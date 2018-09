RINGREV: Göran Persson, her fotografert i forbindelse med et VG-intervju rett etter at han gikk av som statsminister, mener de svenske sosialdemokratene har grunn til å ta selvkritikk. Foto: Jan Johannessen, VG

Tidligere statsminister Göran Persson: Kan bli nyvalg i Sverige

UTENRIKS 2018-09-09T10:51:28Z

STOCKHOLM (VG) Tidligere statsminister Göran Persson tror dannelsen av en ny regjering i Sverige kommer til å bli uhyre komplisert – uansett hvilken av blokkene som vinner.

Publisert: 09.09.18 12:51

Søndag går svenskene til valgurnene. Det er knyttet stor spenning til om Stefan Löfvens rødgrønne vil bli den største blokken, og dermed kunne fortsette å regjere. Ifølge gjennomsnittet av meningsmålingene de siste fire ukene, ligger nemlig de rødgrønne an til å bli den største blokken.

– Flere tror det kan ta lang tid før vi får en ny regjering. Hva tror du? spør Aftonbladets reporter i et intervju med Göran Persson , som var Socialdemokraternas statsminister i Sverige fra 1996 til 2006.

– Det kan gå fort også. Skulle de borgerlige bli større enn de rødgrønne, er regjeringsdannelsen litt lettere. Men så kommer prosessen der Sverigedemokraterna skal presse ut maksimalt for sin del. Det finnes en kjempekonflikt i Alliansen. Det må kanskje noen avstemninger (i Riksdagen, journ.anm.) til om statsminister før det går igjennom. Men etter den fjerde avstemningen går spørsmålet tilbake til det svenske folket. Det tror jeg ingen av dem vil av dem som har gjennomført en valgkampanje, sier Göran Persson til den svenske storavisen .

– Om de rødgrønne blir størst, hvordan skal Löfven håndtere det?

– Da skal Stefan Löfven regjere videre. Da får han forsøke å skape seg de majoriteter som behøves. Det går kanskje ikke, så da havner vi kanskje i en nyvalgssituasjon, sier Persson i intervjuet.

Den tidligere statsministeren mener at Socialdemokraterna har grunn til å ta selvkritikk for å ikke å ha snakket tilstrekkelig mye om viktigheten av rettferdig fordeling, og derfor har tapt mange velgere til det sosialistiske Vänsterpartiet.

– Der har venstresiden lettere for å drive agitasjon enn den som sitter med regjeringsmakten. Tradisjonelt har misnøyen med Socialdemokraterna blitt kanalisert via Vänsterpartiet, men nå har en del av misnøyen gått til Sverigedemokraterna. Da har både Vänsterpartiet og Socialdemokraterna mislykkes med å fange opp den delen av velgerne som naturlig hører hjemme på venstresiden, mener Persson.

Han mener det er svært alvorlig at Socialdemokraterna taper mange LO-velgere.

– Det sosialdemokratiske budskapet må baseres på en innsikt at det er rettferdig fordeling som gjelder mellom samfunnsgrupper. Om man ikke tar diskusjonen om dette er signalet at man kanskje har slippet tak i visse deler av befolkningen. Det er en farlig utvikling. Det er all anledning til å være selvkritisk på det punktet, sier den tidligere statsministeren.

Han mener sosialdemokratene bør drive mer klassisk venstrepolitikk hva gjelder skatter, og mener at både inntektsskatter og kapitalskatter bør økes.

– Mange mennesker med veldig store inntekter betaler for lite i skatt. Det finnes også anledning til å gjøre oppmerksom på at de stedene i Sverige der man betaler høyest eiendomsskatt, det er på landsbygda. Det var ikke meningen at det skulle være slik. For meg er en rettferdig skattepolitikk grunnsteinen når man snakker om et sterkt samfunn, sier Göran Persson i Aftonbladet-intervjuet.