PAKISTAN: I fjor var lege Fride Bysveen Lier (bakerst) i Pakistan, der opplevde hun selv hvor viktig det er at barn vaksineres mot meslinger. Her er hun sammen med en søskenflokk med meslinger. Foto: Privat

Vaksine har spart 20 millioner barneliv siden 2000

UTENRIKS 2018-12-29T21:50:45Z

Ifølge Leger uten grenser er 8 av 10 barn i verden under ett år vaksinert mot meslinger. – Ingen barn trenger å dø av meslinger i 2018, sier lege Fride Bysveen Lier.

Publisert: 29.12.18 22:50

I fjor fikk den norske legen for alvor sett viktigheten av å vaksinere barn mot meslinger. Hun reiste til Timergara i Pakistan med Leger uten grenser .

– Ett barn som dør av meslinger er ett for mye. I dag har vi kommet langt og hele 20 millioner barneliv er spart i løpet av de siste 18 årene på grunn av vaksinen. Ingen barn trenger lenger å dø av meslinger. Det er en svært viktig utvikling, sier Bysveen Lier.

Meslingvaksinen er en av de billigste og mest produserte vaksinene i verden. Det koster en dollar å vaksinere et barn mot meslinger. Det gjør at flere land tar inn vaksinen i sitt nasjonale helseprogram.

Vaksinen mot meslinger gis ofte sammen med vaksiner mot kusma og røde hunder.

– Det å vaksinere seg er så billig og så enkelt, det er noe av det enkleste man kan gjøre bare man har tilgang på vaksiner. Det at man har klart å spare liv i en så stor skala er en enorm gladsak, sier Lier.

Vaksiner redder liv Mer enn 100 millioner barn vaksineres hvert år mot meslinger, polio, kusma, røde hunder, stivkrampe, difteri, kikhoste, hepatitt B, rotavirus og lungebetennelse. Hvert år redder vaksiner mellom to og tre millioner liv. Vaksiner har økonomiske ringvirkninger. En investering i vaksineprogrammer gir store reduksjoner i sykdomsutgifter. Kilde: Bistandsaktuelt

– Enormt viktig med vaksine

Under Liers opphold i Pakistan var det et meglingsutbrudd i byen.

– Vi fikk inn 390 barn med utslett og smerter. Jeg kommer aldri til å glemme de små barna, spesielt ikke de syv vi ikke klarte å redde, forteller legen.

Hun forteller at hun aldri har følt seg så maktesløs som lege.

– Noe av det mest grusomme var at man som lege er så hjelpeløs mot meslinger. Barn døde i armene mine og jeg hadde ingenting å stille opp med foruten å forsøke å behandle komplikasjoner. Det er ordentlig vondt, sier Lier.

– Det å skulle se en fortvilet mor og far i øynene og fortelle dem at det dessverre ikke er noe vi kan gjøre, er en enorm påkjenning, fortsetter hun

Dødsfall redusert med 85 prosent

For første gang siden man startet å kartlegge meslinger er dødsfallene under 100.000 per år. Det skriver Leger uten grenser . For 18 år siden døde over en halv million av sykdommen, i 2016 var tallet 90.000.

Verdens beste nyheter I en verden hvor det rapporteres om mye elendighet, er det viktig å også vise lysglimtene. Denne julen har VG laget en artikkelserie om saker som faktisk går bra.

Store vaksinasjonskampanjer skal ha takken for mye av utviklingen. I 2016 ble 85 prosent av alle barn i verden under fem år vaksinert. I fjor vaksinerte Leger uten grenser mer enn to millioner barn mot meslinger.

Verdens helseorganisasjon estimerer at det er gitt rundt 5,5 milliarder meslingvaksiner siden år 2000.

Langer ut mot skeptikerne

– Jeg synes det er farlig at noen tar et slikt standpunkt, og at noen foreldre ikke tar informasjon på alvor, sier Fride Bysveen Lier.

Legen mener det ikke er noen grunn til ikke å vaksinere friske barn. Ifølge legen er det kun dersom barnet har alvorlige allergier eller andre sykdommer, som kreft og immunsvikt, at barn ikke skal ta vaksine.

For å forhindre meslingutbrudd må 95 prosent av befolkningen være immunisert mot viruset, man oppnår da flokkimmunitet.

– Det er litt uansvarlig ikke å vaksinere barna sine, fordi man setter andres barn i fare. Vi har et felles ansvar for å beskytte de som ikke kan ta vaksinen, mener legen.

Andelen vaksinerte barn øker

Ifølge Verdens helseorganisasjon har andelen av verdens barn som mottar anbefalte vaksiner økt fra 73 prosent i 1998 til 85 prosent i år.

Det har ført til at sykdommer som tidligere rammet mange mennesker i dag er nesten utryddet. En av disse sykdommene er polio.

Den globale kampen mot polio startet på slutten av 80-tallet. Den gang var det anslått at 350.000 barn, i 125 land, ble smittet av polio i året. De som overlevde sykdommen fikk lammelser i kroppen, deformerte føtter, bein som stivet i håpløse vinkler og mange fikk pukkelrygg.

I fjor, 30 år senere, ble det kun rapportert om 22 poliotilfeller på verdensbasis, det skriver Bistandsaktuelt . De skriver også at vaksiner kan ta mye av æren for at barnedødeligheten i verden er halvert siden 1990.

Fortsatt stort problem

På verdensbasis er meslinger fortsatt en av sykdommene som dreper flest barn, sammen med malaria, diaré og lungebetennelse.

Ifølge Leger uten grenser dør nesten 90.000 barn årlig av meslinger. Over ni av ti dødsfall skjer i land med svake helsesystemer. I dag er det fortsatt millioner av barn som ikke har fått meslingvaksine. Mange av disse er det vanskelig å nå fordi de bor i avsidesliggende områder eller områder som er rammet av konflikt og krise.

– Vi har kommet svært langt i arbeidet med å forhindre tilfeller og spredning av meslinger, likevel må vi fortsette å jobbe for at enda flere barn får tilgang på vaksine, sier Lier.

PS! Vil du få med deg flere gode nyheter fra verden? Følg nettstedet Verdens beste nyheter , som lages i samarbeid med SAIH, Spire, Changemaker og flere andre norske organisasjoner og bedrifter.