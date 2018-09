AVVISER REISE-REFS: FN-topp Erik Solheim mener det er bred forståelse i medlemslandene for at reising er en viktig del av jobben. Foto: Kristofer Sandberg

FN-Solheim betalte tilbake 50.000 kroner etter reise-rot

Sjef for FNs miljøprogram, tidligere utviklingsminister Erik Solheim, måtte tidligere i år betale tilbake 50.000 kroner etter at FNs internrevisjon avdekket feil i en reiseregning.

Det kommer frem i en e-post fra Solheim til sine medarbeidere ved FN -kontoret i Nairobi. Eposten er sendt mandag denne uken, i kjølvannet av oppslag i norske og internasjonale medier rundt hans reisevirksomhet.

Aftenposten skrev i forrige uke at Solheim får krass kritikk i et utkast til rapport fra FNs interne tilsynsorgan. Her kommer det frem at FN-toppen i sine første 22 måneder som sjef for FNs miljøprogram (UNEP) har brukt over fire millioner kroner fordelt på 529 reisedøgn.

Flere av disse turene skal, ifølge rapportutkastet, ha blitt gjennomført uten at Solheim har lagt fram tilstrekkelig dokumentasjon på at dette faktisk var tjenestereiser. Samtidig blir Solheim og to av hans nærmeste medarbeidere bedt om å betale tilbake deler av reiseutgiftene.

I tillegg til revisjonen som nå pågår, gjennomførte tilsynsorganet tidligere i år en undersøkelse av samtlige av Solheims reiser etter at han tiltrådte som UNEP-sjef. Denne avdekket tre feil ved FN-toppens reiseregninger.

Ifølge Solheim var dette knyttet til ekstrautgifter på rundt 50.000 kroner i forbindelse med at han måtte forlenge et opphold i Norge da hans mor lå for døden i fjor vår.

– Jeg oppholdt meg to dager lenger enn planlagt i Oslo for å ta meg av mor. Ombookingen førte til dyrere billett. Pengene ble tilbakebetalt, sier Solheim til VG.

I e-posten til sine medarbeidere understreker Solheim at «bedre administrative kontrollsystemer kunne bidratt til at vi hadde unngått disse feilene».

Han avviser samtidig kritikk mot sin omfattende reisevirksomhet.

– Samtlige reiser jeg har foretatt har vært på invitasjon fra ett eller flere medlemsland eller for en internasjonal konferanse som klimaforhandlingene eller FNs Generalforsamling. Det er bred forståelse i medlemslandene for at jobben min er å være på reisefot, sier Solheim.

– Reiser er helt avgjørende for å kunne engasjere medlemslandene, næringsliv og sivil samfunn for miljøet. Vi har ingenting å skjule, sier han.

Miljøsjefen understreker at han hilser den pågående revisjonen av UNEPS reisevirksomhet velkommen.

– Vi vil bruke revisjonsrapporten som et verktøy til å modernisere systemet og gjøre det sikrere mot feil. Hvis jeg eller andre ledere har begått feil skal vi umiddelbart innrømme feilene, rette dem opp og sikre at de ikke gjentas, sier Solheim.

I eposten til sine medarbeidere understreker Solheim at organisasjonen skal ha fokus på både effektivitet og miljø i forbindelse med reisevirksomheten

– Jeg erkjenner det personlige ansvaret jeg har for at reglene blir fulgt, og jeg føler en sterk forpliktelse til å sørge for at arbeidet med å forbedre rutinene blir fulgt opp, skriver Solheim.

Han understreker at dette budskapet ble gjentatt i et allmøte med medarbeiderne tirsdag, og overfor flere ambassadører.

– Budskapet ble godt mottatt, sier han.

Samtidig understreker UNEP-sjefen at rapportutkastet som har lekket ut bare er foreløpige notater.

– Det ligger i sakens natur at et slikt utkast vil inneholde både misforståelser og unøyaktigheter. Vi avventer nå det første utkastet. Deretter skal vi gi våre kommentarer før den endelige rapporten blir presentert, heter det i eposten.