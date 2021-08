NY EROBRING: Taliban-krigere i provinshovedstaden Massoud Farah, etter nok en erobring tirsdag. Taliban skal blant annet ha tatt seg inn i fengselet i byen og løslatt fanger. Foto: Mohammad Asif Khan / AP

Taliban med voldsomme fremrykk – 40 nordmenn står igjen på bakken

Mens Taliban erobrer nye områder og nordmenn blir bedt om å forlate landet, har Joe Biden bedt hele det norske feltsykehuset om å bli: – En tillitserklæring, sier oberstløytnant.

Av Caisa Linea Hagfors

Publisert: Nå nettopp

– Militærleiren har en flaggborg med 40 flaggstenger. Nå henger det bare fire flagg igjen.

Det forteller oberstløytnant Bent Anders Salberg, som er leder for det norske feltsykehuset på Hamid Karzai International Airport i Kabul til VG.

Blant de fire resterende flaggene, veiver fortsatt det røde, hvite og blå flagget i vinden, sammen med USA, Tyrkia og Aserbajdsjans flagg.

På bakken står Salberg igjen som øverste leder for norske militære styrker i Afghanistan – sammen med 40 nordmenn.

Rundt dem erobrer Taliban stadig større områder.

MARKERING: Soldatene er oppstilt i forbindelse med frigjøring- og veterandagen 8. mai i år. Foto: Forsvaret

Tirsdag melder Reuters at gruppen nå skal ha kontroll over 65 prosent av landet.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, frykter at det begås krigsforbrytelser ikke bare av Taliban, men også av regjeringsvennlige militser.

Hun har bedt alle parter om å vende tilbake til forhandlingsbordet.

Få oversikt: Krigen i Afghanistan – dette har skjedd I oktober 2001, få uker etter 11. september-angrepet, hjalp USA og andre vestlige land en allianse av krigsherrer og opprørere til makten i Kabul.

Bakgrunnen var at al-Qaida, som sto bak terrorangrepet, hadde sin base i det da Taliban-kontrollerte landet.

USA og Nato hadde på det meste over 150.000 soldater i Afghanistan. De avsluttet sine kampoperasjoner i 2014, og de siste utenlandske soldatene skal være ute innen september i år.

Norge bidro den siste tiden med i underkant av 100 personer i den Nato-ledede styrken. Alle norske styrker er nå trukket ut.

34 prosent av afghanerne levde i 2012 under fattigdomsgrensen, men Verdensbanken anslår at andelen i dag er 72 prosent.

Krigen anslås å ha kostet minst 160.000 mennesker livet siden 2001, blant dem minst 43.000 sivile.

Nesten 2,5 millioner afghanere er ifølge FN registrert som flyktninger, men det antas at ytterligere 1,5 millioner afghanere lever som uregistrerte flyktninger i Pakistan.

Taliban har de siste månedene tatt kontroll over store deler av den afghanske landsbygda og grenseoverganger til naboland.

De siste dagene har Taliban også inntatt seks provinshovedsteder og beleiret flere andre. Kilde: NTB Vis mer

– Ikke lenger en del av en NATO-operasjon

Salberg hadde snart vært i det krigsherjede landet i to år, da president Joe Biden bestemte at USAs militærstyrker skulle trekke seg ut av landet denne høsten.

Da trodde oberstløytnanten at hans tid var over i løpet av sommeren.

Først var nemlig beskjeden at både spesialstyrker og sanitet skulle hjem på samme fly samtidig som amerikanske styrker og NATO trakk seg ut.

Så kom kontrabeskjeden:

– Mens personell på sykehuset forberedte seg på å dra hjem, anmodet USA ​oss om å bli igjen og stille med sykehus. De ønsket at sykehuset skulle være norskledet, sier Salberg.

SAMARBEID PÅ BAKKEN: Bildet viser leger og sykepleiere fra både Norge og Nord-Makedonia under en trening i april. Fra venstre: Anestesilege Ivar, anestesilege Vikki, ortoped Atanas, operasjonssykepleier Anica, kirurg Martin og operasjonssykepleier Aleksandra. Foto: Forsvaret

Han ser på det som «en tillitserklæring» fra amerikanerne ønsket at akkurat nordmennene skulle bli.

– Da er vi vel en troverdig samarbeidspartner. Nå er vi ikke lenger en del av en NATO-operasjon, men en amerikansk operasjon, forklarer oberstløytnanten.

Nå er planen at feltsykehuset, med omtrent 40 nordmenn på bakken, skal holde fortet ut året.

Taliban med store fremrykk

Mens tilbaketrekningen av utenlandske styrker er i full gang, har også Afghanske sikkerhetsstyrker trukket seg helt ut av flere provinser og etterlatt store mengder militært materiell som er overtatt av Taliban, skriver NTB.

