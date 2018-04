UTRØSTELIG: Her er Abdullah Abo Hammam på vei inn i huset han forteller fra. Der møtte han denne mannen, med et dødt barn i armene. Foto: Abdullah Abo Hammam

Vitne forteller om antatt gassangrep: «Alle i huset var døde (...) Ansiktene var blå»

Her er en vitneskildring fortalt til VG fra en leilighet i Douma, Syria, der sivile i helgen ble funnet kvalt til døde med hvitt skum i munnen.

Lørdag morgen gikk Douma-innbyggereren Abdullah Abo Hammam (22) mot en boligbygning i nabolaget sitt, og utenfor sto det en mann som skrek at alle på innsiden var døde.

Abdullah lyttet til mannen, før han tok opp mobilkameraet sitt og gikk inn.

Filmklippet, som VG har sett, er nesten ubeskrivelig:

Barn og voksne ligger døde i hauger, fra vegg til vegg, inne i husets førsteetasje. De ligger på gulvet av et kjøkken, ved et toalett, på teppet i en stue. Noen er rød-blå og oppsvulmet i ansiktet. Andre har øynene og munnen på vidt gap. Andre har hvitt skum ut fra munnen.

Hva skjedde?

Det syriske regimet anklages for bruk av giftgass natt til lørdag 7. april.

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) skal nå granske anklagene. Både USA og EU mener mye tyder på at syriske regjeringsstyrker brukte kjemiske våpen. Minst 40 mennesker ble drept, ifølge lokale hjelpearbeidere.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters, som siterer kilder fra den amerikanske regjeringen, tyder evalueringer utført av USA på at det har blitt brukt nervegift i angrepet, men at flere beviser kreves for å slå det fast.

USAs president Donald Trump har varslet at «dyret Assad» vil måtte betale en høy pris.

Regjeringen i Syria avviser anklagene, som de også har gjort ved slike anklager tidligere. Russiske myndigheter, som er nært allierte med Assad-regimet, sier at ingen av deres eksperter i området har funnet noe som tyder på et giftangrep mot sivile.

Uavhengige observatører har ikke tilgang på området som er rammet.

De klarte ikke rømme

Hva konklusjonen blir, vet foreløpig ingen. Alt Abdullah Abo Hammam kan gjøre er så beskrive det han så med sine egne øyne.

Fordi ingen internasjonale journalister slipper inn i Douma, har VG snakket med 22-åringen gjennom meldingsutveksling mandag.

– Det var på kvelden fredag at vi kjente en lukt av gass i det rommet der vi holdt oss i skjul for bombingen. Vi ringte redningsarbeidere og de sa det hadde vært et kjemisk angrep i området og at antall døde var høyt.

– Klokken ni på morgenen dagen etter, så jeg en mann utenfor en bygning som fortalte at hans familie var blant de døde på innsiden.

Han hadde vært ute da angrepet skjedde, og da han kom tilbake var alle døde, forteller Abdullah.

– På innsiden så vi at alle var døde og at ansiktene til flere av de døde var blå, og vi så noen døde som hadde forsøkt å ta seg oppover i etasjene for å unngå gassen, men de hadde ingen sjanse til å overleve, sier han.

Evakuering etter massedrap

Det syriske regimet og deres allierte har snart nådd sitt mål. Den lille byen Douma er det eneste området i Øst-Ghouta som fortsatt kontrolleres av opprørerne. Syriske styrker vil innen kort tid, mest sannsynlig, erklære seier i hele Øst-Ghouta.

Seieren har hatt en ekstremt høy menneskelig pris. Drakampen om militær kontroll over Øst-Ghouta har pågått i flere år. Området, som er endel av forstedene utenfor Damaskus, har vært beleiret og bombet av syriske styrker siden 2013.

Det er de sivile som har blitt hardest rammet.

Den siste uken har det pågått intense forhandlinger mellom russiske forhandlere og de islamistiske opprørerne i Jaish al Islam, som har styrt i Douma i flere år nå. Da VG intervjuet ledelsen i Jaish al islam i februar , sa de at de ikke ville gi opp.

Mange innbyggere hadde allerede da mistet tilliten til opprørerne, som i starten hevdet å kjempe for friheten til det syriske folket.

«De døde blir liggende igjen»

Jaish al Islam har til nå nektet å forlate enklaven, noe som har ført til enda kraftigere angrep fra det syriske regimet og enda flere døde. Etter helgens angrep ser opprørerne nå ut til å gi opp.

Evakueringen av sivile og opprørerne er ble intensivert mandag. Menneskene igjen på innsiden av Douma får tilbud om å gi opp motstanden og sette seg på en buss ut området. Bussene er antatt å kjøre til Jarablus , en by kontrollert av tyrkiskstøttede opprørere nær grensen til Tyrkia.

Slik har det syriske regimet vunnet kontroll over flere byer og områder de siste årene: Først beleire et området, kontrollere tilgangen på mat og medisiner mens bombingen intensiveres. Til slutt er innbyggerne så desperate at opprørerne ikke har noe annet valg enn å gi opp. Deretter gjøres det en avtale om evakuering i buss ut av området. Dette har skjedd i byer som Aleppo og Homs og nå I Øst-Ghouta.

Abdullah Abo Humam (22) har nå sine aller siste dager i stedet han har vokst opp. Han avslutter intervjuet med VG slik:

– Jeg har det vanskelig nå. Etter denne massakren forlater vi byen vår, og de døde blir liggende igjen, mens vi blir tvunget til å reise.

