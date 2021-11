MILITÆRE KLIMATILTAK: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, her ombord i den danske fregatten Esbern Snare i 2018, varsler tunge militære utslippskutt.

Stoltenberg til Glasgow: Varsler plan for militære klimakutt

GLASGOW (VG) Forsvarssektoren har til nå vært fritatt for klima-forpliktelser. Det vil Natos generalsekretær Jens Stoltenberg endre nå. I juni kommer den første konkrete planen for militære klimakutt, varsler han.

Av Alf Bjarne Johnsen

– I Nato jobber vi nå med et system for felles kartlegging og måling av militære utslipp. Sammen med medlemslandene kartlegger vi hvordan disse utslippene skal reduseres. Det vil komme konkrete forslag til Natos toppmøte i juni 2022, sier Stoltenberg til VG.

Tirsdag deltar en Nato-sjef på FNs klimatoppmøte for aller første gang. Stoltenberg er invitert av toppmøtets formannskap, den britiske statsministeren Boris Johnson.

– Alle medlemsland har forpliktet seg til utslippskutt, og landene bruker om lag to prosent av sine ressurser på forsvar, og det er utslipps-tunge aktiviteter som seiling og flyvninger. Det vil ikke være mulig å nå klimamålene uten tunge militære utslippskutt, sier Stoltenberg.

Hadde eget unntak

Han erkjenner at det er på tide å starte dette arbeidet:

– Jeg var selv på klimatoppmøtet i Kyoto i 1997. I Kyoto-avtalen var forsvarssektoren eksplisitt unntatt fra klimaforpliktelser, og sektoren har siden ikke vært omtalt i internasjonale klimaavtaler. Grunnen til at vi ikke har kommet lengre, er at sektoren ikke har vært inne i disse avtalene. Når Nato nå tar dette på fullt alvor, er det nytt for oss, forklarer Stoltenberg.

Klimatrusselen ble første gang i Nato-sammenheng omtalt på det forrige toppmøtet i London i 2019.

Forsvarssektoren er en storforbruker av fossilt drivstoff. Det koster enorme summer å bringe det fram. Transport av drivstoff er både kostbart og farlig, beskriver han:

– Å frakte diesel til leirene i Afghanistan, kjøre tankbiler gjennom fjellpass, var blant våre mest sårbare operasjoner, sier Stoltenberg.

Må passe på forsvarsevnen

Samtidig må organisasjonene være bevisst på at klimakutt ikke må føre til at forsvarsevnen svekkes:

– Vi kan aldri kompromisse med sikkerheten. Det er liten etterspørsel etter kampfly som flyr saktere og med kortere rekkevidde. Men jeg mener det er fullt ut mulig å finne energieffektive løsninger, og jeg tror ikke det vil ta lang tid før vi ser både kampfly og militære fartøyer som er langt mer energieffektive, sier Nato-sjefen.

Stoltenberg opptatt av en annen klima-dimensjon i sikkerhetspolitikken;

– Klimaendringene forsterker faren for krig og konflikt. Mennesker må flykte på grunn av klimaendringer, og det blir kamp om ressurser som rent vann. Det gjør verden farligere, sier han.

Den tredje utfordringen for militære styrker er at klimaendringer utfordrer militære operasjoner:

– Vi må tilpasse våre operasjoner etter endringene. I Irak har Nato-personellet opplevd dager med temperaturer over 50 varmegrader. Det påvirker hvordan vi kan operere. Issmelting og havstigning er en utfordring for våre marinebaser, og stormer påvirker vår evne til å fly og seile, forklarer Stoltenberg.

– Har det vært sterk motstand mot klimatiltak i blant de militære?

– Dette er uvant og nytt for mange. Men jeg føler likevel at budskapet om å tilpasse til klimaendringene, blir godt mottatt, sier han.

PLANLEGGER NYE FARTØYER: Klimaavtrykket i Sjøforsvaret må ned, varsler sjefen, kontreadmiral Rune Andersen.

Sjøforsvaret: Må ta klima-hensyn

Kontreadmiral Rune Andersen er sjef for det norske Sjøforsvaret. Han er enig med Stoltenberg i at Forsvaret og Sjøforsvaret ikke kan forvente noe klima-unntak:

– Vi må også få ned klimaavtrykket fra vår aktivitet, skriver Andersen i en epost til VG.

Sjøforsvaret er nå i gang med å planlegge neste generasjon overflatefartøyer:

– Mulighetsrommet åpner seg når gamle fartøyer går ut på dato og det skal anskaffes nye, mot slutten av dette tiåret og inn i det neste. Nye teknologier som autonome systemer gir også muligheter til å få ned klimaavtrykket, skriver han.

– Vi ønsker å trekke veksler på utviklingen grønn skipsfart og anskaffe klimavennlige fartøyer for fremtiden. Det er noen utfordringer med militær anvendelse av alternative energikilder, men utviklingen går fort og vi skal følge den. legger Andersen til.