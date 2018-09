LØGNERE: Frankrikes president Emmanuel Macron gikk hardt ut mot brexitkampanjen under et uformelt EU-toppmøte. Foto: JOE KLAMAR, AFP

Macron om brexit-tilhengere: – Løgnere

UTENRIKS 2018-09-20T21:37:43Z

Storbritannias statsminister Theresa Mays forslag til økonomisk samarbeid etter brexit falt ikke i god jord hos de øvrige EU-landene.

Theresa Mays plan for utmelding av EU, den såkalte Chequers-planen, ble stemplet som uakseptabel, og brexit-supportere ble kalt løgnere under dag to av det uformelle EU-toppmøtet i Salzburg, Østerrike.

Chequers-planen var hovedtema da stats- og regjeringssjefene i EUs øvrige medlemsland spiste lunsj sammen i dag.

Uakseptabelt

EU-president Donald Tusk forklarte at problemet med Chequers-forslaget, er at den risikerer å undergrave de fire friheter, det vil si prinsippet om fri flyt av varer, tjenester, mennesker og kapital innad i det indre marked.

Chequers-forslaget går ut på at den frie flyten av varer skal fortsette etter brexit, men ikke den frie flyten av tjenester og personer.

EUs bekymring er at dette i praksis vil være å håndplukke godbitene fra de fire friheter, slik at Storbritannia får et uakseptabelt konkurransefortrinn.

– Det er derfor vi forblir skeptiske og kritiske til denne delen av Chequers-forslaget, sa han.

– Alle var enige om at vi ikke kan inngå noen kompromisser når det gjelder det indre marked, istemte Tysklands statsminister Angela Merkel.

– Brexitkampanjen styrt av løgnere

Men Theresa Mays forslag til brexit var ikke det eneste som fikk kritikk. I sin pressekonferanse etter EU-møtet gikk Frankrikes president Emmanuel Macron hardt ut mot brexitkampanjen som helhet.

– Brexit har vist oss én ting – og jeg respekterer Storbritannias autonomi fullstendig når jeg sier dette – det har demonstrert at de som sa at man enkelt kan klare seg uten Europa, at dette skulle gå bra, at det ville bli lett og at det skulle bringe masse penger, er løgnere, sa han.

«Sannhetens øyeblikk»

På møtet diskuterte EU-lederne også hvordan sluttspillet i brexitforhandlingene skal legges opp.

Ifølge Tusk er det fortsatt EUs ordinære toppmøte den 18. oktober som skal være «sannhetens øyeblikk» i samtalene.

– Vi vil da avgjøre om forholdene ligger til rette for å innkalle til et ekstraordinært toppmøte i november for å ferdigstille og formalisere avtalen, sa Tusk.

Det ekstraordinære møtet vil i så fall finne sted lørdag 17. og søndag 18. november.

Men uten en vellykket «grand finale» i oktober vil det ikke bli innkalt til noe ekstramøte i november i det hele tatt, fastholdt EU-presidenten. Han gikk langt i å antyde at konsekvensen kan bli brudd i samtalene hvis framskrittene uteblir.

– Uten tydelige og presise løsninger, både når det gjelder det irske spørsmålet og når det gjelder det framtidige forholdet, vil det være vanskelig å forestille seg en positiv prosess etter oktober, sa Tusk.

May sto på sitt

May lot seg imidlertid ikke kue av kritikken.

Hun varslet at den britiske regjeringen om kort tid vil legge fram nye forslag for å forsøke å finne løsning på konflikten om hvilke ordninger som skal gjelde langs grensa mellom Irland og Nord-Irland.

– Når det gjelder spørsmålet om en framtidig handelsavtale, så finnes det ikke noe annet «seriøst og troverdig» forslag til løsning enn nettopp det forslaget den britiske regjeringen har lagt fram i sitt Chequers-forslag, fastholdt May.