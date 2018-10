KRITISKE TIL TRUMP: Barack Obama (øverst t.v.), Hillary Clinton, George Soros, Debbie Schultz (nederst t.v.), John Brennan og Maxine Waters. Foto: MARTIN BUREAU / AFP

Brevbombene: Dette har mottakerne til felles

UTENRIKS 2018-10-25T09:28:29Z

Drøyt halvannen uke før det amerikanske mellomvalget har Barack Obama, Hillary Clinton og fem andre Trump-kritiske personer vært mål for brevbomber.

Publisert: 25.10.18 11:28 Oppdatert: 25.10.18 11:44

Reuters rapporterer om økte spenninger mellom høyre- og venstresiden av amerikansk politikk etter denne ukens forsøkte angrep mot flere sentrale personer tilknyttet Det demokratiske parti i USA .

Trump: Mediene har et ansvar

Tirsdag 6. november skal amerikanerne avgi sine stemmer i det som ligger an til å bli et dramatisk mellomvalg. Resultatene vil avgjøre om Trump og Det republikanske partiet får bevare flertallet i både Senatet og Representantenes hus.

Disse mottok brevbomber:

Barack Obama

Pakken med bomben som ble adressert til den tidligere presidenten ble oppdaget onsdag. Obama var aldri i fare, ifølge Reuters .

Bombene som ble sendt ut beskrives som primitive, og skal blant annet ha inneholdt glasskår.

På pakken skal Obamas adresse ha vært skrevet med trykte bokstaver. Det samme gjelder for flere av pakkene som var adressert til de andre mottagerne.

Hillary Clinton

Den tidligere presidentkandidaten og utenriksministeren for demokratene er gift med USAs tidligere president Bill Clinton.

Tirsdag ble det oppdaget at en pakke med en bombe var sendt til Clintons hjem i staten New York.

Pakkene skal ha vært postet med amerikanske «Forever»-frimerker. Dette er frimerker som brukes til ekspresspost.

I enkelte av tilfellene skal bombene ha blitt sendt i «manila-konvolutter», og i flere av disse skal bombene ha vært dekket av bobleplast.

George Soros

Den amerikanske multimilliardæren har donert store summer til Det demokratiske parti i USA. Soros var den første av de syv personene som fikk en mistenkelig pakke adressert til sitt navn.

Rørbomben ble mandag funnet i postkassen til den politiske aktivisten.

Debbie Wasserman Schultz

Demokraten fra Florida er tidligere medlem av den politiske komiteen Democratic National Comittee.

Onsdag ble en mistenkelig pakke oppdaget ved kontoret til Schultz i Florida. Pakken var adressert til tidligere justisminister Eric Holder, mens Wasserman Schultz' kontor skal ha vært oppført som returadresse.

Maxine Waters

Demokraten representerer California i Representantenes hus, og er svært kritisk til Trump. Hun har blant annet kalt presidenten for umoralsk og Putin-vennlig.

– Han må stoppes, har Waters tidligere skrevet på Twitter.

Denne uken ble en mistenkelig pakke adressert til Waters oppdaget ved et postanlegg i delstaten Maryland.

Onsdag kveld ble en ny mistenkelig pakke adressert til Waters oppdaget på et postkontor i Los Angeles.

John Brennan

I lokalene til CNNs redaksjon i New York ble det onsdag funnet eksplosiver i en pakke. Denne skal ha vært adressert til tidligere CIA-sjef John Brennan, som har opptrådt som kommentator hos kanalen.

Et par timer etter nyheten om den bombene kom, kom Brennan med direkte beskyldninger mot Trump.

– Jeg tror dessverre at Donald Trump har bidratt med å provosere fram et slikt sinne, om ikke vold, uttalte han.

I pakken som ble sendt til CNN-bygget på Manhattan i New York City ble det funnet et hvitt pulver som nå analyseres av politiet, ifølge Reuters.

Joe Biden

Den tidligere visepresidenten til Obama er av FBI pekt ut som et mulig offer for brevbombene.

Politiet leter etter en mistenkelig pakke de tror var adressert til Biden.

Biden har tidligere anklaget Trump for å være venn med diktatorer og autokrater. Samtidig har han vært tydelig på at han mener det er feil av demokratene å jobbe for å avsette den nåværende presidenten , dersom de får tilbake makten i Kongressen og Representantenes hus.

Han mener politikerne heller bør bruke tiden sin på andre saker.

– Jeg syns vi skal fokusere på alle de forferdelige tingene som skjer med tanke på middel- og arbeiderklassen, har Biden tidligere uttalt.

Flere amerikanske medier meldte onsdag at en bombe hadde blitt oppdaget på vei til Det hvite hus. Kilder avkreftet dette senere.

Trump lover omfattende etterforskning

Etter at flere sentrale demokrater var mål for de brevsendte bombene, har president Donald Trump lovet en storstilt etterforskning, skriver Independent .

FBI er i full gang med etterforskningen av saken. Så langt er ingen mistenkt for å stå bak de mistenkelige handlingene.