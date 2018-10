NY PRAKSIS: Fra starten av oktober kan besøkende til New Zealand bli bedt om å oppgi passord, fingeravtrykk og PIN-kode til deres elektroniske apparater. Bildet er fra Lake Sarah på Sør-øya. Foto: Ross Land / Getty Images AsiaPac

New Zealand kan bøtelegge reisende som ikke deler personlige passord

UTENRIKS 2018-10-04T23:54:32Z

Besøkende til New Zealand som ikke vil oppgi passord til sine elektroniske enheter, risikerer bøter på opptil 27.000 kroner.

NTB

Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: 05.10.18 01:54

En omstridt lov som trådte i kraft 1. oktober, gir tollerne rett til å kreve passord, fingeravtrykk eller PIN-kode for å komme inn på reisendes elektroniske enheter.

Den som nekter kan altså ende opp med en bot på 5000 newzealandske dollar, som tilsvarer nærmere 27.000 norske kroner.

Tollvesenet kan også kopiere de dataene de finner. De nye og utvidede fullmaktene er en del av en større oppdatering av landets tollovgivning.

Tidligere kunne tollerne be om å få se de elektroniske apparatene, men ikke om tilgang til dem.

Ifølge Telegraph kan tollerne også be deg om å åpne de ulike enhetene. Om du nekter, kan de konfiskere enheten, og eieren risikerer rettsforfølgelse.

Borgerrettsorganisasjonen New Zealands Council for Civil Liberties reagerer på at loven gir tollansatte rett til å kreve passord uten begrunnelse og uten at den det gjelder har noen juridisk mulighet til å motsette seg en slik ordre.

– Moderne telefoner inneholder store mengder sensitive, private opplysninger. Å tillate at toller kan kreve å se og lagre denne informasjonen er en alvorlig krenkelse av privatlivet til både eierne og til andre som vedkommende har kommunisert med, sier talsmann Thomas Beagle.

Han er også skeptisk til hvorvidt loven vil føre til at flere kriminelle blir tatt. Beagle tror de kan velge å betale boten i stedet for å gi fra seg informasjon som kan føre til strengere straff. Han legger også til at kriminelle også kan lagre sensitiv informasjon i skyen og så laste den ned etter å ha passert tollen.

Toll-minister Kris Faafoi hevder at det er nødvendig for tollerne å kunne gjennomgå apparatene.

– Mange av de organiserte kriminelle nettverkene blir mer og mer sofistikerte når det gjelder hvordan de får ting over grensen. Og om vi mistenker at noen driver med sånt, er det å få informasjon fra smarttelefoner og datamaskiner nyttig for en rettslig påtale, sier han ifølge Telegraph.

Talsperson for Tolletaten, Terry Brown, sier:

– Det handler om søk i filer. Vi går ikke gjennom skyen din. Vi vil undersøke mobilen mens den er i flymodus.