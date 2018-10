Lysbakken om journalist-forsvinningen: – Norge fremstår som naive og feige

Tyrkiske myndigheter mener at Saudi-Arabiske journalisten Jamal Khashoggi er drept og partert med sag på ordre fra ledelsen i hjemlandet. Dette må få konsekvenser for Norges salg av militærutstyr til Saudi-Arabia, mener SVs Audun Lysbakken.

Publisert: 10.10.18 23:12

Grusomme detaljer om hva Tyrkia mener saudiske myndigheter har gjort med den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi, fortsetter å lekke ut i offentligheten.

The New York Times siterer tyrkiske kilder som hevder at et drapslag på 15 personer ankom det saudiske konsulatet i Istanbul med en sag, som de brukte til å partere liket til journalisten, etter at han entret konsulatet den 2. oktober.

Han kom aldri ut.

Kildene hevder også at det påståtte drapet på journalisten ble beordret fra øverste hold i Saudi-Arabia.

Tyrkiske myndigheter antyder at de sitter på videomateriale som viser selve drapet.

Den siste ukes opplysninger setter det nære forholdet mellom USA og Saudi-Arabia på prøve.

NTB skriver at en ellers ivrig tilhenger av Trumps utenrikspolitiske linje, den republikanske senatoren Lindsey Graham, varsler konsekvenser.

Hvis det finnes snev av sannhet i anklagene om at saudiarabiske myndigheter har hatt noe å gjøre med Khashoggis forsvinning, så vil det være ødeleggende for forholdet mellom USA og Saudi-Arabia, advarer han.

– Vårt lands verdier burde være og må være en hjørnestein for vår utenrikspolitikk både når det gjelder fiender og allierte, skrev Graham på Twitter mandag.

Farvel til våpen?

Den republikanske senatoren Rand Paul, som lenge har vært kritisk til saudiarabiske myndigheter. I juni 2017 å stanse våpensalg til Saudi-Arabia på grunn av Saudis involvering i krigen i Jemen. Da tapte han avstemmingen, knapt, med 53 mot 47 stemmer.

Nå forsøker han igjen.

Han varsler at han vil tvinge fram en avstemning i Senatet denne uken for å stanse amerikansk våpensalg til Saudi-Arabia dersom det finnes «noen som helst tegn til» at Saudi-Arabia «er involvert i å ha drept denne journalisten som var kritisk overfor dem».

Kongressen kan dessuten komme til å sette USAs støtte til den saudi-kontrollerte alliansen som kriger mot iranskstøttede opprørere i Jemen under lupen.

Lysbakken: – Norges unnfallenhet må stoppe

I Norge har salg av militærmateriell til det islamistiske og totalitære kongedømmet vært en debatt lenge.

Norske våpen og norsk ammunisjon er ikke lenger tillatt solgt til Saudi-Arabia, men landet får fortsatt kjøpe annet militært materiell fra Norge , såkalt B-materiell. I 2017 har det blitt solgt slikt B-materiell for mer enn 41 millioner kroner til Saudi-Arabia.

Den siste tiden har også Oljefondets investering i det våpenselskapet Raytheon, som selger bomber til Saudi-Arabia , vært heftig debattert.

Nå foreslår Audun Lysbakken, som følge av de nye opplysningene, å stanse salget av militærutstyr.

– Nå må Norges unnfallenhet ovenfor Saudi-Arabia ta slutt. Saudi-Arabia er et autoritært, undertrykkende og kvinnefiendtlig prestestyre. I tillegg er de anklaget for en lang rekke krigsforbrytelser i Jemen, sier han til VG.

Han mener at hvis det stemmer at Tyrkia sitter på bevis for at saudiske myndighetspersoner har drept Jamal Khashoggi, viser det «hva slags skritt regimet er villige til å gå til for å kvele all opposisjon».

– Hvis ikke de systematiske menneskerettighetsbruddene mot egen befolkning, krigføringen i Jemen som bryter alle krigens regler, og nå denne saken er nok til at norske myndigheter vil sende et signal og stanse alt salg av militært materiell, er det ikke mindre enn sjokkerende. Norge fremstår naive og feige ovenfor et av verdens verste regimer.

Utenriksministeren vil ha klarhet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier til VG at de nå følger nøye med på nyhetene fra Tyrkia.

– Det er viktig at saudiske myndigheter samarbeider med tyrkiske myndigheter for å skape klarhet i hva som har skjedd med Jamal Khashoggi. På nåværende tidspunkt har vi ikke noe grunnlag for å kommentere saken nærmere. Vi vil imidlertid fortsette å følge utviklingen i saken nøye, sier Eriksen Søreide.

På kritikken fra Lysbakken svarer hun følgende:

– Regelverket for salg av våpen og militært utstyr er det samme som da Lysbakken selv satt i regjering. Norge har aldri tillatt salg av våpen eller ammunisjon til Saudi-Arabia. Vi foretar grundige og individuelle vurderinger av alle søknader om salg av annet forsvarsmateriell og vil avslå lisens dersom vi anser at det er en uakseptabel risiko for at det aktuelle utstyret kan bli brukt til intern undertrykking eller at det er fare for brudd på grunnleggende menneskerettigheter.