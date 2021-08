AKTIV: Donald Trump talte under en konservativ konferanse i Texas 11. juli. Foto: Andy Jacobsohn / AFP

– Trump begikk en gedigen politisk tabbe

Én beslutning kostet trolig Donald Trump seieren i presidentvalget i fjor, mener seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier.

Over 600.000 mennesker har mistet livet til coronaviruset siden pandemien startet. Over 35 millioner smittetilfeller er registrert. Og trenden går feil vei – flere delstater sliter med lav grad av vaksinering og overveldede sykehus.

Donald Trump var USAs president da pandemien brøt ut – og han valgte å gå imot krav om munnbind og sosial distansering. Han valgte lenge å avdramatisere coronaviruset.

– Vi stengte det ute og stoppet det, sa han 12. mars 2020.

Tapte med knapp margin

Under en pressekonferanse i april kastet han ut hypotetiske ideer om hvorvidt man kan injisere lys eller desinfiserende middel i kroppen som en behandling mot coronaviruset – noe flere leger umiddelbart advarte mot.

Et halvt år senere vant Joe Biden presidentvalget i USA, med 306 mot 232 valgmenn. Marginen var knapp: Det skilte kun 12.000 stemmer i Georgia, 10.500 i Arizona og 155.000 i Michigan.

– Trump begikk en gedigen politisk tabbe. Hadde han tatt en sterk ledelse i kampen mot corona, og brukt det for å skaffe seg enda mer makt, hadde han antageligvis blitt gjenvalgt med ganske solid margin i valget i fjor høst, sier Melby til VG.

– Umulig for mange

En konsekvens av den linjen som Trump og Republikanerne har kjørt, er at amerikanerne er splittet i synet på hvor farlig pandemien er og hvordan den bør håndteres. I mange delstater hvor Republikanerne er i flertall, er døds- og smittetallene høyere.

Svein Melby mener at Trumps «håndtering av coronaproblemet gjorde det umulig for mange å stille seg bak ham».

– Selv med alle hans viderverdigheter og tvilsomme demokratiske sinnelag, hadde han sannsynligvis vunnet valget hvis han bare ikke hadde bagatellisert hele pandemi-problemet og kommet med alskens merkverdigheter i den forbindelse, sier Melby.

«Tapte på langsiden»

Sigrid Rege Gårdsvoll, kommentator i Amerikanskpolitikk.no, mener retorikken til Donald Trump var utslagsgivende for valgresultatet.

– Det var ikke corona i seg selv, men Trumps håndtering som vant valget for Joe biden, sier Gårdsvoll til VG og legger til:

– Trump hadde nesten ikke trengt å håndtere pandemien annerledes om han bare hadde snakket på en annen måte. Donald Trumps motstandere har alltid fremstilt ham som «ute av touch» med virkeligheten. For mange ble det nok ekstra virkelig under corona.

I likhet med Melby tror Gårdsvoll at mange amerikanere ble fremmedgjort av Trumps pandemihåndtering.

– Det lå veldig lenge an til at Trump kom til å vinne gjenvalg, men har tapte på den siste langsiden. Det var corona som sto for det. Amerikanere ønsker en leder som forstår dem. Trump var nettopp det for veldig mange. Det var nok en del som ble motivert til å stemme på en annen måte da de opplevde at Trump ikke forsto dem.

Gårdsvoll tror ikke den økende polariseringen og uenigheten om pandemihåndteringen vil avta med det første.

– Alle slags coronatiltak og vaksinering har blitt en politisk markør for mange amerikanere, sier hun om den skjeve vaksine- og smittestatistikken i landet.

Samtidig understreker hun at afrikansk-amerikanere har en langt lavere vaksinasjonsgrad enn hvite.

VG har tidligere skrevet om hvordan amerikanske myndigheter fra 30-tallet og helt frem til 70-tallet rekrutterte svarte menn over 25 år med syfilis til eksperimentelle medisinske studier. Studien er en av USAs aller mørkeste historier innen medisinsk forskning – og oppgis også som grunn for at enkelte svarte er skeptiske til vaksinering.

Gårdsvoll tror vaksinepress, coronatiltak og diskusjoner om coronapass kan føre til økt polarisering fremover.

– Noen amerikanere kan tenke at myndighetene prøver å tvinge dem til å ta vaksinen. De siste årene har amerikanerne hatt en tendens til å politisere alt som kan politiseres. Den utviklingen ser ut til å fortsette, sier hun.