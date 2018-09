Politibetjent i Dallas skjøt og drepte naboen sin – hevder hun gikk inn i feil leilighet

UTENRIKS 2018-09-07

En kvinnelig politibetjent er nå suspendert fra jobben og kan vente seg en tiltale etter at hun ved en angivelig feiltagelse skjøt naboen sin.

Politikvinnen kom hjem fra et skift fredag, da hun ved en feiltagelse gikk inn i feil leilighet, ifølge hennes forklaring. I full uniform skal hun ha gått inn i leiligheten hun angivelig trodde var sin egen, før hun på et tidspunkt skal ha skutt sin 26 år gamle nabo.

Naboen ble kjørt til sykehuset hvor legene ikke lykkes i å gjenopplive ham.

Hva som er bakgrunnen for at betjenten valgte å løsne skudd, er foreløpig ukjent.

Saken blir nå etterforsket, og politibetjenten er satt under midlertidig suspensjon.

Politisjef i Dallas politidistrikt U. Renee Hall, sier i en pressekonferanse at politiet vil be om tillatelse til å sikte kvinnen for overlagt drap, skriver AP .

Den drepte skal ha vært tilknyttet et kristent universitet. Han skal i tillegg ha jobbet i et regnskap- og konsulentfirma.