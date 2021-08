Afghanske regjeringsstyrker ber innbyggerne i Lashkar Gah om å forlate byen, der Taliban i stor grad har tatt kontroll. Foto: Abdul Khaliq / AP / NTB

Afghanske regjeringsstyrker ber innbyggerne forlate storby

Afghanske regjeringsstyrker ber de 200.000 innbyggerne om å forlate Lashkar Gah, hovedstaden i Helmand-provinsen, der Taliban har rykket inn.

Av NTB-AFP

Publisert: Nå nettopp

– Dra så raskt som mulig, slik at vi kan begynne vår operasjon, sier general Sami Sadat i en kunngjøring til byens innbyggere.

– Jeg vet at det er svært vanskelig for dere å forlate husene, det er vanskelig for oss også. Tilgi oss for at dere må bo andre steder i noen dager, sier han.

– Vi kjemper mot Taliban, uansett hvor de befinner seg. Vi skal kjempe mot dem, og vi kommer ikke til å etterlate en eneste Taliban-kriger i live, sier generalen.

Inntok provinshovedstad

Taliban har de siste månedene tatt kontroll over store deler av landsbygda i Afghanistan, og har også beleiret provinshovedsteder som kontrolleres av regjeringsstyrker.

De siste tre dagene har det pågått harde kamper i Lashkar Gah, den største byen i Helmand-provinsen.

Taliban kontrollerer nå mesteparten av byen, blant annet et titall radio- og TV-stasjoner. Kun Taliban-vennlige stasjoner får nå sende.

Mange drept

Ifølge FN er minst 40 sivile drept i kampene i byen det siste døgnet, og over hundre andre er såret.

– Vi blir stadig mer bekymret for sivilbefolkningen ettersom kamphandlingene trappes opp, tvitrer FNs kontor i Kabul.

– FN ber om at kampene som pågår i byområder øyeblikkelig stanses, heter det videre.

Flyangrep

Amerikanske og afghanske kampfly har de siste dagene bombet en rekke påståtte Taliban-mål inne i Lashkar Gah, blant dem et sykehus.

– Hver eneste tomme av byen er bombet, fortalte en av byens innbyggere på telefon søndag.

– Det er døde i gatene. Det er døde på torget, la han til.

Tirsdag fortsatt flyangrepene med uforminsket styrke, og det pågikk harde kamper ved hovedkvarteret til politiet og etterretningstjenesten i byen.

– Kampene i morges var intense, forteller lederen for radiostasjonen Sukon, Sefatullah.