Stefan Löfven ba Alliansen ta ansvar etter møtet han hadde med Riksdagens talmann tirsdag. Bildet er fra en statsministerduell tidligere i år.

Stefan Löfven utfordrer Alliansen: De må komme med et alternativ

Stefan Löfven (S) åpnet tirsdag andre runde av møtene med Riksdagens talmann. Etter møtet ba han Alliansen ta ansvar og komme med et alternativ.

Stefan Löfven fra Socialdemokraterna var først ut når Riksdagens talmann Andreas Norlén (M) tirsdag møter de svenske partilederne. Talmannen tilsvarer den norske stortingspresidenten

Det er andre runde med møter mellom partiene og talmannen, der regjeringsalternativer diskuteres.

Etter møtet kom Löfven med klar beskjed til Alliansen.

– Partiene må ta ansvar og vise hvordan de har tenkt å få igjennom sin politikk. Da må det være klart hvilket alternativ de har, sa den tidligere statsministeren.

Han ville ikke si noe om talmannen og hva som ble sagt på møtet.

– Hvilke ansvar som deles ut må dere ta med talmannen, sa Löfven.

Prøver å løse regjeringskabalen

Etter planen skal samtalene være ferdig klokken ett.

Riksdagens talmann skal frem til 8. oktober forsøke å få til en ny regjeringsdannelse.

25. september fikk Löfven flertallet mot seg da Riksdagen stemte over statsministerposten . Det var 204 representanter som stemte mot Löfven, 142 for at han skulle bli sittende. De fire borgerlige partiene i Alliansen og Sverigedemokraterna stemte mot han.

Kan legge frem fire forslag

Talmann Norlén kan legge fram i alt fire forslag. Dersom alle forslagene til talsmannen får flertall mot seg, blir det nyvalg i Sverige . Dette har aldri skjedd før.

Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson sitter på nøkkelen til hvem som får danne regjering, ettersom hverken de rødgrønne eller de borgerlige har kontroll over halvparten av setene i Riksdage, skriver NTB.