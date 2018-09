VIRALT: Det tok ikke mange timene før bilder av Domino’s sin ikoniske logo begynte å gå viralt på sosiale medier i Russland. Foto: Red Room Tattoos Instagram-profil

Domino's tilbød gratis pizza på livstid i bytte mot logo-tatovering

UTENRIKS 2018-09-08T11:34:07Z

Pizzakjeden Domino’s ble tvunget til å avslutte en kampanje i Russland etter kun fem dager, da det begynte å florere bilder i sosiale medier av russere som hadde tatovert logoen deres på kroppen.

Publisert: 08.09.18 13:34

Kjeden lovet 100 pizzaer i året i 100 år til alle russere som var villige til å merke kroppen sin med restaurantens ikoniske logo og publisere det på sosiale medier. Kriteriet var at tatoveringen måtte tas på en synlig del av kroppen og at den måtte være større enn to centimeter.

Kampanjen som startet 31. august, skulle egentlig vare i to måneder. Kort tid etter lansering, begynte bilder av mennesker som hadde vært hos tatovøren å florere på nett, noe som førte til at kjeden ble tvunget til å sette en stopper for kampanjen.

Ifølge BBC endret selskapet betingelsene etter den massive responsen, og skrev på sosiale medier at de kun ville gi de første 350 personene som publiserte bilder av tatoveringen på nett, pizza på livstid.

– Vi anbefaler alle som har bestilt time om å avlyse, ettersom vi dessverre ikke har anledning til å inkludere deg, skrev de.

Men folk stoppet ikke av den grunn. Bare på Instagram har det blitt publisert over 80 bilder til etter at kampanjen offisiell ble avsluttet. Heldigvis for disse, ser det ut til at de ikke tatoverte blekket på kroppen forgjeves da pizzakjeden har fortsatt med å svare på deltagernes poster.