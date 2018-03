I FENGSEL: Frode Berg sitter i fengsel i Moskva, og er siktet for spionasje. Foto: Harald Henden

Frode Bergs advokat: Frykter diplomatutvisning får alvorlige konsekvenser for Berg

Publisert: 27.03.18 10:54 Oppdatert: 27.03.18 11:30

Den norske advokaten til Frode Berg (62), Brynjulf Risnes, mener at Norges utvisning av en russisk diplomat øker spenningsforholdet, og dermed kan påvirke Bergs sak.

– Vi frykter at dette kan negativ innvirkning på saken. Vi har alltid ment at den mest effektive måten dette kan løses er en avtale mellom Norge og Russland og det blir nok ganske mye vanskeligere nå, sier Risnes til VG.

Norge besluttet å utvise en russisk diplomat mandag i solidaritet med Storbritannia, der en russisk eksspion og hans datter ble utsatt for et nervegiftangrep. Russland benekter at de står bak angrepet.

Kort tid etter utvisningen, skrev den russiske ambassaden i Norge på Twitter og Facebook mandag kveld at dette vil få konsekvenser.

– Norges fiendtlig skritt bidrar ikke til utviklingen av de bilaterale relasjoner og vil ikke forbli uten konsekvenser. Ansvaret for dette hviler på den norske siden, skriver den russiske ambassaden.

Tetzschner (H): Har ikke noe med Berg å gjøre

Michael Tetzschner, som sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomité for høyre, frykter derimot ikke at utvisningen skal påvirke Frode Bergs sak.

– Dette er ikke et bilateralt anliggende mellom Russland og Norge. Norge står fast med sine naboer og Nato-allierte, EU-land, USA og Canada, så jeg kan ikke se at den aksjonen har noe med Berg å gjøre.

Berg, som har sittet i fengsel i Russland siden desember i fjor, er anklaget for å spionere på vegne av norsk etterretning. Han mener han blir beskyldt for noe han ikke har gjort.

– Kan det ikke ha noe å si at spenningen er høy, og at Frode Berg-saken allerede er svært betent?

– I så fall så er det jo ikke rester av rettsstat igjen i Russland. Jeg tror heller ikke de ønsker å trekke inn en sak som går for deres domstoler i dette, sier Tetzschner

Fakta Frode Berg-saken Frode Berg (62) er en tidligere grenseinspektør bosatt i Kirkenes.

Berg jobbet ved grensekommissariatet i Sør-Varanger i 25 år fram til 2014, da han ble pensjonist. Han har i flere år vært sterkt engasjert i norsk-russisk samarbeid.

Berg ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember. Han hadde da på seg 3.000 euro i kontanter. Han er anklaget for å ha forsøkt å anskaffe hemmelige dokumenter om den russisk flåten og er siktet for spionasje.

Berg har forklart til sin russiske advokat at han opplevde å ha blitt narret i en felle. Han skal ha blitt bedt av nordmenn om å overlevere pengesummen i Moskva.

Fredag ble varetektsfengslingen av Berg forlenget med tre måneder fram til 5. mai.

– Verre relasjoner kan få konsekvenser for Berg

19 andre land enn Norge har valgt å utvise diplomater i solidaritet med Storbritannia, Storbritannia utviste 23 russiske diplomater som følge av angrepet de mener Russland står bak. USA skal utvise hele 60 diplomater, mens Norge og andre skandinaviske landene utviser én russisk diplomat hver.

Russland står fortsatt fast på at de ikke har gjennomført angrepet, og ambassaden skriver på Facebook at «Norge har latt seg presse av Storbritannia».

Valget om å utvise en diplomat var basert på en helhetsvurdering, og at det ikke var tvil om at dette var en riktig og nødvendig beslutning, skrev utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding mandag kveld.

– Dette er første gang kjemivåpen er brukt på europeisk jord siden andre verdenskrig. En slik hendelse må få konsekvenser, forklarte Søreide.

Risnes forteller at han er redd forholdet mellom Norge og Russland skal få store konsekvenser for Berg sin fremtid.

– Det er klart at jo dårlige det bilaterale forholdet mellom Russland og Norge er, jo verre er det for Berg. Vi er avhengig av at norske og russiske myndigheter snakker sammen. Hvis vi kommer til et frysepunkt vil det være svært negativt for han, forklarer advokaten.

VG har også vært i kontakt med Frode Bergs russiske advokat, som ikke ønsker å kommentere saken.

Familien er bekymret

Risnes forteller at han har vært i kontakt med Bergs russiske advokat og at de tar nyheten om Norges utvisning tungt.

– Det har den samme oppfatning som meg. Alle gode krefter vil fortsette å jobbe for saken hans, men det vil smale inn mulighetene, sier Risnes og legger til at familien hans også har den samme bekymringen:

– De har fortsatt håp, men de opplever det som en negativ nyhet.

Tidligere i mars anket Berg sin siste fengsling, som han fikk blankt avslag på. I slutten av april er neste rettsmøte. Det har advokaten større forhåpninger til.

– Vi har fått en indikasjon fra russisk etterretningstjeneste at de vil være ferdig med etterforskningen i løpet av april. Så da får vi forhåpentligvis mer informasjons om når rettssaken vil bli, sier Risnes.

