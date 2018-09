PÅGREPET: Den 23 år gamle mannen forsøkte å dekke til ansiktet sitt da han forlot rettsbygningen i Dublin etter å ha blitt pågrepet for å ha tatt seg ned på rullebanen på flyplassen i byen. Foto: Niall Carson / PA / AP / NTB scanpix

Forsinket flypassasjer pågrepet etter å ha løpt på rullebanen

En ire som torsdag kom for sent til flyet sitt på flyplassen i Dublin, ble pågrepet etter at han løp ut på rullebanen for å forsøke å stoppe flyet.

Ifølge vitner brøt den 23 år gamle mannen seg gjennom en dør og løp mot Ryanair -flyet som var i ferd med å ta av mot Amsterdam mens han ropte «Vent!».

Han ble deretter lagt i bakken av personalet på flyplassen før han ble overlevert til politiet og tatt med til en politistasjon.

I en uttalelse gjengitt av BBC sier en talsperson for flyplassen at mannen og en kvinnelig passasjer kom til gaten etter at den hadde blitt stengt for ombordstigning.

– De snakket med Ryanair-ansatte ved gaten, og den mannlige passasjeren ble opprørt. Han banket på vinduet og forsøkte å få flyet til å vente, før han tok seg ned på asfalten og forsøkte å vinke til flyet for å få det til å stoppe, sier talspersonen.

Etter pågripelsen ble mannen stilt for retten, hvor han ble beordret å komme tilbake til en rettssak 8. november, før han ble sluppet løs mot en kausjon på 1.900 kroner. Han er tiltalt for å ha ødelagt en dørlås på flyplassen.

Da han forlot rettsbygningen i Dublin, ropte mannen ukvemsord til journalister som hadde møtt opp utenfor, før han viste dem rumpa og gikk av gårde.

Flyet han skulle rekke, tok av fra Dublin 21 minutter forsinket, men landet til planlagt tid.