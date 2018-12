ARRESTERT: Juan Carlos «Chupeta» Ramírez-Abadía ankommer en politistasjon i São Paulo i Brasil, etter at han ble arrestert i 2007. Foto: Evelson de Freitas / TT NYHETSBYRÅN

Narkobaronen «Chupeta» innrømmet i retten: Har beordret drap på 150 personer

UTENRIKS 2018-12-05T11:49:18Z

Kokainsmugleren «Chupeta» innrømmet i retten å ha betalt over 300.000 dollar for ett enkelt drap.

Publisert: 05.12.18 12:49

Nye grusomme detaljer fra kokainbransjen kom frem i rettssaken mot Joaquín «El Chapo» Guzman i New York tirsdag. Den meksikanske kartellsjefen er tiltalt for å ha smuglet flere hundre tonn kokain til USA , i tillegg til å stå bak en rekke drap og kidnappinger.

Colombianeren Juan Carlos «Chupeta» Ramírez-Abadía fortsatte sitt vitnemål mot sin tidligere kompanjong. Mens han mandag fortalte om hvordan han smuglet kokain fra Colombia til Mexico , snakket han tirsdag om en rekke personer han hadde sørget for å få drept. Narkobaronen har innrømmet å ha beordret drap på til sammen 150 personer.

Leiemorderne Chupeta brukte tok seg godt betalt. Ved et tilfelle betalte Ramírez-Abadía 45.000 dollar for å ta livet av tre personer. En annen person skal ha kostet 338.776 dollar å kvitte seg med, forklarte han. Da colombianeren fikk spørsmål om hvorfor det var så dyrt, svarte han: «En stor gruppe leiemordere deltok i det drapet», ifølge journalisten Keegan Hamilton, som rapporterer fra rettssaken på Twitter .

Her blir kartellsjefen utlevert til USA:

Drap etter drap etter drap

Deretter ramset Chupeta opp en rekke likvideringer, den ene mer blodig enn den andre. New York Times-journalist Alan Feuer skriver på Twitter at Chupeta blant annet innrømmer å stå bak drapet på en person ved navn Tocayo i 2002. Tocayo ble lurt i en felle, sammen med tolv andre personer. Alle ble drept, før likene ble lastet på en pickup og kjørt vekk.

En pensjonert løytnant i den colombianske hæren ble skutt, etter å ha stjålet våpen fra kartellet. En eldre mann ble henrettet for å ha stjålet to millioner dollar fra Ramírez-Abadía. Chupeta skjøt ham selv i bakhodet, ifølge sin egen forklaring. En advokat som snakket om kartellets aktiviteter i fylla, ble skutt i en bokhandel.

En leiemorder ved navn Ivan Urdinola, som Chupeta samarbeidet med, hadde et favorittredskap.

«Han foretrakk – og jeg vil si det på spansk – en motosierra. Det er en motorsag. Han drepte, og dumpet likene i Cauca-elven», sa Ramírez-Abadía, ifølge Hamilton.

Man trengte ikke å utfordre Chupeta personlig for å bli drept. Det holdt at noen man kjente la seg ut med ham. Da en kartellboss ved navn Victor Pitiño ble arrestert og utlevert til USA, for deretter å samarbeide med amerikansk politi, sørget Chupeta at 36 av hans venner og slektninger ble tatt av dage.

Bestakk politiet

Chupetas leiemordere drepte ikke bare folk i Colombia eller Mexico . Colombianeren beordret flere drap i USA, der han hadde folk som distribuerte narkotikaen som var smuglet inn i landet. En familie i New Jersey, som var mistenkt for å stjele fra et av lagrene hans eller være informanter, ble likvidert.

Ramírez-Abadía innrømmet også å stå bak drapet på en mann ved navn Vladimir Beigelman i Brooklyn i desember 1993.

I retten fortalte Chupeta også om hvordan han bestakk korrupte tjenestemenn. Blant annet forsøkte han å bestikke amerikanske narkotikaagenter med prostituerte, leiligheter og gaver. Dette skal han ha gjort med hjelp fra en elitestyrke i det colombianske politiet.

60 dager per drap

Kartelltoppen betalte også journalister for å skrive saker til hans fordel, og å legge vekk saker som kunne være skadelige. Også politikere fikk pengestøtte. Han ga den tidligere colombianske presidenten Ernesto Samper en halv million dollar i valgkampstøtte.

Ramírez-Abadía slo seg opp i Cali-kartellet, som han etter hvert tok over ledelsen av. Senere ble han en del av Norte del Valle-kartellet.

Han ble arrestert i Brasil i 2007, og utlevert til USA. Der gikk han med på å bli informant, mot å få redusert straff. Avtalen med amerikanske myndigheter betyr at han kan slippe unna med 25 år i fengsel. Guzmans advokat bemerket i retten at det betyr at Chupeta vil sone 60 dager per drap.

Rettssaken mot Joaquín «El Chapo» Guzman er ventet å vare i fire måneder.

Interessert i mer? Se dokumentaren «El Chapo & Sean Penn» - om møtet mellom narkobaronen og Hollywood-stjernen - på VG+