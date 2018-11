LUKSUSLIV: Britta Nielsen skal ha underslått 140 millioner kroner. Her er hun avbildet på hesteauksjon, hvor hun ifølge dansk TV 2 betalte en historisk høy sum for føllet «Minnie the Moocher» som hun ga til sin datter. Foto: Ridehuset

Britta Nielsen (64) mistenkt for å ha stjålet 140 millioner

UTENRIKS 2018-11-05T20:18:10Z

Da danske myndigheter begynte å undersøke hvor velferdsmidlene hadde havnet, reiste Britta Nielsen til Sør-Afrika. Frem til hun ble avslørt skal hun ha underslått 140 millioner kroner.

«Britta Nielsen er en engasjert medarbeider, som løfter betydelige oppgaver i tilskuddsforvaltningen, og alltid er tjenestevillig når det kreves en ekstra innsats».

Det skriver danske Britta Nielsens (64) arbeidsgiver i en innstilling til dronningens fortjenestemedalje i 2016, gjengitt av danske Ekstra Bladet.

Nielsen fikk medaljen i sølv. Anledningen var 40 års tjeneste som ansatt i den statlige Socialstyrelsen. Det er herfra Nielsen skal ha underslått 111 millioner danske kroner – omtrent 140 millioner norske.

Mandag ble hun pågrepet i Sør-Afrika , etter å ha vært på rømmen siden begynnelsen av september.

Skal ha stjålet fra de svakeste

Nielsen sluttet å komme på jobb omtrent samtidig som myndighetene begynte å undersøke overføringene hennes. Da hun ble politianmeldt i slutten av september var hun borte for lengst.

Underslaget hun er siktet for, skal ha begynt i 2002 og fortsatte fram til i dag. De 140 millionene ble utbetalt i 274 omganger til Nielsens kontoer. Som betrodd medarbeider i danske Socialstyrelse var Nielsen «superbruker» i deres IT-systemer, og hadde dermed stor kontroll over velferdsutbetalingene.

Ifølge Danmarks Radio mener politiet at hun endret kontonumre for å få utbetalingene til egne kontoer, før hun manuelt endret tilbake for å unngå mistanke. Politiet undersøker også om Nielsen opprettet falske prosjekter for å overføre penger til seg selv.

Ifølge Ekstra Bladet var det en ansatt i Nyborg kommune som oppdaget at det manglet en overføring av 68.743 danske kroner til et prosjekt som skulle gi døgnåpne tjenester til mennesker med akutte psykiatriske kriser. Pengene var gått til kontoer tilhørende Nielsen, i likhet med 140 millioner velferdskroner.

– Dette prosjektet har vært rettet mot noen av de svakeste i samfunnet. Det er utenfor min fatteevne at man kan finne på det hun har gjort. Det tilsvarer jo at man stjeler fra en hjemløs som sover på gaten, sier Knud Kristensen, leder for danske SIND, landsforeningen for mental helse, til avisen.

Luksusliv

Dansk media har beskrevet et ekstravagant luksusliv som ikke går opp med Nielsens deltidsjobb i staten, og tilhørende beskjedne årslønn. Hun skal ha forklart sitt luksusforbruk med at hun arvet penger fra sin velstående, pakistanske mann. I realiteten skal mannen ha vært ufaglært bygningsarbeider.

Myndighetene har beslaglagt en eiendom i Danmark og en i Sverige, samt et mindre pengebeløp. Ekstra Bladet har publisert kontrakter som viser kjøp av millioneiendommer i Sør-Afrika. Her skal hun også ha kjøpt gull, smykker og edelstener for store summer, ifølge avisen .

Nielsen har også vært interessert i hester, og er flere steder avbildet med champagneglass på auksjon for luksushester. Hun skal ha eid hest selv, og har vært registrert med et stutteri. Datteren eier for øvrig virksomheter i Tyskland og Nederland knyttet til kjøp og salg av hester.

Da Nielsen ble pågrepet mandag, var hun i besittelse av et større kontantbeløp i sørafrikanske Rand. Ifølge Ekstra Bladets kilder skal beløpet ha tilsvart omtrent 400.000 norske kroner.

Vil betale tilbake

Nielsen ble pågrepet i en leilighet i Johannesburg i Sør-Afrika, på bakgrunn av opplysninger fra danske myndigheter, og med danske etterforskere til stede.

– Flukten er over. Den hovedmistenkte er anholdt. Det er resultatet av et målrettet internasjonalt samarbeid. Det er nå håp om at vi kan få en endelig oppklaring og svar på hvor resten av de forsvunne millionene er, uttaler politiinspektør Thomas Anderskov Riis i en pressemelding.

Han jobber i Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som har ansvar for saken.

Nå forbereder danske myndigheter en utleveringsbegjæring. Det er ikke kjent hvordan Nielsen selv stiller seg til siktelsen. Hennes advokat, Nima Nabipour, sier til Ekstra Bladet at hun vil hjem til Danmark for å forklare seg så fort som mulig, og at hun var forberedt på å bli pågrepet. Samme advokat har også uttalt i skifteretten at Nielsen vil betale tilbake pengene hvis hun mottar et krav, ifølge rettsdokumenter.

I tillegg til Nielsen er tre andre siktet for heleri i forbindelse med saken. En av dem, en mann, ble pågrepet i Sør-Afrika forrige uke, mens to kvinner fortsatt er på frifot.

Ble advart i 2012

I Danmark diskuteres det nå høyt hvordan 140 millioner kunne forsvinne over 16 år, uten at det ble oppdaget. Myndighetene har iverksatt flere undersøkelser, deriblant en som skal ta for seg hele Nielsens tid i staten, ettersom danske myndigheter mistenker hun startet underslaget allerede i 1997. Dermed kan beløpet bli enda større.

I forbindelse med undersøkelsene har det også kommet fram at Nielsen fikk en skriftlig advarsel i forbindelse med feil i utbetalinger tilbake i år 2000.

Det har også kommet fram at politiet ble varslet om at Nielsen hadde stjålet fem millioner danske kroner allerede for seks år siden. Den gang sendte politiet saken over til danske skattemyndigheter, uten at noe ble gjort.

– Jeg frykter at den hovedmistenkte fikk fortsette med den formodentlige svindel, som kanskje kunne vært stoppet på et tidligere tidspunkt. Det kan jeg av gode grunner ikke vite noe om, men jeg kan helt nøkternt konstatere at det ble gjort en feil da advarselen ikke ble etterforsket helt ut, uttaler statsadvokat Morten Niels Jakobsen i en pressemelding.

Danske myndigheter har for øvrig uttrykt stor lettelse etter pågripelsen.

