfeller ikke har blitt fanget opp, la han til.

De berørte områdene er Cite Soleil og Carrefour Feuille i hovedstaden Port-au-Prince – slumområder med ekstremt høy befolkningstetthet.

Myndighetene andre hjelpeorganisasjoner har store utfordringer med å overvåke situasjonen i disse områdene og gi helsehjelp.

Slummen styres av voldelige, kriminelle gjenger som blokkerer inngangen for helsepersonell og tilførselen av medisiner.

Gjengvolden har ridd Haitis hovedstad siden attentatet på president Jovenel Moïse i juli 2021.

NEDSATT DRIFT: Et sykehusværelse i Port-au-Prince mangler pasienter på grunn av knappe strømforsyninger.

Sykehus stenger

Gjengenes grep om byen forsterker allerede eksisterende kriser, som underernæring og mangel på basisvarer.

Mer enn 1 million personer lever med akutt usikkerhet for tilgang på mat i hovedstaden, ifølge FN.

Samtidig er det energikrise på Haiti. Gjengene har okkupert viktige havneanløp og stenger for tilførselen av olje og gass.

Mangel på energi gir knapphet på rent vann. Sammen med sykehusstreik har det ført til at sykehus og helsestasjoner har besluttet å legge ned eller redusere driften.

Tre fjerdedeler av landets sykehus har besluttet å enten redusere aktivitetene sine eller å stenge dørene, ifølge Unicef.

Situasjonen er så prekær at FN har bedt om at det opprettes en humanitær korridor for å frakte drivstoff inn til Port-au-Prince.

– Uten rent vann vil det bli flere smittetilfeller og veldig vanskelig å håndtere dette utbruddet, sier FNs visespesialutsending til Haiti, Ulrika Richardson i en uttalelse.

Under de gitte omstendighetene frykter hun at det «kan bli en eksponentiell, om ikke en eksplosiv økning i koleratilfeller».

BLOKADE: I fugleperspektiv kan man se at hovedveien i Cite Soleil er blokkert.

Kritisk til utenlandsk hjelp

Dødelighetsraten for kolera er mindre enn 1 % når man kan ta i bruk orale rehydreringssalter, ifølge WHO (Verdens helseorganisasjon).

Blanding av salt og sukker oppløst i vann brukes for å motvirke dehydrering forårsaket av blant annet diaré eller oppkast, begge symptomer på kolera.

Et redusert helsetilbud og gjengenes blokade av infrastruktur gjør at de små, livreddende posene ikke når ut til alle som trenger dem.

Utenlandsk hjelpepersonell møter også en annen utfordring: manglende tillit fra innbyggerne.

Fredsbevarende FN-styrker, – utstasjonert på Haiti i 13 år frem til 2017 – anklages for omfattende seksuell misbruk av mindreårige jenter, ifølge en studie som har hentet inn vitnesbyrd fra 2000 innbyggere.

FN-styrkene får også skylden for det forrige kolerautbruddet, etter at et FN-panel i 2011 konkluderte med at det var kloakk fra en FN-base på Haiti som spredde sykdommen etter jordskjelvet i 2010.

FN har derimot ikke akseptert rettslig ansvar for det forrige utbruddet.

The Guardian omtaler falske rykter som sprer seg blant lokalbefolkningen på Haiti som hevder det siste utbruddet er en konspirasjon fra landets myndigheter for å avlede befolkningens misnøye mot styresmaktene.