DØD: Ingvar Kamprad (91) døde i januar i år. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Testamentet avslører Ikea-gründerens formue

UTENRIKS 2018-10-01T17:54:09Z

Da Ingvar Kamprad døde i januar, var han en av verdens rikeste menn. Nå avslører testamentet Ikea-gründerens formue.

Publisert: 01.10.18 19:54 Oppdatert: 01.10.18 20:29

Grunnleggeren av den svenske møbelkjeden var med en samlet formue på 469 milliarder kroner blant de ti rikeste menneskene i hele verden da han døde 91 år gammel .

Kamprads testament viser at han deler formuen mellom familien og familiens stiftelse, men så langt har det ikke vært kjent hvor store hans private eiendeler var.

Nå avslører dokumenter fra skattemyndighetene at den totale verdien ligger på 1,24 milliarder svenske kroner, melder Expressen .

– Det har vært en god kapitalforvaltning, sier testamentbyrder Per Ludvigsson – som også var Ingvar Kamprads høyre hånd – til avisen.

I tillegg til verdien på 1,24 milliarder svenske kroner, inngår også kunst, keramikk og andre eiendeler til en verdi av 3,7 millioner kroner.

Barna får 150 millioner hver

Hans fire barn, sønnene Peter, Jonas og Mathias Kamprad og adoptivdatteren Annika Kihlbom, skal få halvparten av arven – altså 150 millioner svenske kroner hver.

Kamprad har presisert i testamentet at arven vil være livsarvingene særeie, som sørger for at barnas ektefeller ikke får noe av arven ved skilsmisse eller dødsfall.

– Dette er Ingvars vilje som vi respekterer fullt ut, sa sønnene til Kamprad til Expressen tidligere i år.

Den andre halvparten skal gå til familiens stiftelse som skal fremme utdannelse og forskning. IKEA-grunnleggeren var engasjert i å skape gode forutsetninger for å leve og arbeide i landets nordlige deler, skriver Aftonbladet.

Stiftelsen ble grunnlagt i 2011 med en donasjon fra familien Kamprad på 950 millioner svenske kroner. Ifølge Dagens Nyheter hadde stiftelsen i januar en formue på 4,7 milliarder kroner.