DRAPSTILTALT: Peter Madsen (47) er tiltalt for grov seksuell vold, drap og likskjending om bord på ubåten «UC3 Nautilus». Foto: Deadlinepress/Ree Media.

Madsens eks-kolleger: Diskuterte hvor man kunne skjule lik

Publisert: 27.03.18 14:24 Oppdatert: 27.03.18 15:03

KØBENHAVNS BYRET (VG) To av Peter Madsens tidligere kolleger forteller at 47-åringen har nevnt Køge bukt som et mulig sted å kvitte seg med en død person.

Elleve dager etter at Kim Wall (30) og Madsen (47) dro ut på tur, ble den svenske journalistens overkropp funnet uten armer og hode nettopp i Køge bukt.

– Det ble blant annet nevnt at Køge bukt var et sted hvor man enkelt kunne avskaffe seg med et lik, sier en middelaldrende mann som i fem år jobbet med Peter Madsen hos Copenhagen Suborbitals, selskapet Madsen stiftet i 2008 og senere ble presset ut av i 2014.

Mer spesifikt hevder vitnet det var snakk om en «rundkjøring» midt på vannet, der skipstrafikken var så stor at både dykking og bruk av sonarer var vanskelig.

– Hvorfor snakket dere om det? vil aktor Jakob Buch-Jepsen vite.

– Det var bare noe slags «mindgaming». Neste dag snakket vi om noe helt annet igjen.

«Den perfekte forbrytelse»

En annen av Madsens tidligere kolleger, en eldre mann som har vært navigatør på «UC3 Nautilus, forteller en lignende historie.

Han kan imidlertid ikke si for sikkert at det var snakk om et lik, men det i hvert fall var snakk om «noe», sier navigatøren i retten.

I samtale med den første av mennene skal Madsen også ha ytret ønske om å begå «den perfekte forbrytelse».

– Hva handlet det om? spør Madsens forsvarer Betina Hald Engmark.

– Nei, jeg syntes det var litt ubehagelig, så jeg skjøv det fra meg. Men jeg tenkte at det kanskje var et eller annet penge- eller smykkekupp han snakket om, sier mannen.

Fikk SMS fra Madsen

I dagene etter at Madsen var pågrepet, snakket navigatøren anonymt med flere medier . Han fortalte allerede den gang at Madsen sendte ham en melding klokken 18.53 torsdag 10. august, altså like før Wall og Madsen dro ut på tur.

I meldingen sto det at fredagens tur med ubåten, som navigatøren hadde fått ansvaret for, var avlyst. Vitnet svarte raskt på melding og lurte på hva årsaken var, men fikk aldri noe svar.

Dagen etter ble han vekket av politiet, som ville sjekke at han ikke var om bord i ubåten som på det tidspunktet hadde status som savnet.

Kvinne ble invitert på tur

Tirsdag formiddag har Københavns Byret mottatt forklaring fra fem vitner.

I tillegg til de to tidligere kollegene, har en ung kvinne fortalt at hun ble invitert med på tur i Madsens ubåt 8. august, to dager før Kim Wall.

Hun forteller at hun opplevde invitasjonen som underlig, fordi den var rettet bare til henne, selv om flere av hennes venninner var med i en gruppesamtale på Facebook, der ideen om turen tidligere var blitt luftet.

– Den siste meldingen i gruppen var 26. juli, for vi hørte ikke noe mer fra ham, sier kvinnen, og forteller så at hun 8. august fikk en telefon fra Madsen.

De to snakket kort, og senere på dagen fikk kvinnen en tekstmelding fra Madsen, der han spurte om kvinnen husket ubåten og om hun kunne tenke seg å være med på en tur.

Kvinnen svarte at «de» ikke kunne være med den aktuelle helgen, og hun hørte derfor aldri noe mer fra Madsen.

Etter fem og en halv rettsdag har byretten mottatt forklaring fra totalt 24 vitner. Det gjenstår dermed 13 vitner i saken som strekker seg over 12 rettsdager.