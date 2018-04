OMSTRIDT: Donald Trumps nye sikkerhetsrådgiver, John Bolton, blir stemplet som «krigshisser» av sine politiske motstandere. Foto: Mike Segar / Reuters

Trumps nye rådgiver oppfordret til cyber-krig

02.04.18

Donald Trumps påtroppende sikkerhetsrådgiver John Bolton har i flere år tatt til orde for at USA trapper opp sin digitale krigføring mot Russland og Nord-Korea.

I en serie kronikker, taler og TV-opptredener har Bolton argumentert heftig for at USA styrker sin kapasitet til å gjengjelde cyber-angrep fra land som Kina, Russland , Iran og Nord-Korea , melder nettstedet Politico .

Cyber-krigføring

Bolton har blant annet anbefalt at USA foretar en kraftig utvidelse av sin kapasitet på cyber-krigføring, både offensivt og defensivt.

– Vi må utvikle den samme avskrekkingen på cyber-området som vi gjorde med atomvåpen, for å hindre fremtidige angrep fra Russland eller andre som truer våre interesser. En måte å gjøre det på kan være et gjengjeldelsesangrep på Russland, skrev Bolton i en kronikk i The Hill i februar.

Den påtroppende Trump-rådgiveren har også tatt til orde for å trappe opp sine angrep på ikke-statlige aktører, og har lenge argumentert for at det amerikanske forsvaret bør gå etter varslernettstedet Wikileaks.

– Vårt cyberforsvar bør bruke Wikeleaks som «skytetrening» og ødelegge deres kapasitet, sa han i et intervju med Fox News i fjor.

Kritikere bekymret

9. april tar Bolton over som nasjonal sikkerhetsrådgiver, og blir dermed en av president Donald Trumps nærmeste medarbeidere. Utnevnelsen av Bolton vakte betydelig oppsikt og uro i Washington. 69-åringen har i en årrekke vært en polariserende figur i utenrikspolitiske kretser i Washington. Spesielt hans store vilje til å gå til krig bekymrer kritikerne.

Den tidligere advokaten var i flere år helt sentral i kretsen rundt president George W. Bush, og var blant annet en sterk pådriver for invasjonen av Irak i 2003. Han har også tatt til orde for å bombe både Syria, Iran og Nord-Korea .

Senest i februar argumenterte han for å bombe Nord-Korea for å stoppe landets atomvåpenprogram i et leserinnlegg i The Wall Street Journal .

– John Bolton har en lang og beklagelig historie med ukloke og forhastede kommentarer. H. R. McMaster var en pådriver for moderasjon i Det hvite hus. Det er det usannsynlig at Bolton blir, sa professor Steve Biddle ved George Washington University til VG da utnevnelsen ble kjent.

Iran-avtalen

Blant dem som advarer mot Bolton, er den republikanske senatoren Rand Paul.

– Han er helt besatt av å gjenta praktisk talt samtlige utenrikspolitiske tabber USA har gjort de siste 15 årene, sier Paul.

Flere analytikere frykter blant annet at Bolton vil overtale presidenten til å trekke USA fra atomavtalen med Iran, som skal opp til vurdering i mai.

Bolton overtar jobben etter H.R. McMaster, som har vært nasjonal sikkerhetsrådgiver siden februar i fjor, da han erstattet den skandaliserte Michael Flynn. Sistnevnte ble fjernet etter bare 23 dager i jobben, blant annet fordi han løy om sine kontakter og samtaler med Russland.