I løpet av én dag erobret de tre afghanske provinshovedsteder: Etter nok en erobring tirsdag, har Taliban dermed kontroll på syv provinshovedsteder, blant annet Massoud Farah, Pul-e-Khumri, Kunduz, Sar-E- Pul og Taloqan.

Siden har de erobret distrikt etter distrikt og grenseoverganger til naboland.

USAs tidligere ambassadør til landet, Ryan Crocker, spår en langvarig borgerkrig i landet.

– Det er et mer sannsynlig utfall enn en rask Taliban-overtagelse i hele landet. De holder på slik de gjør nå for å skape frykt og panikk. De lykkes veldig godt, sa han til aktualitetsprogrammet This Week på ABC denne uken.

Mer om Talibans framrykk i Afghanistan: USA og Nato begynte sin tilbaketrekking fra Afghanistan i mai.

Taliban innledet samtidig en stor offensiv og hevdet i juli å ha kontroll over 85 prosent av landet. Opplysninger om hvor mange distrikter de kontrollerer, spriker.

I juli tok opprørerne kontroll over strategisk viktige grenseoverganger til nabolandene Tadsjikistan, Usbekistan, Turkmenistan, Iran og Pakistan.

Deretter sto administrasjonssentre i landets 34 provinser for tur.

Taliban har i august tatt kontroll over syv provinshovedsteder: Zaranj i Nimroz, Sheberghan i Jowzjan, Sar-e-Pol i Sar-e-Pol, Taloqan i Takhar, Kunduz i Kunduz, Aybak i Samangan og Farah i Farah.

Opprørerne har også beleiret og angriper nå også flere andre provinshovedsteder, blant dem Kandahar i Kandahar, Lashkar Gah i Helmand, Herat i Herat og Mazar-e-Sharif i Balkh.

I flere av disse byene er Taliban-krigere alt tungt til stede og kontrollerer en rekke distrikter. Kilde: NTB Vis mer

Talibans framrykk og regjeringsstyrkenes flyangrep har siden mai drevet minst 244.000 afghanere på flukt fra sine hjem, ifølge FNs nødhjelpskontor (OCHA).

Flere tusen har søkt tilflukt i Kabul, og slått seg ned i parker.

Tilbaketrekningen av utenlandske styrker skal avsluttes i slutten av august, men Crocker ser ingen omstendigheter der USA vil sende soldatene sine inn igjen.

– President Joe Biden har gjort det klart. Vi skal ut, og vi blir ute. Han eier det. Det er allerede en stygg plett på ettermælet hans, sier den tidligere ambassadøren.

Sentral brikke i amerikansk strategi

Det norske feltsykehuset, som på kort tid har blitt viktig strategisk brikke i tilbaketrekkingen, har vært norskledet siden i fjor.

Det er det eneste sykehuset igjen på den såkalte «grønne sonen», hvor vestlige ambassader holder til.

– Vi utgjør en viktig del av sikkerhetsnettverket som skal sørge for at diplomatiet fra vestlige land som ønsker å være til stede, kan det, sier Salberg.

Det er tyrkiske og amerikanske styrker som i dag står for styrkebeskyttelsen, eller sikkerheten, av sykehuset.

Til NRK sier Salberg at sikkerheten er blitt skjerpet, og at de fortsatt føler seg trygge.

KABUL: Etter at amerikanerne la ned sitt sykehus i Bagram, ble rundt 100 amerikanske sanitetspersonell flyttet til det norske feltsykehuset på Hamid Karzai International Airport i Kabul. Foto: Forsvaret

– Slutter aldri å imponere meg

Blant de gjenværende norske styrkene på sykehuset, er det ikke bare forsvarspersonell. Både sivile leger og sykepleiere, håndplukket av forsvaret, har frivillig stilt opp.

Det skryter oberstløytnanten stort av.

– En stor del av sykepleierne og legene har aldri gjennomført førstegangstjeneste tidligere, men har fått trening i en kort og intensiv periode før de dro ut. De slutter aldri å imponere meg, sier Salberg.

TRENING: Norsk kirurgisk team trener på traumemottak sammen med amerikansk anestesilege. Foto: Forsvaret

Til tross for at de befinner seg i et krigsherjet land, er det kampen mot coronasmitte som i størst grad har opptatt de sykehusansatte hittil i år:

– Det har vært den største krigen vi har kjempet til daglig her på sykehuset de siste månedene, sier Salberg, som forteller at feltsykehuset har hatt alt ansvar for testing på basen, men også alle som skal isoleres eller i karantene.