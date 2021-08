FUNNET DØD: Vitalij Sjisjov var aktivist i det hviterussiske eksilmiljøet i Ukraina, og ble funnet død i en park i Kiev natt til tirsdag. Foto: AFP/Facebook

Aktivister hengt i trær: − Kjent metode

Etter at en død hviterussisk aktivist ble funnet hengende i et tre i Ukraina, er opposisjonen i eksil skremt. Det er ikke første gang døde aktivister er funnet hengende fra trær.

Av Nilas Johnsen

Berit Lindeman i Den norske Helsingforskomité vet hvordan det føles å miste en venn som har vært aktivist i kampen mot det diktatoriske regimet til Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko.

I 2010 ble Oleg Bebenin, som jobbet for den opposisjonelle nyhetssiden Charter 97, funnet død – hengende fra et tre utenfor landstedet sitt.

– Kvelden før ringte han en venn for å avtale å gå på kino, og han var nettopp i gang med å koordinere valgkampen til en opposisjonskandidat. Ingenting tydet på selvmord. Jeg mener det var et politisk motivert drap, forteller Lindemann til VG.

– Etter demonstrasjonene i fjor høst ble unge demonstranter pågrepet og utsatt for vold. Flere ble kjørt inn i skogen, og tvunget til å gå hjem selv. Noen ble funnet døde, hengende fra trær, fortsetter hun.

ETTERFORSKER: Ukrainsk politi i parken der Sjisjov ble funnet drept. Foto: RFE/RL

Utelukker selvmord

Tirsdag ble aktivisten Vitalij Sjisjov funnet død, hengt i en park i den ukrainske hovedstaden Kiev. Liket skal ha vært kraftig forslått, noe som tyder på et drap. Politiet har iverksatt etterforskning av dødsfallet.

Sjisjov hjalp landsmenn med å flykte fra undertrykkelse i Hviterussland, og var selv i eksil i Ukraina. I et intervju med Radio Free Europe utelukker kjæresten at han kan ha begått selvmord.

– Han hadde ingen grunn til det, vi hadde felles planer for fremtiden, sier Bozhena Zholudz til kanalen.

Eksilmiljøet i Kiev, der hviterussiske aktivister er samlet i flere organisasjoner, deriblant den Sjisjov ledet, er skremt etter dødsfallet.

– Parken der Vitalij ble funnet er nær der jeg bor. Jeg føler meg ikke trygg her i Kiev. Dette er ikke første gang vårt regimet angriper hviterussere her i Ukraina, har en aktivist fortalt VG.

EKSPERT: Berit Lindeman i Den norske Helsingforskomité. Foto: NHC

– Skremmende signal

Ukrainske etterforskere har ikke konkludert om årsaken til dødsfallet, men aktivistmiljøet er overbevist om at agenter fra det hviterussiske regimet står bak. Berit Lindeman sier at dersom det er snakk om et drap, er det et skremmende signal.

– Metoden er kjent for aktivistene. Det øker fryktfaktoren. Dersom regimet står bak, så viser dette at også eksilmiljøer står i fare. Opposisjonelle kan rammes hvor som helst.

I juli 2016 ble den hviterussiske aktivisten Pavel Sheremet drept av en bilbombe i Kiev. Lindeman kjente aktivisten godt, han var en gravejournalist som hadde skrevet kritisk om makthaverne i både Minsk og Moskva.

– Der gikk mistankene mot både Hviterussland og Russland, men flere spor tydet mot at det var hviterussisk etterretning som planla å få ham drept.

TVIHOLDER PÅ MAKTEN: President Aleksandr Lukasjenko har sittet ved makten i den tidligere sovjetstaten Hviterussland siden 1994. Foto: Reuters

Viktig eksilmiljø

Aktivister i eksil har i mange år vært viktig for den hviterussiske opposisjonen.

– Å dra i eksil har vært en måte å unndra seg fare på, men samtidig fortsette å jobbe med motstand inne i Hviterussland. Og det har vært et pustehull, slik at aktivister som for eksempel slipper ut av fengsel har kunnet få helsehjelp og hvile.

De viktigste eksilmiljøene for den hviterussiske opposisjonen er i Vilnius i Litauen, i Kiev i Ukraina, og i Warszawa i Polen, forklarer Lindeman.

– Det må vært veldig irriterende for Lukasjenko at opposisjonen fortsatte å jobbe fra utlandet. En appell for demonstrasjoner, eller en avslørende artikkel, kan postes på internett fra andre land.

DEMONSTRASJONER: Tusenvis deltok under demonstrasjonene i fjor høst i Minsk. Foto: Dmitri Lovetsky / AP

Lindeman viser til at arbeidet med å kartlegge vold mot fjorårets demonstranter, foregår i eksil, med hjelp fra blant annet Helsingforskommitéen.

Regimet i Hviterussland har slått knallhardt ned på opposisjonen etter at det brøt ut masseprotester i kjølvannet av valget i fjor. Opposisjonen og myndighetene i vestlige land omtalte valget som manipulert.

President Aleksandr Lukasjenko har sittet ved makten i den tidligere sovjetstaten siden 1994.

PS: Som en følge av den hviterussiske aktivistens død, har Ukrainas president beordret ekstra beskyttelse til hviterussere i eksil i landet:

– Alle hviterussere som kan bli et mål for kriminelle på grunn av sin offentlige politiske posisjon, må få spesiell og pålitelig beskyttelse, sier president Volodymyr Zelenskyj, melder NTB.